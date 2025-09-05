Τζένιφερ Λόρενς - Ρόμπερτ Πάτινσον: Κυκλοφόρησε το teaser της ταινίας «Die, My Love»

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σίσι Σπέισεκ, Νικ Νόλτε και ΛαΚιθ Στάνφιλντ, ενώ το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Έντα Γουόλς, Λιν Ράμσεϊ και Άλις Μπερτς.

Παραγωγοί είναι οι Αντρέα Κάλντεργουντ, Τζαστίν Τσιαρόκι, Τζένιφερ Λόρενς, Θαντ Λάκινμπιλ, Τρεντ Λάκινμπιλ, Μάρτιν Σκορσέζε και Μόλι Σμιθ.

Φεστιβάλ των Καννών τον περασμένο Μάιο, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε επισημάνει τα κοινά σημεία με την ηρωίδα που ενσαρκώνει , καθώς και η ίδια είχε βιώσει έντονα συναισθήματα μοναξιάς όταν έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Όπως είχε πει: «Ήταν πραγματικά δύσκολο να διαχωρίσω τι θα έκανα εγώ σε σχέση με το τι θα έκανε εκείνη. Ήταν σπαρακτικό. Όταν διάβασα το βιβλίο, ήταν τόσο συνταρακτικό, τόσο δυνατό... Η Λιν (Ράμσεϊ) είπε ότι είχε έναν ονειρικό χαρακτήρα. Μόλις είχα διαβάσει το πρώτο μου (βιβλίο για μωρά). Και δεν υπάρχει πραγματικά κάτι σαν τη λοχεία. Είναι εξαιρετικά απομονωτική, κάτι που έχει ενδιαφέρον όταν η Λιν μετακομίζει το ζευγάρι στη Μοντάνα. Δεν έχει τους ανθρώπους της. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το έντονο άγχος και η βαθιά κατάθλιψη είναι απομονωτικά, όπου και αν βρίσκεσαι. Νιώθεις σαν εξωγήινος. Και αυτό με συγκίνησε βαθιά».





Το

«Die, My Love» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Νοέμβριο.