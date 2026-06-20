Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι 120 πυροσβέστες



Δείτε βίντεο από χωριό Ραπταίοι

Νωρίτερα το ΣάββατοΤο πρώτο, στιςκαι αφορούσε ετοιμότητα για τις περιοχές, ενώ το, στιςκαι ζητούσε την απομάκρυνση κατοίκων από τις ίδιες περιοχές προς τα Στύρα.

Δείτε εικόνες του psaxna.gr από το σημείο









Πηγή φωτογραφίας: Facebook - Πυρκαγία Ενημέρωση

Πηγή φωτογραφίας: Facebook - Πυρκαγία Ενημέρωση