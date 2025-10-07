Ανανεωμένη η Νικόλ Κίντμαν μετά το διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η

σόου της Chanel, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού

Η Κίντμαν έχει πλέον επίσημα τον ρόλο της πρέσβειρας του οίκου Chanel, μια συνεργασία που σηματοδοτεί την επιστροφή της στην εταιρεία έπειτα από 20 χρόνια μετά τη θρυλική καμπάνια του αρώματος Chanel No. 5 το 2003.

«Ως άνθρωπος που αγαπά βαθιά την υψηλή ραπτική, ανυπομονώ να δω το όραμα του Ματιέ Μπλέιζι για τον παλαιότερο οίκο υψηλής ραπτικής που εξακολουθεί να λειτουργεί, και να φορέσω δημιουργίες που είμαι σίγουρη πως θα είναι υπέροχες», δήλωσε η ηθοποιός.

Η ίδια πρόσθεσε: «Η Chanel ήταν πάντα μπροστά από την εποχή της, φωτίζοντας με ευφυΐα και χάρη τη γυναικεία δύναμη. Είμαι βέβαιη ότι ο Ματιέ θα συνεχίσει αυτή την παράδοση, όπως έκανε ο Καρλ Λάγκερφελντ στη δική του εποχή».

Η εμφάνισή της στο Παρίσι ήταν η δεύτερη δημόσια εμφάνιση μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου από τον Έρμπαν , στις 30 Σεπτεμβρίου, ύστερα από σχεδόν 19 χρόνια γάμου. Αρχικά, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε εμφανιστεί στο Ντάλας του Τέξας για να απονείμει το Βραβείο Έμπνευσης στον δημιουργό του Yellowstone, Τέιλορ Σέρινταν, κατά τη διάρκεια δημοπρασίας του οργανισμού amfAR.





Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν Η είδηση του χωρισμού του πρώην ζευγαριού έγινε γνωστή στις 29 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν η Κίντμαν καταθέσει επίσημα αίτηση διαζυγίου στο Νάσβιλ του Τενεσί. Πηγές ανέφεραν ότι το πρώην ζευγάρι ζούσε χωριστά «από τις αρχές του καλοκαιριού» και ότι ο Κιθ Έρμπαν είχε ήδη μετακομίσει σε δικό του σπίτι στην πόλη.

Στα δικαστικά έγγραφα η Κίντμαν επικαλείται «ασυμβίβαστες διαφορές» ως λόγο διάλυσης του γάμου, αναφέροντας ως ημερομηνία χωρισμού την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσωπα κοντά στην ηθοποιό και τον μουσικό, ο Έρμπαν φέρεται να έχει ήδη προχωρήσει στη ζωή του, αν και δεν έχει διευκρινιστεί αν η νέα του σχέση ξεκίνησε πριν ή μετά τον χωρισμό.

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2005 στην εκδήλωση G’Day USA Gala και παντρεύτηκαν στις 25 Ιουνίου 2006.



