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Κατερίνα Στεφανίδη: Χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου
Κατερίνα Στεφανίδη: Χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου
Η Στεφανίδη επικράτησε στην ελληνική μονομαχία της Αριάδνης Αδαμοπούλου με τα δύο κορίτσια να πετυχαίνουν φετινό ρεκόρ με 4.48μ στον Βόλο - Δεύτερη η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό
Στα 15 της χρόνια, το 2005, η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Από τότε δεν πήρε μέρος ποτέ ξανά στην εν λόγω διοργάνωση ούτε σε σάλα, αλλά ούτε και σε ανοιχτό στίβο.
Σήμερα, στα 36 της η Ολυμπιονίκης του 2016 έκανε το ντεμπούτο της σε Βαλκανικό ανοιχτού στο Πανθεσσαλικό του Βόλου και κατάφερε με την… πρώτη προσπάθεια να προσθέσει έναν ακόμα τίτλο στην πλούσια συλλογή της.
Η Στεφανίδη επικράτησε στην ελληνική μονομαχία της Αριάδνης Αδαμοπούλου με τα δύο κορίτσια να πετυχαίνουν φετινό ρεκόρ με 4.48. Η Στεφανίδη, όμως, πέρασε τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια και η Αδαμοπούλου με την τρίτη κι αυτή η διαφορά έκρινε το αποτέλεσμα.
Βελτιωμένη σε σχέση με τους τελευταίους της αγώνες ήταν η πρωταθλήτρια του ακοντισμού Ελίνα Τζένγκο. Έριξε 57.88 με τη δεύτερη προσπάθειά της, αλλά δεν βρήκε κάτι καλύτερο στη συνέχεια και τα μέτρα αυτά αποδείχτηκαν αρκετά για τη δεύτερη θέση, αλλά όχι για την πρώτη, καθώς η Τουρκάλα Εσρά Τουρκμέν πέτυχε μεγάλο ατομικό ρεκόρ, 61.10, και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
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Σήμερα, στα 36 της η Ολυμπιονίκης του 2016 έκανε το ντεμπούτο της σε Βαλκανικό ανοιχτού στο Πανθεσσαλικό του Βόλου και κατάφερε με την… πρώτη προσπάθεια να προσθέσει έναν ακόμα τίτλο στην πλούσια συλλογή της.
Η Στεφανίδη επικράτησε στην ελληνική μονομαχία της Αριάδνης Αδαμοπούλου με τα δύο κορίτσια να πετυχαίνουν φετινό ρεκόρ με 4.48. Η Στεφανίδη, όμως, πέρασε τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια και η Αδαμοπούλου με την τρίτη κι αυτή η διαφορά έκρινε το αποτέλεσμα.
Βελτιωμένη σε σχέση με τους τελευταίους της αγώνες ήταν η πρωταθλήτρια του ακοντισμού Ελίνα Τζένγκο. Έριξε 57.88 με τη δεύτερη προσπάθειά της, αλλά δεν βρήκε κάτι καλύτερο στη συνέχεια και τα μέτρα αυτά αποδείχτηκαν αρκετά για τη δεύτερη θέση, αλλά όχι για την πρώτη, καθώς η Τουρκάλα Εσρά Τουρκμέν πέτυχε μεγάλο ατομικό ρεκόρ, 61.10, και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
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Τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή της καριέρας της με 50.04, ισοφάρισε η Ελεονώρα Τσόγκα και κατέλαβε την 7η θέση.
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