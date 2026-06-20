Μιχάλης Ρέππας: Το να προσπαθεί κάποιος να βγάλει γέλιο εις βάρος μιας ομάδας είναι κακόγουστο
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Μιχάλης Ρέππας Σάτιρα

Μιχάλης Ρέππας: Το να προσπαθεί κάποιος να βγάλει γέλιο εις βάρος μιας ομάδας είναι κακόγουστο

Ο σεναριογράφος κλήθηκε να διατυπώσει τη δική του άποψη για το αν η σάτιρα έχει όρια

Μιχάλης Ρέππας: Το να προσπαθεί κάποιος να βγάλει γέλιο εις βάρος μιας ομάδας είναι κακόγουστο
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Τη δική του θέση για τα όρια της σάτιρας παρουσίασε ο Μιχάλης Ρέππας. Με αυτή την αφορμή, ο ηθοποιός και σεναριογράφος χαρακτήρισε κακόγουστο το χιούμορ που στρέφεται κατά κάποιας κοινωνικής ομάδας. Όπως τόνισε, εκείνος και το συγγραφικό του ταίρι, ο Θανάσης Παπαθανασίου, ποτέ δεν είχαν μπει σε αυτή τη λογική. Παρόλα αυτά, αρνείται να αφαιρέσει από το λεξιλόγιό του συγκεκριμένες λέξεις.

Ο Μιχάλης Ρέππας έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», και ένα από τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ήταν αν υπάρχουν όρια στη σάτιρα. Διατυπώνοντας τη δική του άποψη, ο σεναριογράφος είπε:  «Το να προσπαθεί κάποιος να βγάλει γέλιο εις βάρος μιας ομάδας είναι κακόγουστο. Ήμασταν politically correct και από πριν. Από εκεί και πέρα τη λέξη χοντρός δεν θα την κόψω από το λεξιλόγιό μου. Τώρα το να κοροϊδεύουν πάνω στη σκηνή ένα άτομο για τα κιλά του μου φαίνεται πάρα πολύ γελοίο και κακόγουστο». 

Δείτε το βίντεο 

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