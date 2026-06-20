Η έκπληξη της Ζόζεφιν στον Νίνο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του: Αν μου έκανε πρόταση γάμου, θα έλεγα «ναι»
GALA
Ζόζεφιν Νίνο

Η έκπληξη της Ζόζεφιν στον Νίνο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του: Αν μου έκανε πρόταση γάμου, θα έλεγα «ναι»

Η τραγουδίστρια εισέβαλε στο τηλεοπτικό πλατό και μίλησε για τη σχέση τους

Η έκπληξη της Ζόζεφιν στον Νίνο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του: Αν μου έκανε πρόταση γάμου, θα έλεγα «ναι»
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Μία εμφάνιση-έκπληξη έκανε η Ζόζεφιν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης του Νίνο. Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου, με τη σύντροφό του και συνάδελφό του να εισβάλλει στο πλατό.

Ενώ ο Νίνο μιλούσε για τους Guns N' Roses και τους Metallica, η Ζόζεφιν εμφανίστηκε μπροστά του. Αφού το ζευγάρι τραγούδησε το νέο του κομμάτι, με τίτλο «Τι κάνεις;», μίλησε για τη σχέση του και την καθημερινότητά του.

Η Ζόζεφιν αποκάλυψε μάλιστα πως, αν της έκανε πρόταση γάμου, θα έλεγε «ναι». Όσον αφορά στα στοιχεία που ξεχώρισε πάνω του, αυτά είναι η αίσθηση του χιούμορ, η ειλικρίνειά του και το μυαλό του. «Δεν κοιτάμε τον άνθρωπο από έξω, κοιτάμε τον εσωτερικό κόσμο. Τα βρίσκουμε. Μετά την επανασύνδεση μας με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ψυχική ηρεμία, οπότε το έχω ρίξει στη μαγειρική. Από παλιά ήμουν ερωτευμένη με τον Νίνο. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Ερωτεύτηκα την ειλικρίνεια του, είναι έξυπνος. Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με καίει ο γάμος. Αν μου έκανε πρόταση γάμου θα έλεγα ναι», είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής τους συνάντησης. Από τη μεριά του, ο Νίνο εξομολογήθηκε: «Είναι η καλοσύνη που έχει μέσα της, στην καρδιά της».

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