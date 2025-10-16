Βαγγέλης Σερίφης για Κατερίνα Στικούδη: Δεν τη ζηλεύω, ευτυχώς που είναι εκείνη η σταρ

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Βαγγέλης Σερίφης

μίλησε για το

λαϊκό τραγούδι, υποστηρίζοντας ότι έπαψε να υπάρχει μετά το τέλος της δεκαετίας του 1970 και πως όσα ακολούθησαν ανήκουν στην κατηγορία των «σκυλάδικων». Όσο για το είδος της μουσικής που «υπηρετεί» η σύζυγός του δήλωσε ότι κάνει urban και hip-hop.

«

» ανέφερε ο Dj και μουσικός παραγωγός.

