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Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο σκηνοθέτης των Friends, Τζέιμς Μπάροους: Τα 50 χρόνια καριέρας και τα 11 βραβεία Emmy
Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο σκηνοθέτης των Friends, Τζέιμς Μπάροους: Τα 50 χρόνια καριέρας και τα 11 βραβεία Emmy
Ο Μπάροους είχε σκηνοθετήσει περισσότερα από 1.000 επεισόδια κλασικών τηλεοπτικών κωμικών σειρών, όπως «The Big Bang Theory» και «Will & Grace»
UPD:
Ο Τζέιμς Μπάροους, ο σκηνοθέτης μερικών από τις πιο αγαπημένες αμερικανικές κωμικές σειρές, πέθανε σε ηλικία 85 ετών.
Περισσότερο γνωστός ως συνδημιουργός της κωμικής σειράς «Cheers», ο Μπάροους σκηνοθέτησε περισσότερα από 1.000 επεισόδια άλλων κλασικών τηλεοπτικών κωμωδιών, μεταξύ των οποίων τα «Friends», «The Big Bang Theory» και «Will & Grace». Σε μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερα από 50 χρόνια, ο Μπάροους κέρδισε 11 βραβεία Emmy και πέντε βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.
Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο αμερικανικό People, η οικογένειά του ανέφερε: «Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τζέιμς ''Τζίμι'' Μπάροους, ο οποίος έφυγε σήμερα ήρεμα από τη ζωή, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Μπάροους υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπητούς σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη, συνέβαλε στη διαμόρφωση γενεών κωμωδίας και χάρισε ανυπολόγιστη χαρά στο κοινό σε όλο τον κόσμο».
Γεννημένος στο Λος Άντζελες το 1940, ο Τζέιμς Μπάροους πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Νέα Υόρκη. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δραματική Σχολή του Γέιλ, όπου απέκτησε την πρώτη του εμπειρία στη σκηνοθεσία. Έπειτα από αρκετά χρόνια πίσω από την κάμερα, συνδημιούργησε τη σειρά «Cheers» μαζί με τα αδέλφια Γκλεν και Λες Τσαρλς. Η σειρά εξελίχθηκε γρήγορα σε τηλεοπτική επιτυχία της δεκαετίας του 1980, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Ένωση Σκηνοθετών Αμερικής, η οποία τίμησε τον Μπάροους το 2015 με βραβείο συνολικής προσφοράς στην τηλεοπτική σκηνοθεσία, τον περιέγραψε ως «έναν εξαιρετικά γενναιόδωρο συνάδελφο», που μοιραζόταν τη «σοφία και το ζεστό χιούμορ του με τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και με όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του».
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του στο Χόλιγουντ, είχε επίσης προταθεί 48 φορές για Primetime Emmy.
Φωτογραφία: Shutterstock
Περισσότερο γνωστός ως συνδημιουργός της κωμικής σειράς «Cheers», ο Μπάροους σκηνοθέτησε περισσότερα από 1.000 επεισόδια άλλων κλασικών τηλεοπτικών κωμωδιών, μεταξύ των οποίων τα «Friends», «The Big Bang Theory» και «Will & Grace». Σε μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερα από 50 χρόνια, ο Μπάροους κέρδισε 11 βραβεία Emmy και πέντε βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.
Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο αμερικανικό People, η οικογένειά του ανέφερε: «Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τζέιμς ''Τζίμι'' Μπάροους, ο οποίος έφυγε σήμερα ήρεμα από τη ζωή, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Μπάροους υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπητούς σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη, συνέβαλε στη διαμόρφωση γενεών κωμωδίας και χάρισε ανυπολόγιστη χαρά στο κοινό σε όλο τον κόσμο».
James Burrows, legendary director of Cheers and Friends, dies aged 85 https://t.co/dySfWxUlyS— BBC News (UK) (@BBCNews) June 20, 2026
Η Ένωση Σκηνοθετών Αμερικής, η οποία τίμησε τον Μπάροους το 2015 με βραβείο συνολικής προσφοράς στην τηλεοπτική σκηνοθεσία, τον περιέγραψε ως «έναν εξαιρετικά γενναιόδωρο συνάδελφο», που μοιραζόταν τη «σοφία και το ζεστό χιούμορ του με τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και με όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του».
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του στο Χόλιγουντ, είχε επίσης προταθεί 48 φορές για Primetime Emmy.
Φωτογραφία: Shutterstock
UPD:
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