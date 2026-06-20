Η ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα μετά την αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων θα «χτυπήσει» σκαφάτους και μεγάλα αυτοκίνητα





Όσον αφορά τα μερίσματα σημείωσε: «Τα μερίσματα δεν αφορούν τον μισθό τον δικό σας και τον δικό μας. Η φορολογική κλίμακα δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Θα δώσουμε μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς και θα φορολογήσουμε έναντι τα μερίσματα και την ακίνητη περιουσία».

@protothema.gr ❗«Oι πλουσιότεροι να φορολογηθούν για να βοηθήσουν να ελαφρυνθεί το βάρος» είπε ο εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ του Τσίπρα 📈Την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 5% σε 15% πρότεινε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα και συγκεριμένα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Μπαλατσούκας. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

Μετά από την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 5% στο 15%, τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα έβαλαν στο στόχαστρο τους ιδιοκτήτες σκαφών και όσους έχουν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού.Στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ Χάρης Αθανασιάδης ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματός του είναι να φορολογηθεί η υπερπολυτελής διαβίωση και μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.«Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολυτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε μάλιστα, ότι από την υπερπολυτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την» ανέφερε αρχικά ο κ. Αθανασιάδης και σε ερώτησητο στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ απάντησε: «Έχετε κότερο και πάτε διακοπές με το δικό σας κότερο; Αυτό είναι υπερπολυτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών; Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης».Υπενθυμίζεται πως ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Μπαλατσούκας, είχε πει σε συνέντευξή του ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 5% σε 15%.«1.500 ΑΦΜ δηλώνουν 900.000 ευρώ και τα εισοδήματα αυτά δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε από μισθωτή εργασία αλλά από μερίσματα. Σήμερα, ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%» είχε πει ο κ. Μπαλατσούκας.