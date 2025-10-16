Έρικ Ντέιν: Σε αναπηρικό αμαξίδιο ο ηθοποιός που πάσχει από ALS - Δείτε τις φωτογραφίες
Έρικ Ντέιν: Σε αναπηρικό αμαξίδιο ο ηθοποιός που πάσχει από ALS - Δείτε τις φωτογραφίες
Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον 52χρονο ηθοποιό σε αεροδρόμιο του Τορόντο
Ενώ η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται ραγδαία, ο Έρικ Ντέιν απαθανατίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο.
Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον 52χρονο ηθοποιό, που τον περασμένο Απρίλιο αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με τη νόσο ALS, στο αεροδρόμιο Toronto Pearson την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου. Ο Ντέιν, εμφανώς καταβεβλημένος, δέχτηκε βοήθεια για να κατέβει από ένα βαν και οδηγήθηκε στον τερματικό σταθμό από έναν συνοδό.
Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες αφότου ο Ντέιν φάνηκε να δυσκολεύεται να μιλήσει σε δημοσιογράφο στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, ο οποίος τον ρώτησε: «Τι θα λέγατε στους θαυμαστές σας που ελπίζουν ότι όλα είναι καλά;». Ο ηθοποιός είχε απαντήσει: «Κράτα την πίστη, φίλε».
Πηγή κοντά στον ηθοποιό δήλωσε στην Daily Mail: «Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται το δικό του τέλος, αλλά αυτό ακριβώς περνάει τώρα ο Έρικ».
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail
Παρά το τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο Έρικ Ντέιν αναζητά την απόλαυση και επιδιώκει να αποτελέσει ένα παράδειγμα ελπίδας. «Ξέρει τη μοίρα του και προσπαθεί να βρει πώς θέλει να απολαύσει τη ζωή, πώς να είναι φάρος ελπίδας και να βοηθήσει άλλους που παλεύουν οι ίδιοι. Θέλει επίσης να απολαμβάνει τον χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους του και να αξιοποιήσει πραγματικά αυτή την περίοδο για να ζήσει», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Ο Ντέιν παρατήρησε για πρώτη φορά αδυναμία στο δεξί του χέρι στις αρχές του 2024, υποθέτοντας ότι είχε απλώς «στείλει πολλά μηνύματα ή ότι το χέρι του ήταν κουρασμένο». Μετά από μήνες εξετάσεων και πολλές επισκέψεις σε ειδικούς, έγινε η διάγνωση. Μέχρι τον Ιούνιο, το δεξί του χέρι είχε σταματήσει να είναι λειτουργικό.
Αν και η επιδείνωση της υγείας του είναι ραγδαία, κοντινοί του άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είναι αποφασισμένος να παραμείνει γενναίος απέναντι στον φόβο.
Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον 52χρονο ηθοποιό, που τον περασμένο Απρίλιο αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με τη νόσο ALS, στο αεροδρόμιο Toronto Pearson την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου. Ο Ντέιν, εμφανώς καταβεβλημένος, δέχτηκε βοήθεια για να κατέβει από ένα βαν και οδηγήθηκε στον τερματικό σταθμό από έναν συνοδό.
Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες αφότου ο Ντέιν φάνηκε να δυσκολεύεται να μιλήσει σε δημοσιογράφο στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, ο οποίος τον ρώτησε: «Τι θα λέγατε στους θαυμαστές σας που ελπίζουν ότι όλα είναι καλά;». Ο ηθοποιός είχε απαντήσει: «Κράτα την πίστη, φίλε».
Πηγή κοντά στον ηθοποιό δήλωσε στην Daily Mail: «Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται το δικό του τέλος, αλλά αυτό ακριβώς περνάει τώρα ο Έρικ».
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail
Eric Dane's ALS decline laid bare as he appears visibly frail while struggling into wheelchair with aide's help https://t.co/LtpOnmqaB3— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 16, 2025
Ο Ντέιν παρατήρησε για πρώτη φορά αδυναμία στο δεξί του χέρι στις αρχές του 2024, υποθέτοντας ότι είχε απλώς «στείλει πολλά μηνύματα ή ότι το χέρι του ήταν κουρασμένο». Μετά από μήνες εξετάσεων και πολλές επισκέψεις σε ειδικούς, έγινε η διάγνωση. Μέχρι τον Ιούνιο, το δεξί του χέρι είχε σταματήσει να είναι λειτουργικό.
Αν και η επιδείνωση της υγείας του είναι ραγδαία, κοντινοί του άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είναι αποφασισμένος να παραμείνει γενναίος απέναντι στον φόβο.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα