Καρολάιν, Κυριακή, Ελευθερία, Βασιλική, Αντιγόνη: Οι 106 γυναίκες - θύματα δολοφονιών από το 2020
Καρολάιν, Κυριακή, Ελευθερία, Βασιλική, Αντιγόνη: Οι 106 γυναίκες - θύματα δολοφονιών από το 2020
Μέσα σε λίγες εβδομάδες άλλες τρεις γυναίκες προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων - Νυν και πρώην σύζυγοι και σύντροφοι οι περισσότεροι δράστες εγκλημάτων σε βάρος γυναικών - Η έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας μετά την πανδημία
Η Μαίρη. Η Γαρυφαλλιά. Η Χρυσοβαλάντω. Η Καρολάιν. Η Μόνικα. Η Γεωργία. Η Ανίσα. Η Ενκελέιντα. Η Κυριακή. Η Βασιλική. Η Αντιγόνη. Εκατόν έξι ονόματα και ισάριθμες ιστορίες γυναικών περιλαμβάνει ο κατάλογος εκείνων που δολοφονήθηκαν από το 2020 έως τώρα από νυν και πρώην συζύγους και συντρόφους. Κάθε ιστορία έχει βία και κακοποίηση, ενώ ορισμένες κρύβουν προσπάθειες διαφυγής προς την ελευθερία και την επιβίωση, που όμως δεν είχαν αποτέλεσμα.
Η Αντιγόνη, η 45χρονη αστυνομικός από τη Δράμα που δολοφονήθηκε από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της, είναι το 7ο θύμα γυναικοκτονίας φέτος και το 106ο από το 2020 έως και χθες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας: οκτώ ήταν τα θύματα το 2020, ανέβηκαν στα 23 το 2021, άλλες 24 γυναίκες δολοφονήθηκαν το 2022, 11 το 2023, επιπλέον 17 το 2024, ενώ 16 ήταν τα θύματα το 2025. Ο όρος «γυναικοκτονία», που δεν έχει αντίκρισμα ποινικής απαξίας για τον δράστη, εντούτοις κερδίζει ολοένα περισσότερο έδαφος στην κοινή συνείδηση ότι αφορά τη δολοφονία με υπόβαθρο έμφυλης βίας. Η Αντιγόνη, όπως και οι γυναίκες που προηγήθηκαν, δολοφονήθηκαν στο περιβάλλον που θεωρούσαν ασφαλές. Αλλες δεν κατάλαβαν τα σημάδια που φώναζαν «φύγε», άλλες είχαν φύγει, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να γλιτώσουν κι άλλες, όπως η αστυνομικός, δεν πρόλαβαν να σπάσουν τον ασφυκτικό κλοιό που είχαν φτιάξει γύρω τους σύντροφοι και σύζυγοι, νυν και πρώην.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που ακολούθησαν τη δολοφονία της Αντιγόνης και την αυτοχειρία του εν διαστάσει συζύγου της, η απόφαση της γυναίκας να μπει τέλος στον γάμο της με τον 52χρονο συνάδελφό της ήταν οριστική. Είχε κάνει όλες τις κινήσεις που, όπως πίστευε, εξασφάλιζαν ομαλή μετάβαση στην επόμενη μέρα, μετά το τέλος μιας σχέσης που μετρούσε πάνω από δύο δεκαετίες. Είχε απευθυνθεί σε ειδικό για βοήθεια στη διαχείριση, είχε βάλει προτεραιότητα τα παιδιά της, όπως θα έκανε κάθε μητέρα, και δεν ήθελε να διαταράξει το πρόγραμμα και να αλλάξει βίαια περιβάλλον στο ανήλικο από τα δύο παιδιά της. Οταν η πίεση από τον εν διαστάσει σύζυγό της άρχισε να γίνεται ασφυκτική κι εκείνος την κατηγορούσε και της έριχνε την ευθύνη για τη δική του κακή ψυχολογική κατάσταση, απειλώντας την ότι θα αυτοκτονούσε, η γυναίκα κατάλαβε ότι έπρεπε να προχωρήσει πιο γρήγορα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομικός είχε ζητήσει απόσπαση από την υπηρεσία της προς άλλη πόλη, όπου σπούδαζε η κόρη της, ώστε να ζήσει με τα παιδιά της και να αλλάξει σελίδα, με ασφάλεια, στη ζωή της. Ο δολοφόνος της έδρασε πιο γρήγορα από τις υπηρεσίες, οι οποίες ωστόσο, δεν είχαν ενημερωθεί για τα οικογενειακά προβλήματα και την πίεση που υπήρχε στη γυναίκα. Οπως εκτιμάται, η Αντιγόνη δεν ενημέρωσε την υπηρεσία της, φοβούμενη τις συνέπειες που θα είχε αυτό για τον εν διαστάσει σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της. Αλλωστε, οι μάρτυρες που μίλησαν μετά τη δολοφονία και την αυτοκτονία έλεγαν ότι δεν πίστευαν «πως ο Θωμάς θα έκανε κακό στη μητέρα των παιδιών του».
