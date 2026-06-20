Λιούις Καπάλντι: Δεν είμαι πια διαλυμένος ψυχικά, είπε ο τραγουδιστής με το σύνδρομο Tourette
Λιούις Καπάλντι: Δεν είμαι πια διαλυμένος ψυχικά, είπε ο τραγουδιστής με το σύνδρομο Tourette
Ο καλλιτέχνης είχε κάνει μία παύση για ένα διάστημα μετά από κρίση που είχε πάνω στη σκηνή
Μία ακόμη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Λιούις Καπάλντι που πλέον έχει επιστρέψει στη μουσική σκηνή, δηλώνοντας ότι τώρα πια δεν νιώθει διαλυμένος ψυχικά.
Ο τραγουδιστής είχε αποσυρθεί για ένα διάστημα, προκειμένου να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία και να «προσαρμοστεί στις επιπτώσεις» της διάγνωσής του με σύνδρομο Τουρέτ, μετά τη συναισθηματικά φορτισμένη εμφάνισή του στο φεστιβάλ Γκλάστονμπερι το 2023. Πέρυσι, επέστρεψε στην εμβληματική Pyramid Stage του Γκλάστονμπερι, προτού ξεκινήσει περιοδεία 17 συναυλιών σε αρένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.
Την Παρασκευή, ο τραγουδιστής παρουσίασε ένα πρόγραμμα στο Seaclose Park, και μοιράστηκε τη χαρά του που βρίσκεται και πάλι κοντά στους θαυμαστές του. «Είναι ωραίο που επέστρεψα, παρεμπιπτόντως», είπε απευθυνόμενος στο κοινό. «Είναι ωραίο που βρίσκομαι εδώ και παίζω για όλους εσάς. Είναι όμορφο να είμαι μπροστά σας. Η τελευταία φορά που ήμουν εδώ ήταν το 2022, νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο φεστιβάλ στο οποίο ήμουν headliner», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στην ψυχολογία του, εξήγησε ότι είναι πολύ καλά: «Μετά κυκλοφόρησα έναν δίσκο και ύστερα είχα, αυτό που λένε τα παιδιά, μια πλήρη και απόλυτη γαμ…η ψυχική κατάρρευση. Μια πλήρη κατάρρευση του μυαλού. Δεν είναι πια διαλυμένος ψυχικά. Νιώθω καλά και χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας».
Ευχαριστώντας τον κόσμο, ο Λιούις Καπάλντι είπε: «Σας ευχαριστώ που κάνατε δυνατό να πάρω όλο αυτό το διάστημα μακριά και να μπορώ ακόμη να επιστρέψω, να είμαι headliner σε ένα φεστιβάλ και να βρίσκομαι μπροστά σας.Σημαίνει πολλά για μένα. Το να το κάνω αυτό και να μη φοβάμαι ότι θα βγω στη σκηνή, να νιώθω άνετα και να το απολαμβάνω, σημαίνει επίσης πάρα πολλά. Ευχαριστώ».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο τραγουδιστής είχε αποσυρθεί για ένα διάστημα, προκειμένου να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία και να «προσαρμοστεί στις επιπτώσεις» της διάγνωσής του με σύνδρομο Τουρέτ, μετά τη συναισθηματικά φορτισμένη εμφάνισή του στο φεστιβάλ Γκλάστονμπερι το 2023. Πέρυσι, επέστρεψε στην εμβληματική Pyramid Stage του Γκλάστονμπερι, προτού ξεκινήσει περιοδεία 17 συναυλιών σε αρένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.
Την Παρασκευή, ο τραγουδιστής παρουσίασε ένα πρόγραμμα στο Seaclose Park, και μοιράστηκε τη χαρά του που βρίσκεται και πάλι κοντά στους θαυμαστές του. «Είναι ωραίο που επέστρεψα, παρεμπιπτόντως», είπε απευθυνόμενος στο κοινό. «Είναι ωραίο που βρίσκομαι εδώ και παίζω για όλους εσάς. Είναι όμορφο να είμαι μπροστά σας. Η τελευταία φορά που ήμουν εδώ ήταν το 2022, νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο φεστιβάλ στο οποίο ήμουν headliner», πρόσθεσε.
Lewis Capaldi says it's 'good to be back' as he addresses his 'complete and utter mental f*****g breakdown' while headlining Isle of Wight festival https://t.co/DsJUoOdLDO— Daily Mail (@DailyMail) June 20, 2026
Ευχαριστώντας τον κόσμο, ο Λιούις Καπάλντι είπε: «Σας ευχαριστώ που κάνατε δυνατό να πάρω όλο αυτό το διάστημα μακριά και να μπορώ ακόμη να επιστρέψω, να είμαι headliner σε ένα φεστιβάλ και να βρίσκομαι μπροστά σας.Σημαίνει πολλά για μένα. Το να το κάνω αυτό και να μη φοβάμαι ότι θα βγω στη σκηνή, να νιώθω άνετα και να το απολαμβάνω, σημαίνει επίσης πάρα πολλά. Ευχαριστώ».
Φωτογραφία: Shutterstock
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