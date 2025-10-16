Βαγγέλης Σερίφης για Κατερίνα Στικούδη: Δεν τη ζηλεύω, ευτυχώς που είναι εκείνη η σταρ
Δεν είμαι μάνατζέρ της, απλά συνεργάζομαι μαζί της, δήλωσε ο Dj και μουσικός παραγωγός για τη σύζυγό του
Στη σχέση και τη συνεργασία με τη σύζυγό του, Κατερίνα Στικούδη αναφέρθηκε ο Βαγγέλης Σερίφης, εξηγώντας πως δεν υπάρχουν αισθήματα ζήλιας ανάμεσά τους, απεναντίας χαίρεται που εκείνη είναι σταρ, όπως είπε.
Τόνισε επίσης, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» που ήταν καλεσμένος, πως δεν παίρνει ποσοστά από τις συνεργασίες της συζύγου του: «Δεν είμαι μάνατζερ της Κατερίνας, απλά συνεργάζομαι μαζί της. Δεν κλείνω δουλειές της, παντρεμένοι είμαστε. Δεν παίρνω ποσοστά. Δεν τη ζηλεύω την Κατερίνα. Ευτυχώς που είναι εκείνη η σταρ. Είμαστε 16 χρόνια μαζί».
«Είπα ότι δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι και ότι ο χαρακτηρισμός που αποδίδω είναι “σκυλάδικά”. Δεν αρέσει αυτή η λέξη, μιλάω μουσικολογικά. Η συντριπτική πλειοψηφία παραμερίζει τον στίχο και τη μουσική και στη μέση μπαίνουν ντραμς και κιθάρες, αυτό χαρακτηρίζεται σκυλάδικο. Για εμένα το λαϊκό τραγούδι σταματά στο τέλος της δεκαετίας του 1970. Έκτοτε τα τραγούδια είναι σκυλάδικα. Η Κατερίνα κάνει urban, hip-hop μουσική» ανέφερε ο Dj και μουσικός παραγωγός.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Βαγγέλης Σερίφης μίλησε για το λαϊκό τραγούδι, υποστηρίζοντας ότι έπαψε να υπάρχει μετά το τέλος της δεκαετίας του 1970 και πως όσα ακολούθησαν ανήκουν στην κατηγορία των «σκυλάδικων». Όσο για το είδος της μουσικής που «υπηρετεί» η σύζυγός του δήλωσε ότι κάνει urban και hip-hop.