Ενδεχομένως, το ίδιο ακριβώς να σκέφτονταν και όσοι γνώριζαν τον εφιάλτη που ζούσε η Βασιλική στην Καλαμάτα, η γυναίκα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, πριν από την Αντιγόνη, κι ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο της κοριτσάκια. Τα παιδιά της Βασιλικής θα μεγαλώσουν με την αδελφή της μητέρας τους, στην οποία δόθηκε η επιμέλεια, ενώ η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την επιμέλεια του ανήλικου γιου της Αντιγόνης, που ήταν εκείνος ο οποίος βρήκε αιμόφυρτη τη γυναίκα, κάλεσε βοήθεια, αλλά οι προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή απέβησαν μάταιες. Επτά μαχαιριές, που η μία μάλιστα τη βρήκε στην καρδιά, είχε καταφέρει ο δολοφόνος αστυνομικός, προτού αυτοκτονήσει με το υπηρεσιακό του όπλο.
Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της Αστυνομίας, όπως έχουν περιληφθεί στην 6η ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και δημοσιοποιήθηκαν τον Μάρτιο, δείχνουν αυξανόμενο αριθμό γυναικών που καταγγέλλουν την ενδοοικογενειακή βία: το 2024 ήταν σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με το 2023, ενώ η αυξητική τάση διατηρήθηκε και το 2025. Η ανάγνωση των στατιστικών στοιχείων της Αστυνομίας, όμως, δείχνουν εκτόξευση των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία: από μόλις 1.630 καταγγελίες από γυναίκες το 2012, έγιναν 19.167 το 2025, με τους αριθμούς να γίνονται πενταψήφιοι μετά το 2022, γεγονός που για πολλούς αναλυτές των δεδομένων συνδέεται και με την πανδημία και την καραντίνα, ενώ έχει σχέση βεβαίως και με το νομοθετικό πλαίσιο και τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά της έμφυλης βίας. Ο συνολικός αριθμός καταγεγραμμένων δραστών ενδοοικογενειακής βίας αυξάνεται σημαντικά από το 2018 έως το 2025, καθώς σε επτά χρόνια σχεδόν τετραπλασιάστηκε.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες αποτελούν σταθερά τα 3/4 των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, εκτός από τις 19.167 γυναίκες που απευθύνθηκαν το 2025 στην Αστυνομία, το ίδιο έπραξαν και 7.312 άνδρες. Πάντως, όπως σημειώνεται στην έκθεση του ΚΕΘΙ, το μεγαλύτερο ποσοστό των δραστών είναι οι σύζυγοι και οι σύντροφοι των θυμάτων. Η ίδια εικόνα με την Ελλάδα αποτυπώνεται συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αφού η πρόσφατη έκθεση για τη βία κατά των γυναικών με στοιχεία της Eurostat δείχνει αφενός ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, ενώ οι σύντροφοι αποτελούν τη βασική απειλή. Μέσα στο 2023, σύμφωνα με τη Eurostat, 749 γυναίκες δολοφονήθηκαν από πρόσωπα του περιβάλλοντός τους σε 17 χώρες οι οποίες είχαν παράσχει σχετικά δεδομένα.
