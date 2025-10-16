Νίνο: Ο έρωτας είναι μια ψυχολογική διαταραχή που περνάει μέσα σε 8-10 μήνες
Τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον έρωτα παρουσίασε ο Νίνο. Ο τραγουδιστής έκανε λόγο για μια «ψυχολογική διαταραχή», που έχει διάρκεια μερικούς μήνες. Αφού περάσει αυτό το διάστημα, σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπομπή στο Youtube, προκύπτει η αγάπη.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Νίνο διευκρίνισε ότι επιθυμεί να κρατήσει από εδώ και στο εξής την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τη γνωστοποίηση των σχέσεών του.
«Ο έρωτας είναι μια ψυχολογική διαταραχή που περνάει μέσα σε 8-10 μήνες, ίσως κρατήσει και λίγο παραπάνω και η εξέλιξή του λέγεται αγάπη», είπε στη διαδικτυακή εκπομπή «AnesTea».
Στη συνέχεια, ο Νίνο ρωτήθηκε για το αν είναι ερωτευμένος αυτή την περίοδο, με τον ίδιο να εξηγεί ότι έχει πάρει την απόφαση να μη μιλά δημόσια πλέον για τα προσωπικά του. Όπως είπε άλλωστε, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τέτοια θέματα. «Αποφάσισα ότι δεν θέλω να ξαναμιλήσω ποτέ για κάτι που είναι καθαρά δικό μου και θέλω να το κρατήσω μόνο για μένα. Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος, εσύ ενδιαφέρεσαι. Νιώθω μια ειρήνη μέσα μου. Και το ότι δεν απαντάω, μια απάντηση δεν είναι; Θα σου έλεγα όχι (αν δεν ήμουν). Είναι μια απάντηση και αυτό που δεν απαντάω», σημείωσε.
Όσον αφορά στο πώς είναι, όταν ερωτεύεται, ο τραγουδιστής σχολίασε: «Δεν αλλάζει τίποτα. Όλο αυτό που λες έρωτα, μπορεί να σταματήσει σε ένα δευτερόλεπτο. 100% είναι επιλογή ο έρωτας».
Στην ίδια συνέντευξη, αποκάλυψε ότι έχει έρθει αντιμέτωπος με την κατάθλιψη. Όταν το αντιλήφθηκε, ζήτησε βοήθεια από ειδικό, ενώ η μουσική υπήρξε για εκείνον ο «καλύτερος γιατρός». Η ύπαρξή της στη ζωή του, τόνισε ο τραγουδιστής, τον κράτησε μακριά από πάθη.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Έχω φλερτάρει με την κατάθλιψη, χωρίς να το ξέρω. Το κατάλαβα μετά. Ζήτησα βοήθεια, κυρίως φιλική, αλλά τη στιγμή που το αισθάνθηκα ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο… Τώρα θα δω τίτλους σε σάιτ. Αλλά πρέπει να μιλάνε οι άνθρωποι, να ανοίγονται, να τα λένε. Είχα τον καλύτερο γιατρό σε όλη μου τη ζωή, τη μουσική, οπότε δεν έχω φλερτάρει με πάθη στη ζωή μου. Δεν είχα τέτοιες εικόνες όσο μεγάλωνα. Δεν ταίριαζαν με την ιδιοσυγκρασία μου. Πάθος μου είναι η μουσική. Η μουσική είναι ο μεγαλύτερος έρωτας του εσωτερικού μου κόσμου».
