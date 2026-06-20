Ο Jelly Roll δεν θα σταματήσει να αγαπάει την Bunnie Xo παρά τον χωρισμό τους, λέει άτομο από το περιβάλλον τους
Ο Jelly Roll δεν θα σταματήσει να αγαπάει την Bunnie Xo παρά τον χωρισμό τους, λέει άτομο από το περιβάλλον τους
Βρίσκεται σε μια πολύ διαφορετική φάση από εκείνη στην οποία ήταν όταν γνωρίστηκαν, ανέφερε το ίδιο άτομο για τον τραγουδιστή
Λίγες ημέρες μετά την είδηση ότι ο Jelly Roll κατέθεσε αθόρυβα αίτηση διαζυγίου από την Bunnie Xo, πηγή από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού μίλησε για το πώς διαχειρίζεται τον χωρισμό, τονίζοντας πως δεν θα πάψει να την αγαπάει.
«Η πραγματικότητα είναι ότι θα την αγαπάει πάντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει να παραμείνει παντρεμένος», είπε η πηγή στο PEOPLE. «Βρίσκεται σε μια πολύ διαφορετική φάση από εκείνη στην οποία ήταν όταν γνωρίστηκαν. Για πρώτη φορά, νιώθει υγιής, συγκεντρωμένος και ότι έχει τον έλεγχο του μέλλοντός του», πρόσθεσε.
Μιλώντας για την Bunnie Xo, το ίδιο άτομο εξήγησε ότι εκείνη πίστεψε σε εκείνον, όταν άλλοι τον αμφισβητούσαν. «Πίστεψε σε εκείνον όταν δεν το έκαναν πολλοί άνθρωποι και τον βοήθησε να περάσει μερικά πολύ δύσκολα χρόνια. Ξέρει ότι δεν θα ήταν εκεί όπου βρίσκεται σήμερα χωρίς εκείνη και δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσει», σημείωσε.
Όταν οι πρώην σύντροφοι γνωρίστηκαν το 2015, και οι δύο αντιμετώπιζαν προσωπικά προβλήματα και δεν είχαν ακόμη γίνει διάσημοι. «Ο Jelly έχει επίσης σταθεί πολύ στην Bunnie», ανέφερε άλλη πηγή για τον τραγουδιστή. «Τη στήριξε ξανά και ξανά όλα αυτά τα χρόνια, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές».
Ο Jelly Roll κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στις 18 Μαΐου, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε και δικαστικά αρχεία που είδε το PEOPLE. Ως ημερομηνία χωρισμού αναφέρεται στα έγγραφα η 9η Μαΐου, ενώ ως λόγος του διαζυγίου αναφέρονται οι αγεφύρωτες διαφορές.
Ο Jelly Roll έσπασε τη σιωπή του ενώ βρισκόταν στη σκηνή, στη στάση της περιοδείας του Little ASS Shed Tour στο Saratoga Springs της Νέας Υόρκης, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, όπου τραγούδησε μπροστά σε 26.000 θεατές σε sold out συναυλία. «Αφού μιλάμε για ψεύτες, και το ίντερνετ είναι ψεύτης. Αυτή είναι η μόνη φορά και η μόνη πόλη όπου θα μιλήσω γι’ αυτό, οπότε βγάλτε τώρα τα κινητά σας», είπε απευθυνόμενος στο κοινό.
Συνέχισε λέγοντας: «Εγώ και η γυναίκα μου είμαστε κολλητοί φίλοι, θα είμαστε πάντα κολλητοί φίλοι. Θα την αγαπώ. Πιθανότατα θα είναι η μόνη γυναίκα που θα αγαπήσω ποτέ με τον τρόπο που την αγάπησα». Ο τραγουδιστής διευκρίνισε επίσης ότι «κανείς δεν απάτησε κανέναν», προσθέτοντας πως η πρώην σύζυγός του «θα είναι η καλύτερή μου φίλη για πάντα. Bunnie, σ’ αγαπώ μωρό μου», ενώ την ευχαρίστησε για τη φιλία της.
«Η πραγματικότητα είναι ότι θα την αγαπάει πάντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει να παραμείνει παντρεμένος», είπε η πηγή στο PEOPLE. «Βρίσκεται σε μια πολύ διαφορετική φάση από εκείνη στην οποία ήταν όταν γνωρίστηκαν. Για πρώτη φορά, νιώθει υγιής, συγκεντρωμένος και ότι έχει τον έλεγχο του μέλλοντός του», πρόσθεσε.
Μιλώντας για την Bunnie Xo, το ίδιο άτομο εξήγησε ότι εκείνη πίστεψε σε εκείνον, όταν άλλοι τον αμφισβητούσαν. «Πίστεψε σε εκείνον όταν δεν το έκαναν πολλοί άνθρωποι και τον βοήθησε να περάσει μερικά πολύ δύσκολα χρόνια. Ξέρει ότι δεν θα ήταν εκεί όπου βρίσκεται σήμερα χωρίς εκείνη και δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσει», σημείωσε.
Όταν οι πρώην σύντροφοι γνωρίστηκαν το 2015, και οι δύο αντιμετώπιζαν προσωπικά προβλήματα και δεν είχαν ακόμη γίνει διάσημοι. «Ο Jelly έχει επίσης σταθεί πολύ στην Bunnie», ανέφερε άλλη πηγή για τον τραγουδιστή. «Τη στήριξε ξανά και ξανά όλα αυτά τα χρόνια, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές».
Jelly Roll 'Will Always Love' Bunnie Xo Despite Divorce but 'He's in a Very Different Place' Now: Source (Exclusive) https://t.co/gZhsKBG5oL— People (@people) June 19, 2026
Ο Jelly Roll έσπασε τη σιωπή του ενώ βρισκόταν στη σκηνή, στη στάση της περιοδείας του Little ASS Shed Tour στο Saratoga Springs της Νέας Υόρκης, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, όπου τραγούδησε μπροστά σε 26.000 θεατές σε sold out συναυλία. «Αφού μιλάμε για ψεύτες, και το ίντερνετ είναι ψεύτης. Αυτή είναι η μόνη φορά και η μόνη πόλη όπου θα μιλήσω γι’ αυτό, οπότε βγάλτε τώρα τα κινητά σας», είπε απευθυνόμενος στο κοινό.
Συνέχισε λέγοντας: «Εγώ και η γυναίκα μου είμαστε κολλητοί φίλοι, θα είμαστε πάντα κολλητοί φίλοι. Θα την αγαπώ. Πιθανότατα θα είναι η μόνη γυναίκα που θα αγαπήσω ποτέ με τον τρόπο που την αγάπησα». Ο τραγουδιστής διευκρίνισε επίσης ότι «κανείς δεν απάτησε κανέναν», προσθέτοντας πως η πρώην σύζυγός του «θα είναι η καλύτερή μου φίλη για πάντα. Bunnie, σ’ αγαπώ μωρό μου», ενώ την ευχαρίστησε για τη φιλία της.
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