Μάνος Νιφλής για Ελισάβετ Μουτάφη: Στην αρχή με ενοχλούσαν οι ερωτικές της σκηνές
GALA
Μάνος Νιφλής Ελισάβετ Μουτάφη ερωτικές σκηνές

Μάνος Νιφλής για Ελισάβετ Μουτάφη: Στην αρχή με ενοχλούσαν οι ερωτικές της σκηνές

Όσο γνώριζα τον άνθρωπο και όχι την ηθοποιό, καταλάβαινα πώς λειτουργεί επαγγελματικά, οπότε όλο αυτό ξεπεράστηκε, εξήγησε ο δημοσιογράφος, μιλώντας για τη σύζυγό του

Μάνος Νιφλής για Ελισάβετ Μουτάφη: Στην αρχή με ενοχλούσαν οι ερωτικές της σκηνές
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ενοχλημένος ήταν στην αρχή ο Μάνος Νιφλής με τις ερωτικές σκηνές της Ελισάβετ Μουτάφη. Ο δημοσιογράφος και σύζυγος της ηθοποιού περιέγραψε μάλιστα την πρώτη φορά που την είχε δει σε μία τέτοια σκηνή στο θέατρο. 

Όπως εξήγησε, όσο τη γνώριζε καλύτερα ως άνθρωπο και κατανοούσε τον επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ως ηθοποιός, η αρχική αμηχανία ξεπεράστηκε και πλέον δεν τον απασχολεί.

«Αρχικά με ενοχλούσαν οι ερωτικές σκηνές της. Βλέποντάς το, λογικό είναι να σε ξενίζει. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που την είδα, ήταν στο θέατρο που πήγα να δω την πρόβα, και μου φάνηκε παράξενο. Όσο γνώριζα τον άνθρωπο και όχι την ηθοποιό, καταλάβαινα πώς λειτουργεί επαγγελματικά, οπότε όλο αυτό ξεπεράστηκε, έχει σβηστεί από το μυαλό μου», εξομολογήθηκε ο Μάνος Νιφλής στην εκπομπή «The Love Debate».

«Ήταν μία σκηνή με τον Στέλιο Μάινα. Κατέβηκε από τη σκηνή και ήρθε να με φιλήσει και λέω ''Ώπα. Φιλιόσουν πριν με τον Μάινα. Τι ήρθες να κάνεις;», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης