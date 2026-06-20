Χριστίνα Μηλιού για την απώλεια του πατέρα της: Δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελε να πει μία κόρη στον μπαμπά της
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Χριστίνα Μηλιού Πατέρας Απώλεια

Χριστίνα Μηλιού για την απώλεια του πατέρα της: Δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελε να πει μία κόρη στον μπαμπά της

Απλά μαθαίνεις να ζεις με αυτό, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, πρόσθεσε η τραγουδίστρια που έχασε τον πατέρα της σε ηλικία 13 ετών

Χριστίνα Μηλιού για την απώλεια του πατέρα της: Δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελε να πει μία κόρη στον μπαμπά της
Έχοντας χάσει τον πατέρα της σε ηλικία 13 ετών, η Χριστίνα Μηλιού δεν πρόλαβε να του πει όσα ήθελε. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην απώλειά του, επισημαίνοντας πως, αν και έμαθε να ζει με αυτή, δεν κατάφερε ποτέ να την ξεπεράσει. Ακόμη και τόσα χρόνια μετά τον θάνατό του είναι δύσκολο για εκείνη, όπως εκμυστηρεύτηκε, να περιγράψει τα συναισθήματά της.

«Όταν έφυγε ο μπαμπάς μου, ήμουν κι εγώ έτσι σε μια ηλικία τρυφερή θα έλεγα, ήμουν εκεί στα 13 προς 14. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν μπορώ, και αυτή τη στιγμή που με ρωτάς, να σου περιγράψω κάτι. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβα ούτε καν να μιλήσω ας πούμε μαζί του και να πούμε ίσως κάποια πράγματα που θα ήθελε μια κόρη να πει με τον μπαμπά της, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό, απλά μαθαίνεις να ζεις με αυτό, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις», εξομολογήθηκε η Χριστίνα Μηλιού στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Παρασκευή 20 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων μίλησε για το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα, τονίζοντας πως η ιδανική συνθήκη για εκείνη θα ήταν να αποκτήσει παιδί με έναν άνθρωπο που αγαπάει. Σε περίπτωση που δεν βρει τον κατάλληλο σύντροφο, ίσως στραφεί στην υιοθεσία. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι: «Θα ήθελα το θαύμα της μητρότητας να το ζήσω πολύ ολοκληρωμένα με σύντροφο. Θα ήθελα να είναι με έναν σύντροφο που αγαπώ. Επειδή αγαπώ πολύ τα παιδιά και όντως ήθελα πάντα να γίνω μαμά, αν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα βρω ποτέ αυτό τον σύντροφο, θα προτιμούσα να υιοθετήσω ένα παιδί».

Δείτε το βίντεο 

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