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Αδιανόητη κτηνωδία στη Γαστούνη: Οδηγός σταματά μπροστά στον σκύλο, τον βλέπει και περνά από πάνω του
Αδιανόητη κτηνωδία στη Γαστούνη: Οδηγός σταματά μπροστά στον σκύλο, τον βλέπει και περνά από πάνω του
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ - Παρά το γεγονός ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος δεν διακρίνεται με σαφήνεια, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την ταυτοποίηση του οδηγού
Σοκ έχει προκαλέσει βίντεο από κάμερα ασφαλείας στη Γαστούνη, το οποίο καταγράφει τη θανάτωση ενός μικρόσωμου ηλικιωμένου αδέσποτου σκύλου, ο οποίος ζούσε για χρόνια στην περιοχή. Η αδιανόητη κτηνωδία στις 18 Ιουνίου στην περιοχή Σταθμός και έχει καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, ενώ οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού του οχήματος που εμφανίζεται στο βίντεο.
Στο οπτικό υλικό διακρίνεται γκρι όχημα να πλησιάζει το σημείο όπου βρισκόταν το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να ακινητοποιείται μπροστά του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα κινείται εκ νέου και περνά πάνω από τον σκύλο, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει κινητοποίηση των Αρχών. Έχει ενημερωθεί το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έχει διατάξει τη διερεύνηση της υπόθεσης και την αναζήτηση του οδηγού, ωστόσο το γεγονός η πινακίδα κυκλοφορίας δεν διακρίνεται καθαρά στο υλικό, δυσχεραίνει την ταυτοποίηση.
Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής απευθύνουν έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων σε όποιον αναγνωρίζει το όχημα ή διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.
Όπως αναφέρουν, το ζώο ζούσε για περισσότερα από 20 χρόνια στη γειτονιά και είχε γίνει σημείο αναφοράς για τους περιοίκους, οι οποίοι το φρόντιζαν καθημερινά.
Το βίντεο περιέχει πολύ σκληρές εικόνες
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εξαιτίας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των ζώων. Σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021, η θανάτωση ζώου συντροφιάς συνιστά κακούργημα και επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές, που μπορεί να φτάσουν έως και τα δέκα χρόνια κάθειρξης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να εντοπιστεί ο οδηγός του οχήματος και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό που έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης σε ολόκληρη την περιοχή.
Στο οπτικό υλικό διακρίνεται γκρι όχημα να πλησιάζει το σημείο όπου βρισκόταν το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να ακινητοποιείται μπροστά του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα κινείται εκ νέου και περνά πάνω από τον σκύλο, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει κινητοποίηση των Αρχών. Έχει ενημερωθεί το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έχει διατάξει τη διερεύνηση της υπόθεσης και την αναζήτηση του οδηγού, ωστόσο το γεγονός η πινακίδα κυκλοφορίας δεν διακρίνεται καθαρά στο υλικό, δυσχεραίνει την ταυτοποίηση.
Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής απευθύνουν έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων σε όποιον αναγνωρίζει το όχημα ή διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.
Όπως αναφέρουν, το ζώο ζούσε για περισσότερα από 20 χρόνια στη γειτονιά και είχε γίνει σημείο αναφοράς για τους περιοίκους, οι οποίοι το φρόντιζαν καθημερινά.
Το βίντεο περιέχει πολύ σκληρές εικόνες
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εξαιτίας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των ζώων. Σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021, η θανάτωση ζώου συντροφιάς συνιστά κακούργημα και επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές, που μπορεί να φτάσουν έως και τα δέκα χρόνια κάθειρξης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ.
Βαρύτατες οι ποινές για κακοποίηση και θανάτωση ζώων
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να εντοπιστεί ο οδηγός του οχήματος και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό που έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης σε ολόκληρη την περιοχή.
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