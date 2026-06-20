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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι 120 πυροσβέστες
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι 120 πυροσβέστες
Επιχειρούσαν 15 εναέρια - Εκδόθηκαν και δύο μηνύματα από το 112 - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Προς οριοθέτηση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμος στην Κάρυστο Ευβοίας με την Πυροσβεστική να μην αντιμετωπίζει ενεργά μέτωπα και να επικεντρώνεται στις αναζωπυρώσεις που υπάρχουν.
Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την πλήρη οριοθέτηση και τον έλεγχο της φωτιάς. Συνολικά επιχειρούν 120 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης, 10ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις μέχρι να πέσει το φως της ημέρα 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα έχει ρόλο συντονισμού των εναέριων μέσων. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τους ΟΤΑ.
Υπό έλεγχο βρίσκεται αυτή την ώρα η φωτιά στο Δήμο Καρύστου, όπως ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Γιώργος Κελαιδίτης αναφέρει το psaxna.gr.
Η ανάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη
Η ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε αγροτοδασική περιοχή μεταξύ Αλμυροποτάμου, Ραπταίων και Μεσοχωρίων, ανέπτυξε πολύ γρήγορα μέτωπο το οποίο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή απείλησε τους οικισμούς.
Οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατάφεραν να αποτρέψουν τα χειρότερα και πριν τη δύση του ηλίου το ενεργό μέτωπο να έχει ελεγχθεί.
Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας συνέδραμε το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 5 υδροφόρες και 2 μηχανήματα έργου, υποστηρίζοντας παράλληλα το συντονισμό για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών όταν αυτό απαιτήθηκε.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη της Πυροσβεστικής μας Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των εθελοντών και των χειριστών μας για την μεγάλη τους προσπάθεια!!
Αντιλαμβανόμαστε ότι μπαίνουμε πλέον στην επικίνδυνη χρονικά ζώνη εκδήλωσης μεγάλων δασικών πυρκαγιών, για αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και ατομική ευθύνη από όλους μας για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και δυσάρεστων καταστάσεων για τον τόπο μας που τόσο πολύ έχει υποφέρει.
Ευχή μας να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, και όλα τα συμβάντα να έχουν σύντομο και αίσιο τέλος!
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το eviaonline.gr τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζαν προβλήματα στην υδροληψία από την Κάρυστο και αναγκάζονταν να μετακινούνται προς το Αλιβέρι για ανεφοδιασμό, αυξάνοντας τον χρόνο των επιχειρήσεων. Παράλληλα για λόγους ασφαλείας έχει κοπεί και το ρεύμα στην περιοχή.
Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την πλήρη οριοθέτηση και τον έλεγχο της φωτιάς. Συνολικά επιχειρούν 120 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης, 10ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις μέχρι να πέσει το φως της ημέρα 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα έχει ρόλο συντονισμού των εναέριων μέσων. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τους ΟΤΑ.
Υπό έλεγχο βρίσκεται αυτή την ώρα η φωτιά στο Δήμο Καρύστου, όπως ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Γιώργος Κελαιδίτης αναφέρει το psaxna.gr.
Η ανάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη
Η ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε αγροτοδασική περιοχή μεταξύ Αλμυροποτάμου, Ραπταίων και Μεσοχωρίων, ανέπτυξε πολύ γρήγορα μέτωπο το οποίο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή απείλησε τους οικισμούς.
Οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατάφεραν να αποτρέψουν τα χειρότερα και πριν τη δύση του ηλίου το ενεργό μέτωπο να έχει ελεγχθεί.
Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας συνέδραμε το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 5 υδροφόρες και 2 μηχανήματα έργου, υποστηρίζοντας παράλληλα το συντονισμό για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών όταν αυτό απαιτήθηκε.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη της Πυροσβεστικής μας Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των εθελοντών και των χειριστών μας για την μεγάλη τους προσπάθεια!!
Αντιλαμβανόμαστε ότι μπαίνουμε πλέον στην επικίνδυνη χρονικά ζώνη εκδήλωσης μεγάλων δασικών πυρκαγιών, για αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και ατομική ευθύνη από όλους μας για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και δυσάρεστων καταστάσεων για τον τόπο μας που τόσο πολύ έχει υποφέρει.
Ευχή μας να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, και όλα τα συμβάντα να έχουν σύντομο και αίσιο τέλος!
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το eviaonline.gr τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζαν προβλήματα στην υδροληψία από την Κάρυστο και αναγκάζονταν να μετακινούνται προς το Αλιβέρι για ανεφοδιασμό, αυξάνοντας τον χρόνο των επιχειρήσεων. Παράλληλα για λόγους ασφαλείας έχει κοπεί και το ρεύμα στην περιοχή.
Νωρίτερα το Σάββατο εκδόθηκαν και δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο, στις 17:05 και αφορούσε ετοιμότητα για τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι, ενώ το δεύτερο, στις 17:58 και ζητούσε την απομάκρυνση κατοίκων από τις ίδιες περιοχές προς τα Στύρα.
Δείτε εικόνες του psaxna.gr από το σημείο
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 20, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αλμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μεσοχώρια και #Ραπταίοι απομακρυνθείτε προς #Στύρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
Δείτε βίντεο από χωριό Ραπταίοι
Δείτε εικόνες του psaxna.gr από το σημείο
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