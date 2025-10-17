Χάρης Βαρθακούρης για Αντελίνα: Όσο απέχουμε από την τηλεόραση, είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ποτέ
Στην περίοδο που με τη σύζυγό του, Αντελίνα παρουσίαζαν εκπομπές στην τηλεόραση, αναφέρθηκε ο Χάρης Βαρθακούρης, παραδεχόμενος πως η απόστασή τους από το μέσο έχει βελτιώσει σημαντικά τη ζωή τους, τονίζοντας πως «είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ».
Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι δεν του έχει λείψει καθόλου η τηλεόραση και πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τη μουσική. Παρότι έχει δεχτεί προτάσεις, όπως είπε, δεν νιώθει την ανάγκη να επιστρέψει στην παρουσίαση προγραμμάτων.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» επεσήμανε ότι η τηλεόραση είχε φέρει γκρίνια στο σπίτι τους και γι’ αυτό δεν τη νοσταλγεί, προσθέτοντας πως όσο απέχουν από αυτήν, τόσο πιο ευτυχισμένοι είναι με τη σύζυγό του.
Συγκεκριμένα, ο Χάρης Βαρθακούρης είπε: «Δεν μου έχει λείψει η τηλεόραση, είμαι πολύ ευτυχισμένος με τη μουσική. Έχουν έρθει προτάσεις ανά καιρούς, αλλά δεν μου έχει λείψει η τηλεόραση. Δεν μπορώ να πω ότι μετάνιωσα τη συνύπαρξη με τη σύζυγό μου στην τηλεόραση, αλλά το αντικείμενο της εκπομπής δεν με αφορούσε. Είναι εκπομπές, που δεν βλέπω ούτως ή άλλως. Ήταν μια περίοδος, που η τηλεόραση έφερε στο σπίτι μας γκρίνια και δεν τη θέλω αυτή την γκρίνια. Όσο απέχουμε από την τηλεόραση, είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Δεν ξέρω τι τοξικότητα έχει η τηλεόραση σήμερα, ξέρω τι τοξικότητα είχε τότε, δεν την ένιωσα στο πετσί μου, την είδα όμως να περιφέρεται. Θεωρώ ότι το τραγούδι είναι Άγιον Όρος σε σχέση με την τηλεόραση».
