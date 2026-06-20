Η γεωγραφική εξάπλωση του λαγοκέφαλου σε έναν διαδραστικό χάρτη - Πώς ο τοξικός εισβολέας «κύκλωσε» την Κρήτη και το Αιγαίο μέσα σε δύο δεκαετίες
Η γεωγραφική εξάπλωση του λαγοκέφαλου σε έναν διαδραστικό χάρτη - Πώς ο τοξικός εισβολέας «κύκλωσε» την Κρήτη και το Αιγαίο μέσα σε δύο δεκαετίες
Η «ακτινογραφία» μιας θαλάσσιας εισβολής: Δείτε χάρτη για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στην Ελλάδα
Η ραγδαία και ανησυχητική εξάπλωση του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στα ελληνικά νερά αποτυπώνεται ανάγλυφα σε έναν διαδραστικό χάρτη καταγραφών, ο οποίος φέρνει στο φως τη χρονική και γεωγραφική πορεία του τοξικού αυτού είδους στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ξεκινώντας από τις πρώτες μεμονωμένες εμφανίσεις το 2005, τα δεδομένα δείχνουν πώς μέσα σε δύο δεκαετίες το ξενικό αυτό ψάρι (λεσέψιος μετανάστης) δημιούργησε πυκνούς πληθυσμούς στο Αιγαίο, αποτελώντας πλέον μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το θαλάσσιο οικοσύστημα, την τοπική αλιεία αλλά και τη δημόσια υγεία.
Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει έναν ψηφιακό χάρτη (από την υπηρεσία Google My Maps) που καταγράφει την εξάπλωση και τις εμφανίσεις του θαλάσσιου είδους Lagocephalus sceleratus (ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα ως λαγοκέφαλος) στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου Πελάγους.
Ο χάρτης έχει τίτλο «Lagocephalus sceleratus» και προέρχεται από το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species - Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ξενικά Είδη στην Ελλάδα).
Οι μπλε πινέζες που είναι πυκνά συγκεντρωμένες γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό/Βόρειο Αιγαίο και τις ακτές της Τουρκίας και της Κύπρου, αντιπροσωπεύουν επίσημες καταγραφές εντοπισμού λαγοκέφαλων.
Για περισσότερες πληροφορίες με και διάδραση με τον χάρτη, κάντε κλικ ΕΔΩ.
Δίπλα από κάθε σημείο ή στην αριστερή στήλη αναγράφονται χρονιές (π.χ. 2005, 2006, 2012, 2020). Αυτό δείχνει τη χρονική εξέλιξη της εισβολής του είδους, ξεκινώντας από τις πρώτες καταγραφές στα μέσα της δεκαετίας του 2000 (το είδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2005) και φτάνοντας μέχρι τα πρόσφατα έτη, αποτυπώνοντας το πώς «κατέλαβε» σταδιακά τις ελληνικές θάλασσες.
Ξεκινώντας από τις πρώτες μεμονωμένες εμφανίσεις το 2005, τα δεδομένα δείχνουν πώς μέσα σε δύο δεκαετίες το ξενικό αυτό ψάρι (λεσέψιος μετανάστης) δημιούργησε πυκνούς πληθυσμούς στο Αιγαίο, αποτελώντας πλέον μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το θαλάσσιο οικοσύστημα, την τοπική αλιεία αλλά και τη δημόσια υγεία.
Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει έναν ψηφιακό χάρτη (από την υπηρεσία Google My Maps) που καταγράφει την εξάπλωση και τις εμφανίσεις του θαλάσσιου είδους Lagocephalus sceleratus (ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα ως λαγοκέφαλος) στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου Πελάγους.
Ο χάρτης έχει τίτλο «Lagocephalus sceleratus» και προέρχεται από το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species - Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ξενικά Είδη στην Ελλάδα).
Οι μπλε πινέζες που είναι πυκνά συγκεντρωμένες γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό/Βόρειο Αιγαίο και τις ακτές της Τουρκίας και της Κύπρου, αντιπροσωπεύουν επίσημες καταγραφές εντοπισμού λαγοκέφαλων.
Για περισσότερες πληροφορίες με και διάδραση με τον χάρτη, κάντε κλικ ΕΔΩ.
Δίπλα από κάθε σημείο ή στην αριστερή στήλη αναγράφονται χρονιές (π.χ. 2005, 2006, 2012, 2020). Αυτό δείχνει τη χρονική εξέλιξη της εισβολής του είδους, ξεκινώντας από τις πρώτες καταγραφές στα μέσα της δεκαετίας του 2000 (το είδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2005) και φτάνοντας μέχρι τα πρόσφατα έτη, αποτυπώνοντας το πώς «κατέλαβε» σταδιακά τις ελληνικές θάλασσες.
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