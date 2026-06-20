Μάκης Δελαπόρτας: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί 30 χρόνια μετά αφορά τόσο η ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη, είναι κάτι μεταφυσικό
Μάκης Δελαπόρτας: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί 30 χρόνια μετά αφορά τόσο η ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη, είναι κάτι μεταφυσικό
Ήταν ένα φως, ένα χαμόγελο, μια λάμψη, δήλωσε ο ηθοποιός για την αείμνηστη πρωταγωνίστρια
Μία μεταφυσική διάσταση αποδίδει ο Μάκης Δελαπόρτας στο γεγονός ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη εξακολουθεί να απασχολεί το ίδιο έντονα τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της. Ο ηθοποιός αποκάλεσε την πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου φαινόμενο, φως, λάμψη, τονίζοντας ότι αυτή ήταν που έβαλε τα θεμέλια του star system στην Ελλάδα.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 19 Απριλίου, ο Μάκης Δελαπόρτας είπε για την αείμνηστη ηθοποιό: «Είναι κάτι μεταφυσικό . Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί τριάντα χρόνια μετά αφορά τόσο η ζωή της. Ήταν ένα φως, ένα χαμόγελο, μια λάμψη. Ήταν ένα φαινόμενο που έλαμψε σαράντα ολόκληρα χρόνια. Αυτοσαρκαζόταν και έλεγε ότι “είμαι ασχημόπαπο, που όταν πέσει το φως επάνω μου γίνομαι εκθαμβωτική”. Έλεγε ότι δεν έχει καταπληκτικό σώμα, ούτε το θεϊκό πρόσωπο αλλά μια λάμψη και ένα χαμόγελο. Η ίδια έχτισε το star system στην Ελλάδα μαζί με τον Κλεισθένη στις φωτογραφίες».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά 13:00
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του που ήταν αφιερωμένη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Όπως είπε, ήταν μία «βαριά» για εκείνη περίοδος. Τα δικαστήρια δε που ακολούθησαν για το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού, όπως ανέφερε, δεν ήταν ανώδυνα.
«Εκείνη η εποχή είναι η κακή της, που είχε χωρίσει με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και έτρεχε στα δικαστήρια για την επιμέλεια του Γιάννη. Ήταν μόνη και ήταν βαριά η εποχή εκείνη και που λέει όσα λέει. Σε προσωπικές κουβέντες έλεγε πόσο μάταια είναι. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία με το δικαστήριο για την επιμέλεια του Γιάννη. Και για τον Γιάννη ήταν δύσκολα γιατί είχε εικόνες από κάποιους διαπληκτισμούς», θυμήθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 19 Απριλίου, ο Μάκης Δελαπόρτας είπε για την αείμνηστη ηθοποιό: «Είναι κάτι μεταφυσικό . Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί τριάντα χρόνια μετά αφορά τόσο η ζωή της. Ήταν ένα φως, ένα χαμόγελο, μια λάμψη. Ήταν ένα φαινόμενο που έλαμψε σαράντα ολόκληρα χρόνια. Αυτοσαρκαζόταν και έλεγε ότι “είμαι ασχημόπαπο, που όταν πέσει το φως επάνω μου γίνομαι εκθαμβωτική”. Έλεγε ότι δεν έχει καταπληκτικό σώμα, ούτε το θεϊκό πρόσωπο αλλά μια λάμψη και ένα χαμόγελο. Η ίδια έχτισε το star system στην Ελλάδα μαζί με τον Κλεισθένη στις φωτογραφίες».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά 13:00
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του που ήταν αφιερωμένη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Όπως είπε, ήταν μία «βαριά» για εκείνη περίοδος. Τα δικαστήρια δε που ακολούθησαν για το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού, όπως ανέφερε, δεν ήταν ανώδυνα.
«Εκείνη η εποχή είναι η κακή της, που είχε χωρίσει με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και έτρεχε στα δικαστήρια για την επιμέλεια του Γιάννη. Ήταν μόνη και ήταν βαριά η εποχή εκείνη και που λέει όσα λέει. Σε προσωπικές κουβέντες έλεγε πόσο μάταια είναι. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία με το δικαστήριο για την επιμέλεια του Γιάννη. Και για τον Γιάννη ήταν δύσκολα γιατί είχε εικόνες από κάποιους διαπληκτισμούς», θυμήθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας.
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