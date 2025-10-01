Έρικ Ντέιν για τη μάχη του με την ALS: «Θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα»

Έχω δύο κόρες στο σπίτι, θέλω να τις δω να αποφοιτούν από το κολέγιο, να παντρεύονται, ίσως και να αποκτήσουν παιδιά, πρόσθεσε ο ηθοποιός