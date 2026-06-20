Γιώργος Αλκαίος: Eίχα μπει σε μία φάση να βγάζω κάθε χρόνο άλμπουμ, ένιωσα προϊόν από την πρώτη στιγμή
Γιώργος Αλκαίος: Eίχα μπει σε μία φάση να βγάζω κάθε χρόνο άλμπουμ, ένιωσα προϊόν από την πρώτη στιγμή
Υπήρχε πολλή πίεση, επισήμανε ο τραγουδιστής θυμούμενος την εποχή που ήταν πολύ ενεργός δισκογραφικά
Στην εποχή που ήταν ιδιαίτερα ενεργός δισκογραφικά ανέτρεξε ο Γιώργος Αλκαίος. Το γεγονός ότι είχε μπει στη λογική να κυκλοφορεί κάθε χρόνο άλμπουμ, αλλά και η πίεση των δισκογραφικών εταιρειών τον έκανε να νιώθει προϊόν. Ο τραγουδιστής περιέγραψε επίσης πως το ότι δεν είναι παραγωγικός, όταν πιέζεται, είχε ως αποτέλεσμα τσακωμούς και εντάσεις με στέλεχη.
«Eίχα μπει σε μία φάση να βγάζω κάθε χρόνο άλμπουμ, επιτυχίες. Ήταν έτσι ο κόσμος, γιατί αγόραζαν δίσκους τότε. Υπήρχε πολλή πίεση όμως, ένιωσα προϊόν από την πρώτη στιγμή. Το “λούστηκα” πολύ, τσακωμοί στα γραφεία των δισκογραφικών. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω μπουζούκια, έκανα μία δεκαετία δυνατή με δικά μου πράγματα. Δεν ήθελα να μπω σε αυτό που έβλεπα γύρω μου, γιατί έβλεπα ότι όλοι κάνουνε κάτι που δεν τους αρέσει πραγματικά, δεν τους αρέσει», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Αλκαίος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με το βίντεο της συνέντευξής του να προβάλλεται το Σάββατο 20 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός θυμήθηκε τη συμμετοχή του στη Eurovision που είχε συμπέσει με την απώλεια της γιαγιάς του που για εκείνον, όπως είπε, ήταν μητέρα. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε ότι είχε δεύτερες σκέψεις σχετικά με το αν θα ανέβαινε στη σκηνή, ενώ μετέφερε τη συνομιλία που είχε με τον Τζώνυ Καλημέρη που τότε ήταν πρόεδρος της ΕΡΤ.
«Όλο αυτό ξεκίνησε από την κηδεία. Μόλις τελειώσαμε, με πήρε ένα τηλέφωνο ο Τζώνυ Καλημέρης, ήταν γενικός στην ΕΡΤ, και μου λέει: «Το έχεις ή δεν το έχεις;». Του λέω: ''Κοίτα, κάθισα, το σκέφτηκα ένα βράδυ πολύ καλά και λέω: ή θα πας να το κάνεις και μετά θα πας να κλειδωθείς να το λύσεις ή δεν θα το κάνεις και θα κλειδωθείς από σήμερα''», είπε.
«Ήταν στο μυαλό μου να μην τραγουδήσω. Δεν είχα ξαναπεράσει τέτοια απώλεια. Ήταν μάνα μου εμένα, δεν ήταν η γιαγιά μου. Και είπα ότι ''θα το κάνω, θα το ζήσω και μετά πότε τελειώνουμε, τέλος Μαΐου; Θα φύγω για το νησί να πάω να τη βρω λίγο, και βλέπουμε''. Αυτό έγινε», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Eίχα μπει σε μία φάση να βγάζω κάθε χρόνο άλμπουμ, επιτυχίες. Ήταν έτσι ο κόσμος, γιατί αγόραζαν δίσκους τότε. Υπήρχε πολλή πίεση όμως, ένιωσα προϊόν από την πρώτη στιγμή. Το “λούστηκα” πολύ, τσακωμοί στα γραφεία των δισκογραφικών. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω μπουζούκια, έκανα μία δεκαετία δυνατή με δικά μου πράγματα. Δεν ήθελα να μπω σε αυτό που έβλεπα γύρω μου, γιατί έβλεπα ότι όλοι κάνουνε κάτι που δεν τους αρέσει πραγματικά, δεν τους αρέσει», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Αλκαίος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με το βίντεο της συνέντευξής του να προβάλλεται το Σάββατο 20 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός θυμήθηκε τη συμμετοχή του στη Eurovision που είχε συμπέσει με την απώλεια της γιαγιάς του που για εκείνον, όπως είπε, ήταν μητέρα. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε ότι είχε δεύτερες σκέψεις σχετικά με το αν θα ανέβαινε στη σκηνή, ενώ μετέφερε τη συνομιλία που είχε με τον Τζώνυ Καλημέρη που τότε ήταν πρόεδρος της ΕΡΤ.
«Όλο αυτό ξεκίνησε από την κηδεία. Μόλις τελειώσαμε, με πήρε ένα τηλέφωνο ο Τζώνυ Καλημέρης, ήταν γενικός στην ΕΡΤ, και μου λέει: «Το έχεις ή δεν το έχεις;». Του λέω: ''Κοίτα, κάθισα, το σκέφτηκα ένα βράδυ πολύ καλά και λέω: ή θα πας να το κάνεις και μετά θα πας να κλειδωθείς να το λύσεις ή δεν θα το κάνεις και θα κλειδωθείς από σήμερα''», είπε.
«Ήταν στο μυαλό μου να μην τραγουδήσω. Δεν είχα ξαναπεράσει τέτοια απώλεια. Ήταν μάνα μου εμένα, δεν ήταν η γιαγιά μου. Και είπα ότι ''θα το κάνω, θα το ζήσω και μετά πότε τελειώνουμε, τέλος Μαΐου; Θα φύγω για το νησί να πάω να τη βρω λίγο, και βλέπουμε''. Αυτό έγινε», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα