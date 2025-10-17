Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο

Τι ζήτησε η Μέρκελ από Μητσοτάκη, τα ψώνια του Τσίπρα στο Νταβός και η τακτική του Μισέλ να τους κρατάει όλους ξάγρυπνους: Ο στενός συνεργάτης του Κ. Μητσοτάκη μιλά στο Direct με αφορμή το νέο του βιβλίο