Οι νέοι είναι ωραίοι, οι παλιοί είναι αλλιώς: Οι ζεν πρεμιέ που μαγνητίζουν τα βλέμματα στη μικρή μας οθόνη



Ο παλιός είναι αλλιώς…

Ένα από τα «κλειδιά» της μυθοπλασίας είναι τα πρόσωπα που θα καταφέρουν να κατακτήσουν το γυναικείο κοινό, που θα υποδυθούν ιδανικά τους εραστές, τους ζεν πρεμιέ του σήμερα, που θα ενσαρκώσουν τους ρόλους, που αν στην ζωή δεν έζησες ή δεν συνάντησες, η τηλεόραση θα σε βοηθήσει να τους δεις έστω κι από απόσταση.Τα σίριαλ φέτος καταφέρνουν να συνδυάσουν καστ με παλαιούς ζεν πρεμιέ που ήδη μετρούν χιλιόμετρα στην υποκριτική και εύκολα κερδίζουν την ψήφο εμπιστοσύνης αλλά και πιο νέους οι οποίοι αναστατώνουν το X και τοTik Tok, τρεντάρουν είτε με ατάκα είτε αμίλητοι και συνιστούν βασικό λόγο δημοφιλίας. Έξι από αυτούς ήδη έχουν προβάδισμα και όχι τυχαία πρωταγωνιστούν σε σειρές υψηλής τηλεθέασης.Η περίπτωση του γοητευτικού καπνοβιομήχανου Απόστολου Φατούρου είναι μία από τις καλύτερες στην σειρά του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Σύζυγος της Μελισσάνθης προσφέρει όλα όσα ονειρεύεται η νεαρή σύντροφός του: Γεμάτη ανέσεις, ταξίδια, μία πλούσια ζωή και ο ίδιος πάντα προστατευτικός και τρυφερός μαζί της. Ουσιαστικά αυτός είναι ο ρόλος στον οποίο η μέση τηλεθεάτρια, η οποία έχει παρακολουθήσει συστηματικά καθημερινές σειρές θα περίμενε να δει έναν ζεν πρεμιέ από τα παλιά. Ηθοποιός δίχως εξάρσεις, με μέτρο και γοητεία. Οι ρόλοι μέχρι σήμερα βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.Ο ρόλος του στην καθημερινή σειρά «Να μ’αγαπάς» ως Άγγελος Μανιάτης, άνδρας με λαϊκή καταγωγή που επιστρέφει πλούσιος για να αποδώσει δικαιοσύνη για παλιές πληγές είναι ήδη έναν αβαντάζ. Γοητευτικός και διπρόσωπος, κινείται μεταξύ υπόκοσμου και υψηλής κοινωνίας. Άλλο ένα στοιχείο έρχεται να ενισχύσει την παραπάνω διαπίστωση. Επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε μετά από πολλά χρόνια για να αποκαταστήσει το όνομα της μητέρας του και να πάρει εκδίκηση, να διορθώσει αδικίες που υπέστησαν». Όπως είπε και ο ίδιος σε συνέντευξή του, «Ο ήρωας έχει αξίες, αρχές και ταυτόχρονα πληγές που τον οδηγούν σε ακραίες ενέργειες. Δεν είναι μόνο «σκληρός», αλλά ένας άνθρωπος με βάθος». Μάλλον η ιδανική συνταγή.Στην δική του περίπτωση οι συστάσεις είναι περιττές. Έχει λίγο πολύ ταυτιστεί με ρόλους «κακού» όπου αναπόφευκτα ασκούν γοητεία στο κοινό. Στο «Grand Hotel» ως Γεράσιμος Χατζημήτρος, περιβόητος μαφιόζος θα το επιβεβαιώσει. Ο Στάνκογλου είναι εγγεγραμμένος στη συνείδηση του κοινού ως ο γοητευτικός κακός. Το επιδιώκει και ο ίδιος, τον βοηθά και η εικόνα του αλλά και η ροκ πλευρά του χαρακτήρα του που διεισδύει και στους ρόλους.