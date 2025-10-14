Η Νικόλ Κίντμαν ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Πορτογαλία μετά τον χωρισμό από τον Κιθ Έρμπαν
Η ηθοποιός υπέβαλε αίτηση παραμονής στις πορτογαλικές αρχές τον περασμένο Ιούλιο, με το όνομα του πρώην της να μην αναφέρεται στα έγγραφα, πράγμα που μαρτυρά ότι είχαν ήδη χωρίσει
Ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στη ζωή της η Νικόλ Κίντμαν, μετά τον πολύκροτο χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν, αναζητώντας νέα κατοικία στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Variety και της SIC Notícias, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας στο CostaTerra Golf & Ocean Club, ένα υπερπολυτελές θέρετρο που αποκαλείται «τα Hamptons της Πορτογαλίας», μόλις μία ώρα νότια της Λισαβόνας.
Η περιοχή θεωρείται σήμερα μία από τις πιο ακριβές και περιζήτητες τοποθεσίες της Ευρώπης, με πολλές διάσημες προσωπικότητες, όπως ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Πάρις Χίλτον και η πριγκίπισσα Ευγενία να ζουν εκεί.
Η Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση παραμονής στις πορτογαλικές αρχές τον περασμένο Ιούλιο, με τη συνοδεία των δύο της παιδιών, της 17χρονης Σάντεϊ Ρόουζ και της 14χρονης Φέιθ Μάργκαρετ, ενώ η απουσία του Κιθ Έρμπαν από τα έγγραφα τροφοδότησε ήδη τις φήμες ότι το ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους. Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρισκόταν στις ΗΠΑ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Το CostaTerra Golf & Ocean Club είναι δημιούργημα του επιχειρηματία Μάικ Μέλντμαν και καλύπτει μια έκταση 722 στρεμμάτων κατά μήκος του Ατλαντικού. Προσφέρει στα μέλη του μια κλειστή, υψηλών προδιαγραφών κοινότητα με γήπεδο γκολφ, ιππικό κέντρο, beach club, spa, χώρους ευεξίας και βιολογική φάρμα. Η περιοχή, με τους αμμόλοφους και τα κύματά της, θυμίζει, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, το Σεν Τροπέ της δεκαετίας του ’60 ή την Ίμπιζα πριν γίνει τουριστικό κέντρο.
Η ίδια η Νικόλ Κίντμαν ταξίδεψε στην Πορτογαλία τον Ιούλιο για να παρευρεθεί αυτοπροσώπως στην υποχρεωτική συνάντηση με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ασύλου (AIMA), γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια περί μόνιμης μετακίνησής της στη χώρα.
Μετά από 19 χρόνια γάμου και κοινή περιουσία που εκτιμάται στα 282 εκατομμύρια δολάρια, η σταρ του Χόλιγουντ φαίνεται να προετοιμάζει μια νέα αρχή μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Harper’s Bazaar, η Νικόλ Κίντμαν μίλησε για τις δυσκολίες που έχει ξεπεράσει στη ζωή της, λέγοντας: «Έχω δει πολλά, έχω ζήσει πολλά και έχω επιβιώσει από πολλά. Όσο μεγαλώνω, θέλω να μοιραστώ τη σοφία που έχω αποκτήσει και να αφήσω πίσω μου τον πόνο και την καταστροφή».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Nicole Kidman 'has applied for residency in Portugal' following split from Keith Urban and wants to move to same complex as Harry and Meghan https://t.co/R9MWSrrC7z— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 14, 2025
