Ανανεωμένη η Νικόλ Κίντμαν μετά το διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο σόου της Chanel μαζί με τις κόρες της δείχνοντας το νέο της look
Ανανεωμένη εμφανίστηκε η Νικόλ Κίντμαν σε κοινή εμφάνιση που πραγματοποίησε με τις κόρες της, λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της με το Κιθ Έρμπαν.
Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο σόου της Chanel, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, δείχνοντας το νέο της look. Η Νικόλ Κίντμαν έκανε τη δεύτερη δημόσια εμφάνιση μετά την είδηση του διαζυγίου της από τον Έρμπαν, υιοθετώντας ένα νέο κούρεμα στα μαλλιά της, αφέλειες. Απαρατήρητη δεν πέρασε και η βέρα, που απουσίαζε από το δάχτυλό της.
Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε με λευκό πουκάμισο και τζιν, επιλέγοντας ένα ανεπιτήδευτο look. Μαζί της ήταν οι δύο κόρες, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, η 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και η 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή τους
Η Κίντμαν έχει πλέον επίσημα τον ρόλο της πρέσβειρας του οίκου Chanel, μια συνεργασία που σηματοδοτεί την επιστροφή της στην εταιρεία έπειτα από 20 χρόνια μετά τη θρυλική καμπάνια του αρώματος Chanel No. 5 το 2003.
«Ως άνθρωπος που αγαπά βαθιά την υψηλή ραπτική, ανυπομονώ να δω το όραμα του Ματιέ Μπλέιζι για τον παλαιότερο οίκο υψηλής ραπτικής που εξακολουθεί να λειτουργεί, και να φορέσω δημιουργίες που είμαι σίγουρη πως θα είναι υπέροχες», δήλωσε η ηθοποιός. Η ίδια πρόσθεσε: «Η Chanel ήταν πάντα μπροστά από την εποχή της, φωτίζοντας με ευφυΐα και χάρη τη γυναικεία δύναμη. Είμαι βέβαιη ότι ο Ματιέ θα συνεχίσει αυτή την παράδοση, όπως έκανε ο Καρλ Λάγκερφελντ στη δική του εποχή».
Η εμφάνισή της στο Παρίσι ήταν η δεύτερη δημόσια εμφάνιση μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου από τον Έρμπαν, στις 30 Σεπτεμβρίου, ύστερα από σχεδόν 19 χρόνια γάμου. Αρχικά, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε εμφανιστεί στο Ντάλας του Τέξας για να απονείμει το Βραβείο Έμπνευσης στον δημιουργό του Yellowstone, Τέιλορ Σέρινταν, κατά τη διάρκεια δημοπρασίας του οργανισμού amfAR.
Η είδηση του χωρισμού του πρώην ζευγαριού έγινε γνωστή στις 29 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν η Κίντμαν καταθέσει επίσημα αίτηση διαζυγίου στο Νάσβιλ του Τενεσί. Πηγές ανέφεραν ότι το πρώην ζευγάρι ζούσε χωριστά «από τις αρχές του καλοκαιριού» και ότι ο Κιθ Έρμπαν είχε ήδη μετακομίσει σε δικό του σπίτι στην πόλη.
Στα δικαστικά έγγραφα η Κίντμαν επικαλείται «ασυμβίβαστες διαφορές» ως λόγο διάλυσης του γάμου, αναφέροντας ως ημερομηνία χωρισμού την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσωπα κοντά στην ηθοποιό και τον μουσικό, ο Έρμπαν φέρεται να έχει ήδη προχωρήσει στη ζωή του, αν και δεν έχει διευκρινιστεί αν η νέα του σχέση ξεκίνησε πριν ή μετά τον χωρισμό.
Ο τραγουδιστής της κάντρι μουσικής επέστρεψε στη σκηνή στις 2 Οκτωβρίου με συναυλία στην Πενσιλβάνια, χωρίς τη βέρα του, ωστόσο κατά τη διάρκεια του σόου προβλήθηκε φωτογραφία της Κίντμαν με τις κόρες τους σε slideshow, όσο εκείνος ερμήνευε ένα κομμάτι.
Η Κίντμαν και ο Έρμπαν γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2005 στην εκδήλωση G’Day USA Gala και παντρεύτηκαν στις 25 Ιουνίου 2006.
Φωτογραφίες: Getty Images/Ideal Image/ Shutterstock
@vanityfair
#NicoleKidman and her daughters, Sunday and Faith, at the #Chanel by Matthieu Blazy show in Paris Video by Enzo Poly♬ original sound - Vanity Fair
@news.com.au
Talk about a break-up glow up! Nicole was arm-in-arm with her daughters Sunday Rose and Faith at Chanel’s Paris Fashion Week show amid her marriage breakdown from Keith Urban. #celebrity #entertainment #entertainmentnews #nicolekidman♬ original sound - raynedits._
Nicole Kidman shows off new look at Chanel event with her daughters after Keith Urban split https://t.co/U2LcT4E75M pic.twitter.com/gYsrDfzIVU— New York Post (@nypost) October 6, 2025
