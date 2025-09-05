Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Τζένιφερ Λόρενς - Ρόμπερτ Πάτινσον: Κυκλοφόρησε το teaser της ταινίας «Die, My Love»
Το φιλμ ακολουθεί την ιστορία μιας νέας μητέρας που καταρρέει ψυχολογικά, καθώς ο γάμος της διαλύεται
Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Ρόμπερτ Πάτινσον συναντώνται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη μέσα από την ταινία «Die, My Love», με το πρώτο teaser να δίνεται στη δημοσιότητα την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.
Το φιλμ, σε σκηνοθεσία Λιν Ράμσεϊ, ακολουθεί τη ζωή της Γκρέις (την οποία υποδύεται η Λόρενς), μιας νέας μητέρας που καταρρέει ψυχολογικά, καθώς ο γάμος της διαλύεται. Η ταινία «Die, My Love» βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρβιτς και συνδυάζει στοιχεία ψυχολογικού τρόμου και μαύρης κωμωδίας.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σίσι Σπέισεκ, Νικ Νόλτε και ΛαΚιθ Στάνφιλντ, ενώ το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Έντα Γουόλς, Λιν Ράμσεϊ και Άλις Μπερτς.
Παραγωγοί είναι οι Αντρέα Κάλντεργουντ, Τζαστίν Τσιαρόκι, Τζένιφερ Λόρενς, Θαντ Λάκινμπιλ, Τρεντ Λάκινμπιλ, Μάρτιν Σκορσέζε και Μόλι Σμιθ.
Δείτε το τρέιλερ
Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας στο Φεστιβάλ των Καννών τον περασμένο Μάιο, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε επισημάνει τα κοινά σημεία με την ηρωίδα που ενσαρκώνει, καθώς και η ίδια είχε βιώσει έντονα συναισθήματα μοναξιάς όταν έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Όπως είχε πει: «Ήταν πραγματικά δύσκολο να διαχωρίσω τι θα έκανα εγώ σε σχέση με το τι θα έκανε εκείνη. Ήταν σπαρακτικό. Όταν διάβασα το βιβλίο, ήταν τόσο συνταρακτικό, τόσο δυνατό... Η Λιν (Ράμσεϊ) είπε ότι είχε έναν ονειρικό χαρακτήρα. Μόλις είχα διαβάσει το πρώτο μου (βιβλίο για μωρά). Και δεν υπάρχει πραγματικά κάτι σαν τη λοχεία. Είναι εξαιρετικά απομονωτική, κάτι που έχει ενδιαφέρον όταν η Λιν μετακομίζει το ζευγάρι στη Μοντάνα. Δεν έχει τους ανθρώπους της. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το έντονο άγχος και η βαθιά κατάθλιψη είναι απομονωτικά, όπου και αν βρίσκεσαι. Νιώθεις σαν εξωγήινος. Και αυτό με συγκίνησε βαθιά».
Το «Die, My Love» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Νοέμβριο.
