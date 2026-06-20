Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου - Ποιοι δίνουν το «παρών»
Το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγγα είπαν σήμερα φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι, με την εξόδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου.
Συντετριμμένη εμφανίστηκε η σύζυγος του ηθοποιού, Μαίρη Ραζή. Μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram είχε αποχαιρετήσει τον άνθρωπο, με τον οποίο πορεύτηκε για δεκαετίες στη ζωή και το θέατρο, και είχε μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από την τελευταία φωτογράφιση που είχαν κάνει, γράφοντας: «Δεν το αντέχω».
Πέρα από την οικογένεια του ηθοποιού, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο, συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα σε αυτούς, ο Χάρης Ρώμας, ο Παύλος Ορκόπουλος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άννα Φόνσου, ο Βασίλης Χαλακατεβάκης, ο Περικλής Λιανός και η Ελένη Καρακάση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συντετριμμένη εμφανίστηκε η σύζυγος του ηθοποιού, Μαίρη Ραζή. Μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram είχε αποχαιρετήσει τον άνθρωπο, με τον οποίο πορεύτηκε για δεκαετίες στη ζωή και το θέατρο, και είχε μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από την τελευταία φωτογράφιση που είχαν κάνει, γράφοντας: «Δεν το αντέχω».
Πέρα από την οικογένεια του ηθοποιού, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο, συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα σε αυτούς, ο Χάρης Ρώμας, ο Παύλος Ορκόπουλος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άννα Φόνσου, ο Βασίλης Χαλακατεβάκης, ο Περικλής Λιανός και η Ελένη Καρακάση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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