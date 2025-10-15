Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Η μάχη της τηλεθέασης - Ποιες εκπομπές φέρνουν ανατροπές και αλλαγή κατάταξης
Αλλάζουν πολλά δεδομένα ειδικά στη βραδινή ζώνη, σε αντίθεση με την πρωινή όπου κυριαρχούν οι γυναίκες
Ο αρχικός ενθουσιασμός που καταγράφεται στις πρεμιέρες των νέων σειρών, καταλαγιάζει και η εικόνα της μητέρας των μαχών, δηλαδή της ζώνης prime time σταθεροποιείται με λιγότερες διαφορές και αλλαγή των ποσοστών που σημειώνουν τα σίριαλ.
Η ολική επαναφορά που επιχειρείται από τον ΣΚΑΪ θα επηρεάσει τη συνολική εικόνα αλλά ακόμη είναι νωρίς. Στη δεύτερη ημέρα προβολής του το «Wall» κυμάνθηκε σε όλα τα κοινά κοντά στο 8% όμως χρειάζεται χρόνος. Η ελληνική ταινία που κάλυψε το κενό που άφησε το «Power talk» κυμαίνεται από 6% ως 8% ενώ ακόμη οι μηχανές για το σατιρικό σφηνάκι του Μάνου Βουλαρίνου δεν έχουν ζεσταθεί με τα ποσοστά να φλερτάρουν με το 3% και 4%.
Αυτό που εντυπωσιάζει στον ΣΚΑΪ είναι τα ποσοστά στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού που καταγράφει η πρωινή ενημερωτική ζώνη, τα οποία ξεπερνούν το 22% από τις 5 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι ενώ και στη συνέχεια δεν πέφτουν κάτω από το 15%, αφήνοντας πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.
Δύο ισχυρά μπλοκ που παρατηρούνται πλέον στη συγκεκριμένη ζώνη και στο δυναμικό κοινό είναι αυτά που σημειώνουν το Mega και ο Alpha. Τόσο η «Κοινωνία ώρα Mega» και το «Buongiorno» όσο και το «Happy Day» και η «Super Κατερίνα» κρατούν πολύ υψηλά ποσοστά back to back.
Άνοδο κατέγραψαν τα ποσοστά των σειρών του ΑΝΤ1 με το «Grand Hotel» και τις «Σέρρες» να σημειώνουν 11,6% και 13% αντίστοιχα. Στον Alpha η πορεία παραμένει εντυπωσιακή με τρεις σειρές που προβάλλονται διαδοχικά, τις «Να μ’ αγαπάς», «Άγιος Έρωτας» και «Porto Leone» να κάνουν ποσοστά 16,5%, 15% και 13,8% αντίστοιχα. Στο Mega το «Hotel Elvira» παραμένει κοντά στο 14% στο δυναμικό κοινό ενώ πολύ ψηλά ποσοστά σημείωσε χθες το «Live news» και το «The Chase» με 18% και 15,1% αντίστοιχα. Το ρεκόρ της ημέρας ανήκει στην «Κοινωνία ώρα Mega» με 26,1% στο δυναμικό κοινό.
