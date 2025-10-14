Η Νικόλ Κίντμαν ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Πορτογαλία μετά τον χωρισμό από τον Κιθ Έρμπαν

Η ηθοποιός υπέβαλε αίτηση παραμονής στις πορτογαλικές αρχές τον περασμένο Ιούλιο, με το όνομα του πρώην της να μην αναφέρεται στα έγγραφα, πράγμα που μαρτυρά ότι είχαν ήδη χωρίσει