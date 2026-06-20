Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»

Στέλιος Διονυσίου

Αλέξης Τσίπρας

Νίκος Χαρδαλιάς

Αντρίκος Παπανδρέου

Κώστας Λαλιώτης

Δημήτρης Ρέππας

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Τάκης Θεοδωρικάκος, Αλέξης Τσίπρας

Στην εκκλησία κατέφθαναν συνεχώς στεφάνια από συναδέλφους, συνεργάτες και πολιτικούς μεταξύ των οποίων του Παύλου Μαρίνακη, του Αντώνη Σαμαρά και του Γιάννη Βαρδινογιάννη.Ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός είχε μακρά παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, με τον θάνατό του να αφήνει σημαντικό κενό σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.Ο Ανδρέας Μαζαράκης, τα τελευταία χρόνια, κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπή: «Τα ωραία του Ανδρέα» και «Ο Εξαρχείων» στον σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» ενώ αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» όπου διατηρούσε τη δημοφιλή στήλη «Εξ Απορρήτων».Οι εμπειρίες της ζωής του και όσα βίωσε αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τις αφηγήσεις του στα ερτζιανά, με τη χαρακτηριστική του φωνή, αλλά και για τις στήλες που διατηρούσε κατά καιρούς σε εφημερίδες.