Αναχώρησε για την Ελβετία ο αντιπρόεδρος Βανς, στο Μπούργκενστοκ οι Ιρανοί και το Πακιστάν
ΚΟΣΜΟΣ

Αναχώρησε για την Ελβετία ο αντιπρόεδρος Βανς, στο Μπούργκενστοκ οι Ιρανοί και το Πακιστάν

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για «μια-δυο ημέρες» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε αυτό του Λιβάνου

Αναχώρησε για την Ελβετία ο αντιπρόεδρος Βανς, στο Μπούργκενστοκ οι Ιρανοί και το Πακιστάν
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναχώρησε το Σάββατο από την Ουάσιγκτον για την Ελβετία, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα Κυριακή με το Ιράν.

Ο Βανς δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για «μια-δυο ημέρες» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του στρατού, Στρατάρχης Σιέντ Ασίμ Μουνίρ, θα συμμετάσχουν και αυτοί στις συνομιλίες, σε τεχνικό επίπεδο, που θα διεξαχθούν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας σήμερα Κυριακή, ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.

Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ.

Η ιρανική αντιπροσωπεία που είχε αναχωρήσει νωρίτερα, έφτασε ήδη στην Ελβετία, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Μετέχουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας, της κεντρικής τράπεζας και του πετρελαϊκού τομέα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ είπε νωρίτερα ότι η Τεχεράνη θα ασκήσει πιέσεις ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, υποστηρίζοντας ότι το παρελθόν η άλλη πλευρά δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα.

Ο Βανς, σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο στο Fox News, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η κατάπαυση του πυρός θα αντέξει και είπε ότι δεν έχει κάποια ένδειξη ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει. Πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, βρέθηκαν στην Ελβετία «για μερικές ώρες», ασχολούμενοι με ορισμένα «τεχνικά στοιχεία» των συνομιλιών.

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