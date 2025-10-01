Έρικ Ντέιν για τη μάχη του με την ALS: «Θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα»
Έχω δύο κόρες στο σπίτι, θέλω να τις δω να αποφοιτούν από το κολέγιο, να παντρεύονται, ίσως και να αποκτήσουν παιδιά, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Αποφασισμένος να μην εγκαταλείψει τη μάχη του με τη νόσο ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση) δήλωσε ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά Grey’s Anatomy. Ο ηθοποιός εξήγησε πως σκοπεύει να αξιοποιήσει την προσωπική του διάγνωση για να συμβάλει στο να γίνουν αλλαγές στη μάχη κατά της ασθένειας.
Ο 52χρονος, που γνωστοποίησε δημόσια την κατάστασή του τον περασμένο Απρίλιο, συμμετείχε πρόσφατα σε συνάντηση με τον Καλιφορνέζο βουλευτή Έρικ Σουόλγουελ στην Ουάσινγκτον, μαζί με γιατρούς και εκπροσώπους της οργάνωσης I AM ALS. «Η ALS είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουν να διαγνώσουν σε κάποιον», είπε ο Έρικ Ντέιν, σε συζήτηση που καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στο TikTok του πολιτικού τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.
Ο ηθοποιός εξήγησε: «Συχνά χρειάζεται τόσος χρόνος για να γίνει η διάγνωση, που τελικά αποκλείει τους ασθενείς από τη συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές. Γι’ αυτό το Act for ALS είναι τόσο σπουδαίο, επειδή διευρύνει την πρόσβαση για όλους».
Απευθυνόμενος στον Έρικ Σουόλγουελ, ο οποίος υποστηρίζει την προσπάθεια εξασφάλισης ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για έρευνα γύρω από την ALS, ο Ντέιν διαβεβαίωσε ότι θα παλέψει μέχρι τέλους. «Θέλω να χτυπήσω κάθε καμπάνα», είπε συγκινημένος. «Έχω δύο κόρες στο σπίτι. Θέλω να τις δω να αποφοιτούν από το κολέγιο, να παντρεύονται, ίσως και να αποκτήσουν παιδιά. Θέλω να είμαι εκεί για όλα αυτά. Οπότε θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα».
Ο Έρικ Σουόλγουελ εξέφρασε τη στήριξή του στον ηθοποιό λέγοντας: «Είμαστε όλοι μαζί σου» και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει «ό,τι περνά από το χέρι του» για να προωθήσει το σχετικό νομοσχέδιο στο Κογκρέσο. Με χαμόγελο, ο Έρικ Ντέιν ανταπάντησε: «Ας το κάνουμε, φίλε», πριν αστειευτεί ζητώντας ένα δεύτερο γέμισμα στον καφέ του: «Γέμισέ μου λίγο τον εσπρέσο, είμαι λιγάκι κουρασμένος, φίλε».
Η ALS, γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ, είναι εκφυλιστική νόσος του νευρικού συστήματος που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, με αποτέλεσμα τη σταδιακή απώλεια μυϊκού ελέγχου και διαταραχές στην ομιλία. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί θεραπεία.
Eric Dane Vows to Fight "Until the Last Breath" Amid ALS Battle https://t.co/vqTYN3fbW2 pic.twitter.com/alEljXMDuz— E! News (@enews) September 30, 2025
