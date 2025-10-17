Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
«Πατριωτισμός δεν είναι ο εαυτός μου, πατριωτισμός είναι να μπορώ να διαμορφώσω ένα συλλογικό αίσθημα ανατροπής, εξέλιξης, ανάπτυξης, σύνθεσης των δυνατοτήτων μια χώρας» σχολίασε για τον πρώην πρωθυπουργό
Κριτική για τον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο είπε ότι είναι αμοραλιστής, αλλά και αυτοκριτική «γιατί δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα» άσκησε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος το βράδυ της Πέμπτης.
Με αφορμή συζήτηση στο ΟΝΕ για το αν οι μονοκομματικές κυβερνήσεις λογοδοτούν, ο ιδρυτής του Συνασπισμού αναρωτήθηκε για τον πρώην πρωθυπουργό: «Λογοδότησε πουθενά ο κ. Τσίπρας; Διαβάζω τις δηλώσεις του και δεν βλέπω τον όρο ως στάση ζωής "αισθάνομαι υπεύθυνος, λογοδοτώ, δίνω εξηγήσεις"».
«Δεν χρειάζεται μια εξήγηση στον λαό γιατί διάλεξε τους Ανεξάρτητους Έλληνες για να κυβερνήσει;» πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντόπουλος.
Όπως είπε για τον Αλέξη Τσίπρα «έχει προσωποκεντρική πολιτική και τακτική και είναι εμφανές και σε μένα που δεν το έβλεπα νωρίτερα και έχω κι εγώ τις ευθύνες μου γιατί τον στήριξα, γιατί δεν έβλεπα τα στοιχεία του παλαιού αμοραλισμού, που τώρα εμφανίζεται ως δήθεν νέος πατριωτισμός».
«Πατριωτισμός δεν είναι ο εαυτός μου, πατριωτισμός είναι να μπορώ να διαμορφώσω ένα συλλογικό αίσθημα ανατροπής, εξέλιξης, ανάπτυξης, σύνθεσης των δυνατοτήτων μια χώρας» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.
«Παιχνίδια εξουσίας μπορεί να παίζουν πολλοί. Εκείνοι που καταξιώνονται είναι αυτοί που προσφέρουν ένα άλλο ρόλο παιδαγωγικό της πολιτικής. Η πολιτική διαμορφώνει φρόνημα και ιδέες. Οι ιδέες δεν είναι σκιαμαχία, είναι αυτές για τις οποίες πολλοί θυσιάζουν τη ζωή τους» πρόσθεσε με νόημα ο ίδιος.
Κλείνοντας την αναφορά αυτή είπε, μάλιστα, ότι «στην πολιτική δεν επιτρέπονται τα πάντα, απεναντίας επιβάλλονται εκείνα που εξοβελίζονται από τον δημόσιο βίο, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η αγωνιστικότητα, η προσφορά».
