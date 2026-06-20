Ματ ΛεΜπλανκ, Ντέιβιντ Σουίμερ και Λίζα Κούντροου αποχαιρετούν τον σκηνοθέτη των Friends: «Ένα πραγματικό είδωλο»
Ματ ΛεΜπλανκ, Ντέιβιντ Σουίμερ και Λίζα Κούντροου αποχαιρετούν τον σκηνοθέτη των Friends: «Ένα πραγματικό είδωλο»
Ο Τζέιμς Μπάροους έφυγε από τη ζωή στα 85 του χρόνια
Ο Ματ ΛεΜπλανκ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ και η Λίζα Κούντροου αποχαιρέτησαν, μέσα από τα social media, τον Τζέιμς Μπάροους, τον σκηνοθέτη των Friends. Ο Μπράους που είχε αφήσει το αποτύπωμά του σε τηλεοπτικές κωμικές σειρές, όπως «The Mary Tyler Moore Show», «Will & Grace», «Taxi», «Frasier», «3rd Rock from the Sun», έφυγε από τη ζωή στα 85 του χρόνια.
Ο ΛεΜπλανκ έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, αποτίοντας φόρο τιμής στον σκηνοθέτη, γράφοντας: «Τζίμι, οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τον αντίκτυπο και την επιρροή που είχες σε εμάς και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν. Κύριε, είσαι ένα πραγματικό είδωλο σε τόσα πολλά επίπεδα. Τις καλύτερες ευχές για την επόμενη πράξη σου. Θα μας λείψεις. Ο Θεός να σε ευλογεί».
Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια selfie στην οποία ποζάρει χαμογελαστός με τον Μπάροους. Ανέβασε επίσης μια φωτογραφία του με τον Ντέιβιντ Σουίμερ, όπου οι δυο τους χαμογελούν, αγκαλιάζοντας τον σκηνοθέτη. Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2016, για το ειδικό αφιέρωμα του NBC «Must See TV: An All-Star Tribute to James Burrows».
Την ίδια φωτογραφία δημοσίευσε στο Instagram και ο Ντέιβιντ Σουίμερ, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα. «Ο Τζίμι Μπάροους έβγαζε τον καλύτερο εαυτό από κάθε ηθοποιό με τον οποίο συνεργάστηκε και ανέβαζε κάθε σειρά που σκηνοθετούσε, κάνοντάς την πιο αστεία και πιο συγκινητική από όσο περίμενε κανείς. Η ζεστασιά, η ταπεινότητα και η γενναιοδωρία του μας έκαναν να νιώθουμε ασφαλείς, σαν οικογένεια, και είμαι σίγουρος ότι δεν ήμασταν το μόνο καστ που ένιωθε έτσι. Μας πρόσεχε, μπροστά και πίσω από την κάμερα».
Ο Σουίμερ υπογράμμισε τα στοιχεία του χαρακτήρα του Μπάροους που τον έκαναν να ξεχωρίζει. «Στοργικός, σοφός, ενθαρρυντικός, απαιτητικός, διδακτικός, υπομονετικός, εμπνευστικός, παιχνιδιάρης — και στις καλύτερές μου μέρες, θα ήθελα να πιστεύω, ακόμη και περήφανος», έγραψε.
«Χιλιάδες σεναριογράφοι, ηθοποιοί, παραγωγοί, μέλη συνεργείων και στελέχη τηλεοπτικών δικτύων είναι για πάντα ευλογημένοι που βρέθηκαν μαζί του σε ένα πλατό, βλέποντάς τον να δουλεύει και μαθαίνοντας από το ασύγκριτο ταλέντο του», έγραψε, καταλήγοντας: «Τζίμι, μου λείπεις ήδη και θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων. Σε ευχαριστώ που υπήρξες ένας τόσο υπέροχος σκηνοθέτης, μέντορας και φίλος».
Από την άλλη, η Λίζα Κούντροου δημοσίευσε στα Instagram Stories της μια φωτογραφία της με τον εκλιπόντα σκηνοθέτη από τα γυρίσματα του «The Comeback».
Ο ΛεΜπλανκ έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, αποτίοντας φόρο τιμής στον σκηνοθέτη, γράφοντας: «Τζίμι, οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τον αντίκτυπο και την επιρροή που είχες σε εμάς και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν. Κύριε, είσαι ένα πραγματικό είδωλο σε τόσα πολλά επίπεδα. Τις καλύτερες ευχές για την επόμενη πράξη σου. Θα μας λείψεις. Ο Θεός να σε ευλογεί».
Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια selfie στην οποία ποζάρει χαμογελαστός με τον Μπάροους. Ανέβασε επίσης μια φωτογραφία του με τον Ντέιβιντ Σουίμερ, όπου οι δυο τους χαμογελούν, αγκαλιάζοντας τον σκηνοθέτη. Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2016, για το ειδικό αφιέρωμα του NBC «Must See TV: An All-Star Tribute to James Burrows».
Την ίδια φωτογραφία δημοσίευσε στο Instagram και ο Ντέιβιντ Σουίμερ, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα. «Ο Τζίμι Μπάροους έβγαζε τον καλύτερο εαυτό από κάθε ηθοποιό με τον οποίο συνεργάστηκε και ανέβαζε κάθε σειρά που σκηνοθετούσε, κάνοντάς την πιο αστεία και πιο συγκινητική από όσο περίμενε κανείς. Η ζεστασιά, η ταπεινότητα και η γενναιοδωρία του μας έκαναν να νιώθουμε ασφαλείς, σαν οικογένεια, και είμαι σίγουρος ότι δεν ήμασταν το μόνο καστ που ένιωθε έτσι. Μας πρόσεχε, μπροστά και πίσω από την κάμερα».
Ο Σουίμερ υπογράμμισε τα στοιχεία του χαρακτήρα του Μπάροους που τον έκαναν να ξεχωρίζει. «Στοργικός, σοφός, ενθαρρυντικός, απαιτητικός, διδακτικός, υπομονετικός, εμπνευστικός, παιχνιδιάρης — και στις καλύτερές μου μέρες, θα ήθελα να πιστεύω, ακόμη και περήφανος», έγραψε.
«Χιλιάδες σεναριογράφοι, ηθοποιοί, παραγωγοί, μέλη συνεργείων και στελέχη τηλεοπτικών δικτύων είναι για πάντα ευλογημένοι που βρέθηκαν μαζί του σε ένα πλατό, βλέποντάς τον να δουλεύει και μαθαίνοντας από το ασύγκριτο ταλέντο του», έγραψε, καταλήγοντας: «Τζίμι, μου λείπεις ήδη και θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων. Σε ευχαριστώ που υπήρξες ένας τόσο υπέροχος σκηνοθέτης, μέντορας και φίλος».
Από την άλλη, η Λίζα Κούντροου δημοσίευσε στα Instagram Stories της μια φωτογραφία της με τον εκλιπόντα σκηνοθέτη από τα γυρίσματα του «The Comeback».
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