Νικόλ Κίντμαν: «Όσο επώδυνο κι αν είναι κάτι, πάντα περνάει» δήλωσε μετά τον χωρισμό από τον Κιθ Έρμπαν
Η ηθοποιός μίλησε για τη σημασία του πόνου, λίγες εβδομάδες μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν, έπειτα από 19 χρόνια γάμου
Με δύναμη επιλέγει να σταθεί η Νικόλ Κίντμαν απέναντι στη νέα, δύσκολη πραγματικότητα της ζωής της, καθώς πήρε διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν, ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου. Σε νέα συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar στις 9 Οκτωβρίου, η 58χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το πώς αντιμετωπίζει τον πόνο και τις απώλειες, εξηγώντας πως όλα περνάνε και αυτό είναι λυτρωτικό.
«Υπάρχει κάτι λυτρωτικό στο να ξέρεις ότι, όσο οδυνηρό ή δύσκολο κι αν είναι κάτι, υπάρχει τρόπος να το περάσεις. Θα πρέπει να το νιώσεις. Δεν μπορείς να το μουδιάσεις. Θα το νιώσεις, και κάποιες στιγμές θα μοιάζει ανυπέρβλητο. Θα νιώσεις σπασμένος, αλλά αν κινηθείς απαλά και αργά, κι αυτό μπορεί να πάρει πολύ καιρό, τελικά περνά», είπε. Η Νικόλ Κίντμαν εξήγησε ότι το μεγαλύτερο δώρο του χρόνου είναι η εμπειρία που κερδίζει κανείς. «Το καλύτερο με το να μεγαλώνεις είναι οι εμπειρίες που αποκτάς. Έτσι λες "α, έχω ξαναβρεθεί εδώ. Ξέρω πώς να το χειριστώ τώρα". Ή ακόμη κι αν δεν έχεις ξαναβρεθεί, έχεις περάσει κάτι παρόμοιο και ξέρεις ότι θα τα καταφέρεις».
Η ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια δείχνει ολοένα πιο πρόθυμη να μοιράζεται τα προσωπικά της βιώματα, τόνισε πως η ειλικρίνεια και η μετάδοση γνώσης είναι για εκείνη πράξη σύνδεσης: «Θέλω να μπορώ να μοιραστώ όσα έχω μάθει. Έχω δει πολλά, έχω ζήσει πολλά, έχω επιβιώσει από πολλά. Δεν θέλω να πω στους άλλους τι να κάνουν, αλλά αν μπορώ να μεταδώσω κάτι από τη σοφία που απέκτησα, το κάνω με χαρά. Ο καθένας θα πάρει ό,τι του χρειάζεται».
Παρά τον χωρισμό της, η Νικόλ Κίντμαν δήλωσε ευγνώμων για τη ζωή της, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. «Είμαι ευγνώμων που είμαι ζωντανή. Ευγνώμων που υπάρχω σε αυτόν τον κόσμο, που επιβιώνω ως γυναίκα, ως ηθοποιός, ως παραγωγός, επαγγελματικά και προσωπικά. Και πάνω απ’ όλα, τα παιδιά μου μού δίνουν τον σκοπό του να είμαι η προστάτιδά τους, να ξέρουν ότι υπάρχει πάντα ένα ασφαλές μέρος για να μεγαλώσουν», είπε.
Το ζευγάρι χώρισε επίσημα τον Σεπτέμβριο, ύστερα από 19 χρόνια γάμου. Η Νικόλ Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές» και ζήτησε την επιμέλεια των δύο παιδιών τους, της Σάντεϊ Ρόουζ και της Φέιθ Μάργκαρετ.
Μία ημέρα πριν από τη δημοσιοποίηση του διαζυγίου, η Νικόλ Κίντμαν είχε μιλήσει και στη Vogue για τον τρόπο που διαχειρίζεται τις δυσκολίες: «Τα βάζω μέσα στη δουλειά μου. Αυτή είναι η ομορφιά του επαγγέλματός μου. Υπάρχει χώρος για να εκραγείς, να καταρρεύσεις, να επεξεργαστείς και να ανακαλύψεις».
Nicole Kidman is remaining optimistic despite her ongoing divorce from Keith Urban. https://t.co/XESmalajiF— Us Weekly (@usweekly) October 10, 2025
