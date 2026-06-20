Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
GALA
Σωτήρης Τσόγκας Κηδεία

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου - Ποιοι δίνουν το «παρών»

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγγα είπαν σήμερα φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι, με την εξόδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου.

Συντετριμμένη εμφανίστηκε η σύζυγος του ηθοποιού, Μαίρη Ραζή. Μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram είχε αποχαιρετήσει τον άνθρωπο, με τον οποίο πορεύτηκε για δεκαετίες στη ζωή και το θέατρο, και είχε μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από την τελευταία φωτογράφιση που είχαν κάνει, γράφοντας: «Δεν το αντέχω».

Πέρα από την οικογένεια του ηθοποιού, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο, συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα σε αυτούς, ο Χάρης Ρώμας, ο Παύλος Ορκόπουλος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άννα Φόνσου, ο Βασίλης Χαλακατεβάκης, ο Περικλής Λιανός και η Ελένη Καρακάση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες




Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Μαίρη Ραζή
Κλείσιμο

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Χάρης Ρώμας

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Άννα Φόνσου

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Παύλος Ορκόπουλος

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Σπύρος Μπιμπίλας

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Βασίλης Χαλακατεβάκης

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Περικλής Λιανός

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Ελένη Καρακάση

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Κώστας Πρέκας

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Δημήτρης Φραγκιόγλου


Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα, συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή
Σταμάτης Μαλέλης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης