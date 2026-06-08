Προειδοποίηση από ΔΝΤ: Η παγκόσμια οικονομία πρέπει να μάθει να ζει με διαδοχικές κρίσεις
Προειδοποίηση από ΔΝΤ: Η παγκόσμια οικονομία πρέπει να μάθει να ζει με διαδοχικές κρίσεις
Η επικεφαλής του ΔΝΤ ζήτησε μεγαλύτερη προσοχή στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης
Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε ότι μετά από μια σειρά διαδοχικών κρίσεων τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος οφείλει να δημιουργήσει πιο ανθεκτικές οικονομικές δομές απέναντι σε σοκ που εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα.
Σε συνέντευξή της στο podcast «Leaders with Francine Lacqua» του Bloomberg, η Γκεοργκίεβα εξέφρασε την ανησυχία της ότι κυβερνήσεις και επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τη νέα πραγματικότητα.
«Ανησυχώ ότι δεν έχουμε ακόμη εσωτερικεύσει πλήρως πως έτσι θα είναι ο κόσμος από εδώ και πέρα», ανέφερε. «Δεν πρόκειται να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου τα σοκ θα εξαφανιστούν».
Η οικονομολόγος βρίσκεται στο τιμόνι του οργανισμού από το 2019 και έχει διαχειριστεί διαδοχικές παγκόσμιες κρίσεις, από την πανδημία Covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις εμπορικές εντάσεις και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Το ΔΝΤ διαθέτει δανειοδοτική ισχύ που προσεγγίζει το 1 τρισ. δολάρια και, όπως σημείωσε η ίδια, βασική αποστολή του είναι να διατηρεί τα 191 κράτη-μέλη προσηλωμένα στη διεθνή συνεργασία για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.
«Το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουμε είναι η αντικειμενική ανάλυση», υπογράμμισε.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις αγορές εργασίας και στις τοπικές οικονομίες.
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Σε συνέντευξή της στο podcast «Leaders with Francine Lacqua» του Bloomberg, η Γκεοργκίεβα εξέφρασε την ανησυχία της ότι κυβερνήσεις και επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τη νέα πραγματικότητα.
«Ανησυχώ ότι δεν έχουμε ακόμη εσωτερικεύσει πλήρως πως έτσι θα είναι ο κόσμος από εδώ και πέρα», ανέφερε. «Δεν πρόκειται να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου τα σοκ θα εξαφανιστούν».
International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva said that after facing crisis upon crisis in recent years, the world needs to build foundations that can withstand shocks that have become more frequent https://t.co/2KH4vrkCH8— Bloomberg (@business) June 8, 2026
Η οικονομολόγος βρίσκεται στο τιμόνι του οργανισμού από το 2019 και έχει διαχειριστεί διαδοχικές παγκόσμιες κρίσεις, από την πανδημία Covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις εμπορικές εντάσεις και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Το ΔΝΤ διαθέτει δανειοδοτική ισχύ που προσεγγίζει το 1 τρισ. δολάρια και, όπως σημείωσε η ίδια, βασική αποστολή του είναι να διατηρεί τα 191 κράτη-μέλη προσηλωμένα στη διεθνή συνεργασία για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.
«Το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουμε είναι η αντικειμενική ανάλυση», υπογράμμισε.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις αγορές εργασίας και στις τοπικές οικονομίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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