Η Αντιγόνη, η 45χρονη αστυνομικός από τη Δράμα που δολοφονήθηκε από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της, είναι το 7ο θύμα γυναικοκτονίας φέτος και το 106ο από το 2020 έως και χθες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας: οκτώ ήταν τα θύματα το 2020, ανέβηκαν στα 23 το 2021, άλλες 24 γυναίκες δολοφονήθηκαν το 2022, 11 το 2023, επιπλέον 17 το 2024, ενώ 16 ήταν τα θύματα το 2025. Ο όρος «γυναικοκτονία», που δεν έχει αντίκρισμα ποινικής απαξίας για τον δράστη, εντούτοις κερδίζει ολοένα περισσότερο έδαφος στην κοινή συνείδηση ότι αφορά τη δολοφονία με υπόβαθρο έμφυλης βίας. Η Αντιγόνη, όπως και οι γυναίκες που προηγήθηκαν, δολοφονήθηκαν στο περιβάλλον που θεωρούσαν ασφαλές. Αλλες δεν κατάλαβαν τα σημάδια που φώναζαν «φύγε», άλλες είχαν φύγει, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να γλιτώσουν κι άλλες, όπως η αστυνομικός, δεν πρόλαβαν να σπάσουν τον ασφυκτικό κλοιό που είχαν φτιάξει γύρω τους σύντροφοι και σύζυγοι, νυν και πρώην.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που ακολούθησαν τη δολοφονία της Αντιγόνης και την αυτοχειρία του εν διαστάσει συζύγου της, η απόφαση της γυναίκας να μπει τέλος στον γάμο της με τον 52χρονο συνάδελφό της ήταν οριστική. Είχε κάνει όλες τις κινήσεις που, όπως πίστευε, εξασφάλιζαν ομαλή μετάβαση στην επόμενη μέρα, μετά το τέλος μιας σχέσης που μετρούσε πάνω από δύο δεκαετίες. Είχε απευθυνθεί σε ειδικό για βοήθεια στη διαχείριση, είχε βάλει προτεραιότητα τα παιδιά της, όπως θα έκανε κάθε μητέρα, και δεν ήθελε να διαταράξει το πρόγραμμα και να αλλάξει βίαια περιβάλλον στο ανήλικο από τα δύο παιδιά της. Οταν η πίεση από τον εν διαστάσει σύζυγό της άρχισε να γίνεται ασφυκτική κι εκείνος την κατηγορούσε και της έριχνε την ευθύνη για τη δική του κακή ψυχολογική κατάσταση, απειλώντας την ότι θα αυτοκτονούσε, η γυναίκα κατάλαβε ότι έπρεπε να προχωρήσει πιο γρήγορα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομικός είχε ζητήσει απόσπαση από την υπηρεσία της προς άλλη πόλη, όπου σπούδαζε η κόρη της, ώστε να ζήσει με τα παιδιά της και να αλλάξει σελίδα, με ασφάλεια, στη ζωή της. Ο δολοφόνος της έδρασε πιο γρήγορα από τις υπηρεσίες, οι οποίες ωστόσο, δεν είχαν ενημερωθεί για τα οικογενειακά προβλήματα και την πίεση που υπήρχε στη γυναίκα. Οπως εκτιμάται, η Αντιγόνη δεν ενημέρωσε την υπηρεσία της, φοβούμενη τις συνέπειες που θα είχε αυτό για τον εν διαστάσει σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της. Αλλωστε, οι μάρτυρες που μίλησαν μετά τη δολοφονία και την αυτοκτονία έλεγαν ότι δεν πίστευαν «πως ο Θωμάς θα έκανε κακό στη μητέρα των παιδιών του».
