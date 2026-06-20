Μάκης Δελαπόρτας: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί 30 χρόνια μετά αφορά τόσο η ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη, είναι κάτι μεταφυσικό

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του που ήταν αφιερωμένη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Όπως είπε, ήταν μία «βαριά» για εκείνη περίοδος. Τα δικαστήρια δε που ακολούθησαν για το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού, όπως ανέφερε, δεν ήταν ανώδυνα.

, θυμήθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας.