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Με ηγέτη τον Μοντέρο η Βαλένθια ισοφάρισε σε 1-1 τους τελικούς της Ισπανίας, 102-75 την Μπαρτσελόνα, βίντεο
Με ηγέτη τον Μοντέρο η Βαλένθια ισοφάρισε σε 1-1 τους τελικούς της Ισπανίας, 102-75 την Μπαρτσελόνα, βίντεο
Ο Γιαν Μοντέρο, που τη νέα σεζόν θα παίζει στον Ολυμπιακό, είχε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ
Σε... περίπατο εξελίχθηκε για τη Βαλένθια το Game 2 των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος, καθώς επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 102-75 στη «Roig Arena» και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ήταν ανταγωνιστική μόνο στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους γηπεδούχους να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση και να μην αφήνουν στους αντιπάλους τους να πλησιάσουν.
Ο Γιαν Μοντέρο, που μετά τους τελικούς θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, ήταν για ακόμα μια φορά πρωταγωνιστής, προσφέροντας 19 πόντους (6/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/7 βολές), 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 23’23” συμμετοχής
Μεγάλο πλήγμα για τους Καταλανούς το ποσοστό από το τραγικό ποσοστό από το τρίποντο (4/21, 19%), ωστόσο η εικόνα τους ήταν απογοητευτική στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ήταν ανταγωνιστική μόνο στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους γηπεδούχους να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση και να μην αφήνουν στους αντιπάλους τους να πλησιάσουν.
🔥🇩🇴 JEAN CLAUDIO con el 𝙈𝙊𝙉𝙏𝙀𝙍𝘼𝙕𝙊 para clavarla sobre la bocina del primer cuarto...— Liga Endesa (@ACBCOM) June 20, 2026
¡QUÉ TALENNNNNNNNTO, @valenciabasket!
📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/n61nLztAOR
¡SERGIO DE LARREAAAAA LEVANTA AL ROIG ARENA! 🔥— Liga Endesa (@ACBCOM) June 20, 2026
📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa | @valenciabasket pic.twitter.com/SL3OB4Ncbb
💥 No diga CARÁCTER... diga 𝙅𝘼𝙄𝙈𝙀 𝙋𝙍𝘼𝘿𝙄𝙇𝙇𝘼 𝙂𝘼𝙔𝘼́𝙉.— Liga Endesa (@ACBCOM) June 20, 2026
📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa@valenciabasket pic.twitter.com/UB4GhBdvOt
Ο Γιαν Μοντέρο, που μετά τους τελικούς θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, ήταν για ακόμα μια φορά πρωταγωνιστής, προσφέροντας 19 πόντους (6/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/7 βολές), 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 23’23” συμμετοχής
Μεγάλο πλήγμα για τους Καταλανούς το ποσοστό από το τραγικό ποσοστό από το τρίποντο (4/21, 19%), ωστόσο η εικόνα τους ήταν απογοητευτική στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.
Το επόμενο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 22 Ιουνίου με ώρα έναρξης στις 21:00.
Βαλένθια - Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας
Η Βαλένθια ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, καθώς εκμεταλλεύτηκε την αστοχία της Μπαρτσελόνα 0/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα και πήρε γρήγορο διψήφιο προβάδισμα (11-0, 6'). Η προβληματική εικόνα των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο φινάλε του πρώτου δεκάλεπτου, με τον Μοντέρο να πετυχαίνει καλάθι στην εκπνοή και να διαμορφώνει το (26-11, 10')
Στη δεύτερη περίοδο ο Νίκολα Λαπροβίτολα ήταν ο μοναδικός που προσπαθούσε να κρατήσει την Μπαρτσελόνα στον αγώνα και μετά από συνεχόμενα δικά του καλάθια, μείωσε, ενώ λίγο αργότερα ο Σενγκέλια έκανε το (37-31, 17').
Η Μπαρτσελόνα άντεξε και με πρωταγωνιστή τον Λαπροβίτολα που σκόραρε 9 πόντους στο δέυτερο δεκάλεπτο, έκλεισε το ημίχρονο, με -7. (45-38, 20').
Μετά την ανάπαυλα, η Βαλένθια έκανε το ματς... περίπατο, καθώς... έτρεξε σερί 20-4 και μπόρεσε να «εκτοξεύσει» τη διαφορά στο σκορ στους 25 πόντους (64-49, 28').Ο Ματ Κοστέλο ήταν από τους παίκτες «κλειδιά» των γηπεδούχων στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ ο Μουρ με δύο σερί δικά του τρίποντα, διαμόρφωσε το (75-52,30'), στο φινάλε της τρίτης περιόδου.
Το ξεκίνημα της 4ης περιόδου, βρήκε και πάλι τη Βαλένθια σε θέση... οδηγού, με τον Ντε Λαρέα να στέλνει το ματς στους 28 πόντους (80-52, 33'). Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν σταμάτησε εκεί. Ο Ντε Λαρέα με εύστοχο τρίποντο διαμόρφωσε το (90-61, 35'), με τον ίδιο να φτάνει τους 10 πόντους. Το ματς πήγε και στο +34 υπέρ της Βαλένθια (97-63, 34'), έπειτα από τρίποντο του Πραντίγια, ενώ ο Μουρ... εκτόξευσε την τιμή στους 34 πόντους, (100-66, 37') και λίγο αργότερα ο Σίμα έκανε το (102-66, 38'). Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Βαλένθια να ισοφαρίζει τη σειρά των τελικών σε 1-1.
Τα δεκάλεπτα: 26-11, 45-38, 75-52, 102-75
Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 1-1
Game 1: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα 112-113
Game 2: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα 102-75
Game 3: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (22/6, 21:00)
Game 4: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (24/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
Game 5: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα (27/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
Πηγή: www.gazzetta.gr
Βαλένθια - Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας
Η Βαλένθια ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, καθώς εκμεταλλεύτηκε την αστοχία της Μπαρτσελόνα 0/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα και πήρε γρήγορο διψήφιο προβάδισμα (11-0, 6'). Η προβληματική εικόνα των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο φινάλε του πρώτου δεκάλεπτου, με τον Μοντέρο να πετυχαίνει καλάθι στην εκπνοή και να διαμορφώνει το (26-11, 10')
Στη δεύτερη περίοδο ο Νίκολα Λαπροβίτολα ήταν ο μοναδικός που προσπαθούσε να κρατήσει την Μπαρτσελόνα στον αγώνα και μετά από συνεχόμενα δικά του καλάθια, μείωσε, ενώ λίγο αργότερα ο Σενγκέλια έκανε το (37-31, 17').
Η Μπαρτσελόνα άντεξε και με πρωταγωνιστή τον Λαπροβίτολα που σκόραρε 9 πόντους στο δέυτερο δεκάλεπτο, έκλεισε το ημίχρονο, με -7. (45-38, 20').
Μετά την ανάπαυλα, η Βαλένθια έκανε το ματς... περίπατο, καθώς... έτρεξε σερί 20-4 και μπόρεσε να «εκτοξεύσει» τη διαφορά στο σκορ στους 25 πόντους (64-49, 28').Ο Ματ Κοστέλο ήταν από τους παίκτες «κλειδιά» των γηπεδούχων στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ ο Μουρ με δύο σερί δικά του τρίποντα, διαμόρφωσε το (75-52,30'), στο φινάλε της τρίτης περιόδου.
Το ξεκίνημα της 4ης περιόδου, βρήκε και πάλι τη Βαλένθια σε θέση... οδηγού, με τον Ντε Λαρέα να στέλνει το ματς στους 28 πόντους (80-52, 33'). Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν σταμάτησε εκεί. Ο Ντε Λαρέα με εύστοχο τρίποντο διαμόρφωσε το (90-61, 35'), με τον ίδιο να φτάνει τους 10 πόντους. Το ματς πήγε και στο +34 υπέρ της Βαλένθια (97-63, 34'), έπειτα από τρίποντο του Πραντίγια, ενώ ο Μουρ... εκτόξευσε την τιμή στους 34 πόντους, (100-66, 37') και λίγο αργότερα ο Σίμα έκανε το (102-66, 38'). Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Βαλένθια να ισοφαρίζει τη σειρά των τελικών σε 1-1.
Τα δεκάλεπτα: 26-11, 45-38, 75-52, 102-75
Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 1-1
Game 1: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα 112-113
Game 2: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα 102-75
Game 3: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (22/6, 21:00)
Game 4: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (24/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
Game 5: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα (27/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
Πηγή: www.gazzetta.gr
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