Ενδεχομένως, το ίδιο ακριβώς να σκέφτονταν και όσοι γνώριζαν τον εφιάλτη που ζούσε η Βασιλική στην Καλαμάτα, η γυναίκα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, πριν από την Αντιγόνη, κι ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο της κοριτσάκια. Τα παιδιά της Βασιλικής θα μεγαλώσουν με την αδελφή της μητέρας τους, στην οποία δόθηκε η επιμέλεια, ενώ η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την επιμέλεια του ανήλικου γιου της Αντιγόνης, που ήταν εκείνος ο οποίος βρήκε αιμόφυρτη τη γυναίκα, κάλεσε βοήθεια, αλλά οι προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή απέβησαν μάταιες. Επτά μαχαιριές, που η μία μάλιστα τη βρήκε στην καρδιά, είχε καταφέρει ο δολοφόνος αστυνομικός, προτού αυτοκτονήσει με το υπηρεσιακό του όπλο.
Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της Αστυνομίας, όπως έχουν περιληφθεί στην 6η ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και δημοσιοποιήθηκαν τον Μάρτιο, δείχνουν αυξανόμενο αριθμό γυναικών που καταγγέλλουν την ενδοοικογενειακή βία: το 2024 ήταν σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με το 2023, ενώ η αυξητική τάση διατηρήθηκε και το 2025. Η ανάγνωση των στατιστικών στοιχείων της Αστυνομίας, όμως, δείχνουν εκτόξευση των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία: από μόλις 1.630 καταγγελίες από γυναίκες το 2012, έγιναν 19.167 το 2025, με τους αριθμούς να γίνονται πενταψήφιοι μετά το 2022, γεγονός που για πολλούς αναλυτές των δεδομένων συνδέεται και με την πανδημία και την καραντίνα, ενώ έχει σχέση βεβαίως και με το νομοθετικό πλαίσιο και τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά της έμφυλης βίας. Ο συνολικός αριθμός καταγεγραμμένων δραστών ενδοοικογενειακής βίας αυξάνεται σημαντικά από το 2018 έως το 2025, καθώς σε επτά χρόνια σχεδόν τετραπλασιάστηκε.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες αποτελούν σταθερά τα 3/4 των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, εκτός από τις 19.167 γυναίκες που απευθύνθηκαν το 2025 στην Αστυνομία, το ίδιο έπραξαν και 7.312 άνδρες. Πάντως, όπως σημειώνεται στην έκθεση του ΚΕΘΙ, το μεγαλύτερο ποσοστό των δραστών είναι οι σύζυγοι και οι σύντροφοι των θυμάτων. Η ίδια εικόνα με την Ελλάδα αποτυπώνεται συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αφού η πρόσφατη έκθεση για τη βία κατά των γυναικών με στοιχεία της Eurostat δείχνει αφενός ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, ενώ οι σύντροφοι αποτελούν τη βασική απειλή. Μέσα στο 2023, σύμφωνα με τη Eurostat, 749 γυναίκες δολοφονήθηκαν από πρόσωπα του περιβάλλοντός τους σε 17 χώρες οι οποίες είχαν παράσχει σχετικά δεδομένα.
