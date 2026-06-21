Μακάβριο εύρημα στη Λήμνο: Γερμανοί τουρίστες εντόπισαν ανθρώπινο κρανίο και οστά στο Φαναράκι
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Λήμνος Ανθρώπινα οστά Γερμανοί τουρίστες

Μακάβριο εύρημα στη Λήμνο: Γερμανοί τουρίστες εντόπισαν ανθρώπινο κρανίο και οστά στο Φαναράκι

Τα λείψανα φαίνονται ότι βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα για μεγάλο χρονικό διάστημα

Μακάβριο εύρημα στη Λήμνο: Γερμανοί τουρίστες εντόπισαν ανθρώπινο κρανίο και οστά στο Φαναράκι
Ζευγάρι τουριστών από τη Γερμανία εντόπισε ένα μακάβριο εύρημα στο Φαναράκι της Λήμνου την ώρα που έκανε υποβρύχιο κολύμπι.

Το LimnosLive.gr αναφέρει ότι το ζευγάρι απολάμβανε το μπάνιο του με μάσκες στην περιοχή ανάμεσα στο Μικρό και το Μεγάλο Φαναράκι όταν σε μια βραχώδη περιοχή στον βυθό εντόπισε ένα ανθρώπινο κρανίο καθώς και ένα οστό κάτω άκρου.

Οι τουρίστες βγήκαν αμέσως από τη θάλασσα και ενημέρωσαν τον Λιμενικό Σταθμό Μούδρου.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου μαζί με ιδιώτη δύτη, προκειμένου να χτενίσουν την περιοχή, ωστόσο δεν βρέθηκε τίποτα άλλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά φαίνονται ότι βρίσκονταν στο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, τα οστά πρόκειται να αποσταλούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ανθρωπολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

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