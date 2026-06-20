Με διόδια «Φύλακα Άγγελου» απειλεί ο Τραμπ μετά το νέο θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ, σε θολό τοπίο οι συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία



Κλειστά ξανά τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Ιράν, το μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης

#BREAKING: Iran's top joint military command says Strait of Hormuz is closed due to alleged US and Israeli violations of ceasefire MoU – Iranian media pic.twitter.com/SEJLDGXpeb — TRT World (@trtworld) June 20, 2026

«Δεν ελέγχει το Ιράν τα Στενά του Ορμούζ»

Speaking this morning on FOX & Friends, U.S. Vice President JD Vance stated that President Trump’s son-in-law Jared Kushner and Special Envoy Steve Witkoff are currently on the ground in Switzerland for negotiations with Iran, and that talks are “going well,” adding that he will… pic.twitter.com/JTfyebQyxQ — OSINTdefender (@sentdefender) June 20, 2026

Σε κλίμα που μόνο θετικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φαίνεται ότι θα διεξαχθούν την Κυριακή στην Ελβετία οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή , καθώς λίγα 24ωρα μετά την εκ του μακρόθεν υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τις δύο πλευρές το τοπίο φαίνεται να είναι πιο θολό από ποτέ, παρά τις προσδοκίες για το αντίθετο.Αιτία είναι η συνέχιση των επιθέσεων του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ , την ώρα που η σιιτική οργάνωση επιμένει ότι δεν θα σταματήσει τα πλήττει τα ισραηλινά στρατεύματα όσο συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα βόρεια σύνορα της χώρας τους. Την ίδια ώρα ένα διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να «χτυπά» μέσω Truth Social και να απειλεί πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε θα βάλει διόδια τα οποία και χαρακτήρισε ως «Φύλακας Άγγελος» για τις χώρες της Μέσης Ανατολής.Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιβάλλονται «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες κατά την περίοδο της εκεχειρίας, προειδοποιώντας όμως ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να επιβάλει χρεώσεις μετά τη λήξη της περιόδου, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συνολική συμφωνία.Αναλυτικά η ανάρτησή του: «ΔΕΝ θα υπάρχουν ΔΙΟΔΙΑ στο Στενό του Ορμούζ για 60 ημέρες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατάπαυσης του Πυρός και ΔΕΝ θα υπάρχουν ΔΙΟΔΙΑ μετά τη λήξη της περιόδου των 60 ημερών, εκτός εάν επιβληθούν από και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε περίπτωση που η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, για υπηρεσίες που παρέχονται ως Φύλακας Άγγελος στις χώρες της Μέσης Ανατολής για σκοπούς αποζημίωσης εξόδων τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!! Πρόεδρος DJT».Νωρίτερα, σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την αμερικανοϊσραηλινή πλευρά, το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κλείνει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, σε απάντηση των συνεχιζόμενων επιθέσεων των IDF στα νότια του Λιβάνου.Συγκεκριμένα, το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε τον εκ νέου αποκλεισμό των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ αντιδρώντας στις επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο οι οποίες παραβιάζουν το πρωτόκολλο της συμφωνίας που έχει συνομολογηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.«Ανακοινώνεται ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν για τη ναυσιπλοΐα αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.«Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός να σεβασθεί τις υποχρεώσεις του».Παράλληλα, ηχητικό ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα με το μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης, στο οποίο ακούγονται τα εξής:«Προσοχή! Προσοχή! Προσοχή! Προς όλα τα πλοία της περιοχής. Αυτή είναι μία ανακοίνωση των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, κλείνουμε τα Στενά του Ορμούζ. Επαναλαμβάνουμε, τα Στενά είναι κλειστό. Να μην επιχειρήσει κανείς την διέλευση!».Η απάντηση ήρθε άμεσα από την αμερικανική πλευρά μέσω του αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς , που επισήμανε ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για κάτι τέτοιο.Ειδικότερα, ο Βανς δήλωσε στο Fox News ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» πως τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει, απαντώντας στις ιρανικές αναφορές περί νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, μετά τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο.Οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου έρχονται στον απόηχο ισχυρισμών από το Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν μπλοκάρει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή του στο Fox News, η Ουάσινγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει τέτοια εξέλιξη, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» πως η στρατηγική δίοδος έχει πράγματι κλείσει. Ανταλλαγή πυρών στον Λίβανο: Το Ισραήλ βομβαρδίζει, η Χεζμπολάχ δηλώνει «έχουμε δικαίωμα να απαντάμε».Σε ενίσχυση των λεγομένων του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ είναι σήμερα αυξημένη, με 55 εμπορικά πλοία συνολικά να τα έχουν περάσει, έχοντας μεταφέρει πάνω από 17 εκατ. βαρέλια με πετρέλαιο.«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες και σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν γίνονται σεβαστοί, εφαρμόζονται και είναι σε ισχύ» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Mάλιστα, ο αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί.



«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς. «Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».

Προειδοποιεί το Ιράν



Χεζμπολάχ και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται



Εντολή για παύση πυρός από Νετανιάχου

Tην ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες «θα κινδυνεύσει», αν δεν εφαρμοσθούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.«Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατόν, διαφορετικά το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna. Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει, μεταξύ των άλλων, την κατάπαυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο.Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης τη διεξαγωγή αύριο «τεχνικών» αμερικανοϊρανικών συνομιλιών στην Ελβετία παρουσία εκπροσώπων του Πακιστάν και του Κατάρ. Οι Ιρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν σήμερα για την Ελβετία, μετέδωσε από την πλευρά του ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.Σε «τεχνικό επίπεδο» οι συζητήσεις Τεχνικού επιπέδου θα είναι οι συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στην Ελβετία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.Σύμφωνα με την πακιστανική διπλωματία, στη διαδικασία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι τόσο του Πακιστάν όσο και του Κατάρ, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές, μαζί με αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.Οι ισραηλινές επιθέσεις «δεν είναι μόνο παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου» ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «ο ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως» για την κατάσταση.Σύμφωνα με τη φιλοϊρανική οργάνωση, το Ισραήλ «ουδέποτε αποδέχτηκε τους όρους της κατάπαυσης του πυρός», συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ και το Ιράν.Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκείνη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός.«Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Όρεν Μαρμορστάιν.Μετά τις αλληλοκατηγορίες που εξαπέλυσαν Ισραήλ και Χεζμπολάχ αναφορικά με το ποιος δεν τηρεί την κατάπαυση του πυρός, ύστερα από τη σχετική συμφωνία λίγες ημέρες πίσω, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε μια κίνηση καλής θέλησης, διατάσσοντας τα στρατεύματα του Ισραήλ να προσωρήσουν σε παύση πυρός στον Νότιο Λίβανο, χωρίς όμως να αποσυρθούν από τις κατεχόμενες περιοχές, δείχνοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τηρεί μια στάση αναμονής περιμένοντας και τα αποτέλεσματα από τις αυριανές συζητήσεις στην Ελβετία.Ανεπιβεβαίωτες, πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι δέχτηκε πίεση από την αμερικανική πλευρά ώστε να μην τιναχτούν στον αέρα οι συζητήσεις με την Τεχεράνη, ενώ σε δηλώσεις του ο ίδιος επισήμανε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο «για όσο χρειαστεί», προασπιζόμενος τα βόρεια σύνορα της χώρας του.