Παρά το αυστηρότερο πλαίσιο και πρακτικά μέτρα όπως το panic button, αλλά και τις δομές στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν προσωρινά γυναίκες-θύματα βίας, εντούτοις όλα αυτά έχουν αποδειχθεί πολλές φορές αναποτελεσματικά, με γυναίκες να δολοφονούνται τελικά. Πάνω από 5.000 γυναίκες έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή panic button στα κινητά τους και κατά μέσο όρο 450 ενεργοποιούν αυτόν τον συναγερμό κινδύνουκάθε μήνα. Η πλέον χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 43χρονης Γεωργίας, που δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 από τον πρώην σύντροφό της, στη Σαλαμίνα. Η γυναίκα είχε φύγει από το κοινό τους σπίτι και είχε καταφύγει σε σπίτι συγγενικού της προσώπου είχε καταγγείλει στην Αστυνομία τον δράστη και είχε εγκαταστήσει το κουμπί πανικού. Τα είχε κάνει όλα σωστά, πλην όμως, την κρίσιμη ώρα ο δολοφόνος της είχε ακριβώς όσο χρόνο χρειαζόταν ώστε να τη σκοτώσει. Ο δράστης είχε προλάβει να διαφύγει, ωστόσο όταν συνελήφθη εμφανίστηκε απολύτως κυνικός λέγοντας ότι μετά τη δολοφονία της Γεωργίας απλώς υπήρχε «ένας άνθρωπος λιγότερος στη γη...».
Κορυφαία υπόθεση δολοφονία γυναίκας με ταυτόχρονη εγκληματική αποτυχία των Αρχών να την προστατεύσουν είναι αυτή της Κυριακής Γρίβα, του κοριτσιού που άφησε την τελευταία του πνοή έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Εκεί όπου λίγο πριν ξεψυχήσει από τα χέρια του πρώην συντρόφου της είχε ζητήσει βοήθεια και καταφύγιο. Η δολοφονία της Κυριακής οδήγησε σε αλλαγή δόγματος για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας από την Αστυνομία, άλλαξε τους κανόνες διαχείρισης των περιστατικών και των καταγγελιών, ωστόσο δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι άλλαξε και την αντίληψη ότι «τα περιπολικά δεν είναι ταξί», όπως απάντησε αστυνομικός στην κοπέλα που έτρεμε για τη ζωή της και τελικά δεν βοηθήθηκε ούτε από τον αστυνομικό που έγινε αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας της.
Προσπάθεια να ξεφύγει από τον εν διαστάσει σύζυγό της είχε κάνει και η 28χρονη Κωνσταντίνα στη Μακρινίτσα του Πηλίου, επιστρέφοντας με το παιδί της στο πατρικό της σπίτι. Εκείνος, όμως, δεν είχε δεχθεί το «τέλος» για τη σχέση τους. Τον Απρίλιο του 2021 πήγε στο σπίτι των πεθερικών του και χωρίς δισταγμό πυροβόλησε τόσο την Κωνσταντίνα όσο και τον αδελφό της που είχε προσπαθήσει να γίνει ασπίδα για εκείνη. Οι γονείς τους έχασαν μέσα σε λίγα λεπτά και τα δύο τους παιδιά και πλέον μεγαλώνουν το εγγόνι τους το παιδί της Κωνσταντίνας.
Η άρνησή του να δεχτεί ότι η σχέση τους είχε τελειώσει εξαιτίας της διαρκούς πίεσης που της ασκούσε, οδήγησε και στη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας, λίγο μετά το φετινό Πάσχα, στην Κρήτη. Αρχικά, οι συγγενείς της Ελευθερίας είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της, αφού η 43χρονη είχε φύγει για μια σύντομη βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ. Οι υποψίες των συγγενών της είχαν πέσει στον πρώην σύντροφό της, αφού γνώριζαν ότι καβγάδιζαν συχνά και εντέλει η γυναίκα τού είχε ζητήσει να χωρίσουν. Ο 38χρονος είχε κληθεί τότε και είχε εξεταστεί από την Αστυνομία για την εξαφάνιση της γυναίκας. Αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση. Πλην όμως, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, αυτοκτόνησε λίγο αφότου είχε αφεθεί ελεύθερος. Η σορός της Ελευθερίας εντοπίστηκε έπειτα από εκτεταμένες έρευνες. Το όνομά της μπήκε στον μακρύ κατάλογο των γυναικών που δολοφονήθηκαν ενώ προσπαθούσαν να πάρουν πίσω την ελευθερία και τη ζωή τους.
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