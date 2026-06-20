Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
ΕΛΛΑΔΑ
Κηδεία Αντρέας Μαζαράκης

Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»

Κηδεύτηκε ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός που έζησε μυθιστορηματική ζωή και είχε πάντα ως σημείο αναφοράς την πλατεία Εξαρχείων - Με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων καλυμμένο το φέρετρο

Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Λίνα Κεκέση
Φωτογραφίες: William Faithful
UPD: 10 ΣΧΟΛΙΑ
Βαρύ ήταν το κλίμα, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό Αντρέα Μαζαράκη.

Στο τελευταίο του ταξίδι τον συνόδευσαν όσοι τον αγάπησαν, τον εκτίμησαν και μοιράστηκαν μαζί του στιγμές ζωής. Η σύζυγός του, η Ροσέλα ήταν από τους πρώτους που έφτασε στην εκκλησία θέλοντας να μείνει για λίγο μαζί του προτού τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία. 



Το φέρετρο του ήταν καλυμμένο με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων, όπου ήταν πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ.



Το «παρών» στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας,  ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, οι πρώην υπουργοί Βαγγέλης Μεϊμαράκης και  Δημήτρης Ρέππας, δεκάδες δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες, όπως ο τραγουδιστής Στέλιος Διονυσίου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης:

Ο Παύλος Μαρινάκης:
Ο Αλέξης Τσίπρας:



Ο Χάρης Δούκας:



Ο Κώστας Μπακογιάννης:


Ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε:


Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης με τον Κώστα Μπακογιάννη:



Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Στέλιος Διονυσίου
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Αλέξης Τσίπρας
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Νίκος Χαρδαλιάς
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Αντρίκος Παπανδρέου
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κώστας Λαλιώτης
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Δημήτρης Ρέππας
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Νίκος Παναγιωτόπουλος
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Τάκης Θεοδωρικάκος, Αλέξης Τσίπρας


Στην εκκλησία κατέφθαναν συνεχώς στεφάνια από συναδέλφους, συνεργάτες και πολιτικούς μεταξύ των οποίων του Παύλου Μαρίνακη, του Αντώνη Σαμαρά και του Γιάννη Βαρδινογιάννη.

Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»


Ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός είχε μακρά παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, με τον θάνατό του να αφήνει σημαντικό κενό σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.



Ο Ανδρέας Μαζαράκης, τα τελευταία χρόνια, κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπή: «Τα ωραία του Ανδρέα» και «Ο Εξαρχείων» στον σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» ενώ αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» όπου διατηρούσε τη δημοφιλή στήλη «Εξ Απορρήτων».

Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»


Οι εμπειρίες της ζωής του και όσα βίωσε αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τις αφηγήσεις του στα ερτζιανά, με τη χαρακτηριστική του φωνή, αλλά και για τις στήλες που διατηρούσε κατά καιρούς σε εφημερίδες.
Λίνα Κεκέση
Φωτογραφίες: William Faithful
UPD: 10 ΣΧΟΛΙΑ

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