Ο ιδρυτής του ελληνικού κλαμπ των Hell’s Angels για μία συζήτηση στο τελευταίο επεισόδιο της «Αυτοψίας»
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Αυτοψία Hells Angels Αντώνης Σρόιτερ

Ο ιδρυτής του ελληνικού κλαμπ των Hell’s Angels για μία συζήτηση στο τελευταίο επεισόδιο της «Αυτοψίας»

 Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 23:45 με τον Αντώνη Σρόιτερ

Ο ιδρυτής του ελληνικού κλαμπ των Hell’s Angels για μία συζήτηση στο τελευταίο επεισόδιο της «Αυτοψίας»
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Μηχανές, δερμάτινα γιλέκα, μία νεκροκεφαλή για έμβλημα και η ομερτά των μελών της διαβόητης αδελφότητας των Hell’s Angels έρχονται στο τελευταίο επεισόδιο, της 14ης σεζόν, «Αυτοψία».

Ο Αντώνης Σρόιτερ συναντά τον Ιδρυτή του ελληνικού club των Hell’s Angels, Γιάννη Ρωσικόπουλο, σε μία καθηλωτική συζήτηση. Το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει την περίφημη αδελφότητα και η πολυτάραχη ζωή του. Πώς από την παρανομία, τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, και την διασύνδεσή του με γνωστή τρομοκρατική οργάνωση στην Γερμανία, βρέθηκε πίσω στην Ελλάδα ιδρύοντας το παράρτημα των Hell’s Angels. Η οικονομική επιτυχία, αλλά και η ανατροπή. Πώς βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και πώς έφτασε σήμερα να δηλώνει «ράφτης»;

Ακόμα, η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στη διεθνή, ετήσια συνάντηση των Hell’s Angels, στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας, εκεί όπου βρέθηκαν περισσότεροι από 4.000 μοτοσικλετιστές, από κάθε γωνιά του κόσμου. Τι είπαν στην «Αυτοψία» μέλη της παγκόσμιας Ένωσης; Ποιοι είναι οι απαράβατοι Νόμοι της αδελφότητας; Και γιατί κρατούν τα μυστικά της ερμητικά κλειστά;

Το τελευταίο επεισόδιο της «Αυτοψίας» με τον Αντώνη Σρόιτερ, έρχεται την Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 23:45.

Δείτε το τρέιλερ

Αυτοψία | Κυριακή 23:45
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