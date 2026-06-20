Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντρέα Μαζαράκη, ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κηδεύτηκε ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός που έζησε μυθιστορηματική ζωή και είχε πάντα ως σημείο αναφοράς την πλατεία Εξαρχείων - Με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων καλυμμένο το φέρετρο
Βαρύ ήταν το κλίμα, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό Αντρέα Μαζαράκη.
Στο τελευταίο του ταξίδι τον συνόδευσαν όσοι τον αγάπησαν, τον εκτίμησαν και μοιράστηκαν μαζί του στιγμές ζωής. Η σύζυγός του, η Ροσέλα ήταν από τους πρώτους που έφτασε στην εκκλησία θέλοντας να μείνει για λίγο μαζί του προτού τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία.
Το φέρετρο του ήταν καλυμμένο με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων, όπου ήταν πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ.
Το «παρών» στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, οι πρώην υπουργοί Βαγγέλης Μεϊμαράκης και Δημήτρης Ρέππας, δεκάδες δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες, όπως ο τραγουδιστής Στέλιος Διονυσίου.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης:
Ο Παύλος Μαρινάκης:
Ο Αλέξης Τσίπρας:
Ο Χάρης Δούκας:
Στο τελευταίο του ταξίδι τον συνόδευσαν όσοι τον αγάπησαν, τον εκτίμησαν και μοιράστηκαν μαζί του στιγμές ζωής. Η σύζυγός του, η Ροσέλα ήταν από τους πρώτους που έφτασε στην εκκλησία θέλοντας να μείνει για λίγο μαζί του προτού τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία.
Το φέρετρο του ήταν καλυμμένο με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων, όπου ήταν πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ.
Το «παρών» στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, οι πρώην υπουργοί Βαγγέλης Μεϊμαράκης και Δημήτρης Ρέππας, δεκάδες δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες, όπως ο τραγουδιστής Στέλιος Διονυσίου.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης:
Ο Παύλος Μαρινάκης:
Ο Αλέξης Τσίπρας:
Ο Χάρης Δούκας:
Ο Κώστας Μπακογιάννης:
Ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε:
Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης με τον Κώστα Μπακογιάννη:
Στην εκκλησία κατέφθαναν συνεχώς στεφάνια από συναδέλφους, συνεργάτες και πολιτικούς μεταξύ των οποίων του Παύλου Μαρίνακη, του Αντώνη Σαμαρά και του Γιάννη Βαρδινογιάννη.
Ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός είχε μακρά παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, με τον θάνατό του να αφήνει σημαντικό κενό σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.
Ο Ανδρέας Μαζαράκης, τα τελευταία χρόνια, κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπή: «Τα ωραία του Ανδρέα» και «Ο Εξαρχείων» στον σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» ενώ αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» όπου διατηρούσε τη δημοφιλή στήλη «Εξ Απορρήτων».
Οι εμπειρίες της ζωής του και όσα βίωσε αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τις αφηγήσεις του στα ερτζιανά, με τη χαρακτηριστική του φωνή, αλλά και για τις στήλες που διατηρούσε κατά καιρούς σε εφημερίδες.
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