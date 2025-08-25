Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης έκλεισαν επτά χρόνια γάμου - «Σ' αγαπώ» έγραψε η τραγουδίστρια
Ό,τι ονειρεύτηκα, κάθε συναίσθημα, θα 'ναι πάντοτε μαζί μου, έγραψε σε ανάρτηση για την επέτειό τους
Την έβδομη επέτειο του γάμου τους γιορτάζουν η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σαν σήμερα, 25 Αυγούστου το 2018 στο Μορφάτι Θεσπρωτίας και έχει δύο γιους, τον Βύρωνα και τον Νικόλα.
Θέλοντας να εκφράσει την αγάπη της για τον σύζυγό της, η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία τους από την ημέρα του γάμου τους.
Σε αυτή, εμφανίζεται χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της, ενώ στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευση, η Κατερίνα Στικούδη του εξέφρασε την αγάπη της, ευχόμενη επίσης, χρόνια πολλά.
Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια έγραψε: «Ό,τι ονειρεύτηκα, κάθε συναίσθημα.. θα 'ναι πάντοτε μαζί μου, είναι η γεύση της ζωής μου.. Σαν σήμερα κάναμε το πάρτυ αγάπης (έτσι λέω τον γάμο) στο Μορφατι Θεσπρωτίας.. Ήρθαν φίλοι, συνεργάτες, συγγενείς, περάσαμε τόσο ωραία. Χρόνια μας πολλά.. Σ' αγαπώ».
