Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό o Ομπράντοβιτς σύμφωνα με τους Σέρβους
SPORTS
Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός

Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό o Ομπράντοβιτς σύμφωνα με τους Σέρβους

Σύμφωνα με τη σέρβικη ιστοσελίδα «TeleSport» το συμβόλαιό του είναι τριετές ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ

Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό o Ομπράντοβιτς σύμφωνα με τους Σέρβους
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Δημοσίευμα από τη Σερβία γνωστοποίησε πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέγραψε στον Παναθηναϊκό δημοσιεύοντας και λεπτομέρειες γύρω από το συμβόλαιό του.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι το όνομα των ημερών στην ευρωπαϊκή σκηνή με τον Παναθηναϊκό να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να αποσπάσει την υπογραφή του κορυφαίου προπονητή που θα σημαίνει την επιστροφή του στην ομάδα με την οποία έγραψε ιστορία.

Το δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας «TeleSport» κάνει λόγο για ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σέρβο τεχνικό να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το συμβόλαιό του είναι τριετές ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: gazzetta
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