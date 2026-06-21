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Ξηλώνεται άρον άρον το νέο αμφιθέατρο του Ζαππείου, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις
Ξηλώνεται άρον άρον το νέο αμφιθέατρο του Ζαππείου, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις
Τεχνικούς λόγους επικαλούνται οι διοργανωτές - Υπήρχαν αντιδράσεις για την ακαλαίσθητη σιδερένια κατασκευή που έκρυβε το εμβληματικό κτίριο
Κυριολεκτικά στο παρά ένα, λίγες μόλις ώρες πριν το νέο αμφιθέατρο του Ζαππείου εγκαινιάσει τη λειτουργία του με την προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων, ο φορέας που διαχειρίζεται τον χώρο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, ανακοίνωσε, αιφνιδιαστικά, την αναβολή όχι μόνον της συγκεκριμένης βραδιάς αλλά και όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί μέχρι τις 25 Ιουλίου, στο πλαίσιο του νεοσύστατου Φεστιβάλ Ολυμπίων.
Σύμφωνα με τη λιτή ανακοίνωση που βγήκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, «το Φεστιβάλ Ολυμπίων αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου». Παρότι γίνεται λόγος για αναβολή στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως «η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών».
Η παραπάνω επισήμανση καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται για κάποιο τεχνικό πρόβλημα που θα επιχειρηθεί να λυθεί αλλά για οριστική ακύρωση ολόκληρου του σχεδίου που φιλοδοξούσε, όπως είχε δηλώσει προ ημερών ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Λευτέρης Γιοβανίδης, «να αποτελέσει μια νέα πρόταση πολιτισμού και εξωστρέφειας για την Αθήνα, έναν χώρο όπου η τέχνη, ο αθλητισμός, η δημιουργικότητα και η συμμετοχή των πολιτών συνυπάρχουν αρμονικά».
Τις προηγούμενες ημέρες τα συνεργεία δούλευαν πυρετωδώς προκειμένου να εγκαταστήσουν τη σκηνή και τις σιδερένιες κερκίδες του χωρητικότητας 1.000 θέσεων αμφιθεάτρου που στήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου.
Δείτε φωτογραφίες από τις εργασίες:
Τις τελευταίες ώρες, πάντως, υπήρξαν και αρκετές αντιδράσεις στα social media εξαιτίας του γεγονότος ότι η όλη κατασκευή κρύβει την πρόσοψη του Ζαππείου και δεν συνάδει με την αισθητική του. Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν κάποια σχέση με την ακύρωση των εκδηλώσεων και το άρον – άρον ξήλωμα των εγκαταστάσεων.
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ολυμπίων περιελάμβανε συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών αλλά και ανερχόμενων μουσικών σχημάτων, θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή δημοφιλών πρωταγωνιστών καθώς και αθλητικές δραστηριότητες.
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει νέα ανακοίνωση σχετικά με την εξαργύρωση των εισιτηρίων που είχαν προπωληθεί.
Σύμφωνα με τη λιτή ανακοίνωση που βγήκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, «το Φεστιβάλ Ολυμπίων αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου». Παρότι γίνεται λόγος για αναβολή στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως «η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών».
Η παραπάνω επισήμανση καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται για κάποιο τεχνικό πρόβλημα που θα επιχειρηθεί να λυθεί αλλά για οριστική ακύρωση ολόκληρου του σχεδίου που φιλοδοξούσε, όπως είχε δηλώσει προ ημερών ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Λευτέρης Γιοβανίδης, «να αποτελέσει μια νέα πρόταση πολιτισμού και εξωστρέφειας για την Αθήνα, έναν χώρο όπου η τέχνη, ο αθλητισμός, η δημιουργικότητα και η συμμετοχή των πολιτών συνυπάρχουν αρμονικά».
Τις προηγούμενες ημέρες τα συνεργεία δούλευαν πυρετωδώς προκειμένου να εγκαταστήσουν τη σκηνή και τις σιδερένιες κερκίδες του χωρητικότητας 1.000 θέσεων αμφιθεάτρου που στήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου.
Δείτε φωτογραφίες από τις εργασίες:
Τις τελευταίες ώρες, πάντως, υπήρξαν και αρκετές αντιδράσεις στα social media εξαιτίας του γεγονότος ότι η όλη κατασκευή κρύβει την πρόσοψη του Ζαππείου και δεν συνάδει με την αισθητική του. Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν κάποια σχέση με την ακύρωση των εκδηλώσεων και το άρον – άρον ξήλωμα των εγκαταστάσεων.
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ολυμπίων περιελάμβανε συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών αλλά και ανερχόμενων μουσικών σχημάτων, θεατρικές παραστάσεις με τη συμμετοχή δημοφιλών πρωταγωνιστών καθώς και αθλητικές δραστηριότητες.
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει νέα ανακοίνωση σχετικά με την εξαργύρωση των εισιτηρίων που είχαν προπωληθεί.
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