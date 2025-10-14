Τάιλερ Πέρι για Ντέρεκ Ντίξον: Εκμεταλλεύτηκε τη φιλία μου και την επαγγελματική καθοδήγηση
Τάιλερ Πέρι για Ντέρεκ Ντίξον: Εκμεταλλεύτηκε τη φιλία μου και την επαγγελματική καθοδήγηση
Ο παραγωγός ζητά την απόρριψη της αγωγής του 37χρονου ηθοποιού, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση
Την απόρριψη της αγωγής του Ντέρεκ Ντίξον ζητά ο Τάιλερ Πέρι, χαρακτηρίζοντάς ψευδείς τις κατηγορίες που έχει εξαπολύσει σε βάρος του ο ηθοποιός.
Τον περασμένο Ιούνιο ο Ντίξον κατήγγειλε τον Πέρι για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση, πρόκληση ψυχικής οδύνης και αντίποινα, ζητώντας αποζημίωση 260 εκατομμυρίων δολαρίων από εκείνον και την εταιρεία παραγωγής του, Tyler Perry Studios.
Ο 37χρονος ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ο 56χρονος Πέρι δημιούργησε «μια εξαναγκαστική σεξουαλικά δυναμική» μεταξύ τους, ενώ ο Ντίξον πρωταγωνιστούσε στις σειρές του Πέρι «The Oval» και «Ruthless».
Την 1η Οκτωβρίου, η νομική ομάδα του Πέρι κατέθεσε αίτηση απόρριψης της αγωγής στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή του Ντίξον για σεξουαλική επίθεση κατά του Πέρι είναι «βαθιά απογοητευτική, κυνική και —το κυριότερο— ψευδής».
Οι δικηγόροι του Πέρι υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες και η αγωγή του Ντίξον βασίζονται «σε στερεότυπα του Χόλιγουντ και σε κακές πράξεις άλλων», καθώς «ο Ντίξον διαστρεβλώνει και προσπαθεί να παρουσιάσει ως ύποπτες την πλατωνική φιλία και την επαγγελματική καθοδήγηση που του πρόσφερε ο κ. Πέρι. Ο Ντίξον επινοεί υποτιθέμενες επιθέσεις και συναντήσεις που δεν συνέβησαν ποτέ».
Στη συνέχεια της αίτησης, αναφέρεται: «Ο κ. Πέρι δεν επιτέθηκε ποτέ στον Ντίξον ούτε τέλεσε οποιαδήποτε σεξουαλική βιαιοπραγία. Δεν πρόσφερε στον Ντίξον αυξήσεις μισθού ούτε την παραγωγή τηλεοπτικού πιλότου για να τον απειλήσει, να τον εξαναγκάσει ή να τον ελέγξει. Και είναι αξιοσημείωτο ότι, στην προσπάθειά του να εκμεταλλευτεί τη φιλία και την επαγγελματική του σχέση με τον κ. Πέρι για να αποσπάσει 260 εκατομμύρια δολάρια, ο Ντίξον αναγκάστηκε να πει ψέματα όχι μόνο για τον κ. Πέρι αλλά και για τον εαυτό του».
Στην κατάθεση υποστηρίζεται επίσης ότι η αγωγή αφορά «στην απληστία και την πλεονεξία του Ντίξον, όχι την υποτιθέμενη και ανύπαρκτη παρενόχληση ή κακοποίηση από τον κ. Πέρι». Όπως αναφέρεται, ο Πέρι «ανυπομονεί να αντικρούσει μία προς μία όλες τις ψευδείς κατηγορίες στο δικαστήριο». Η ομάδα του Πέρι ισχυρίζεται ότι ο Ντίξον δεν «κατέθεσε αυτή την αγωγή για κάτι που έκανε ο κ. Πέρι», προσθέτοντας ότι ο Ντίξον προχώρησε νομικά επειδή ο Πέρι δεν μπόρεσε να πουλήσει στη Netflix τον τηλεοπτικό του πιλότο.
Επιπλέον, η πλευρά του Πέρι υποστηρίζει ότι ο Ντίξον κατέθεσε την αγωγή σε λάθος πολιτεία. Ο Ντίξον κατέθεσε την αγωγή σε δικαστήριο της Καλιφόρνιας, αλλά, σύμφωνα με την ομάδα του παραγωγού, θα έπρεπε να έχει κατατεθεί στην Τζόρτζια, όπου έγινε η παραγωγή. Προηγουμένως, η υπόθεση είχε μεταφερθεί από το Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας.
«Από τις πράξεις του και τις ψευδείς κατηγορίες του, είναι σαφές ότι ο Ντίξον χρειάζεται βοήθεια. Αλλά δεν μπορεί να τη βρει σε αυτό το Δικαστήριο», αναφέρεται στην κατάθεση. «Παρότι ο Ντίξον ισχυρίζεται ότι ήταν θύμα κλιμακούμενης σεξουαλικής κακοποίησης, δεν είχε κανένα πρόβλημα να αναλάβει ρόλο στη 2η σεζόν της τηλεοπτικής σειράς του κ. Πέρι “The Oval”».
Ο δικηγόρος του Ντίξον, Τζόναθαν Τζ. Ντελσάντ, εξέδωσε δήλωση στο PEOPLE ως απάντηση στο αίτημα του Πέρι τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου. «Η κατάθεση του Πέρι δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι τα μηνύματα που αναφέρονται στην αγωγή μας είναι κατασκευασμένα», είπε ο Ντελσάντ. «Η αγωγή μας περιλαμβάνει μηνύματα στα οποία ο κ. Πέρι έκανε σαφείς σεξουαλικές αναφορές προς τον κ. Ντίξον, τον ρωτούσε για την ερωτική του ζωή και “κούναγε” επαγγελματικές ευκαιρίες βάσει αυτών των αλληλεπιδράσεων».
«Κανένας εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να χειραγωγεί ή να απειλεί τα προς το ζην ενός εργαζόμενου βάσει σεξουαλικών προσδοκιών», πρόσθεσε ο Ντελσάντ. «Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να αποδείξουμε σε ενόρκους ότι έλαβαν χώρα σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση και βιαιοπραγία», τόνισε.
«Είμαι πεπεισμένος ότι ο κ. Ντίξον δεν είναι ο μόνος και ότι σύντομα κι άλλοι θα μοιραστούν ιστορίες για τον κ. Πέρι», συνέχισε. «Ο πελάτης μου δεν εκφοβίζεται από τον πλούτο, την επιρροή ή την αναγνωρισιμότητα του κ. Πέρι. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Δεσμευόμαστε να καταστήσουμε τον κ. Πέρι υπόλογο στο μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Τον περασμένο Ιούνιο ο Ντίξον κατήγγειλε τον Πέρι για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση, πρόκληση ψυχικής οδύνης και αντίποινα, ζητώντας αποζημίωση 260 εκατομμυρίων δολαρίων από εκείνον και την εταιρεία παραγωγής του, Tyler Perry Studios.
Ο 37χρονος ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ο 56χρονος Πέρι δημιούργησε «μια εξαναγκαστική σεξουαλικά δυναμική» μεταξύ τους, ενώ ο Ντίξον πρωταγωνιστούσε στις σειρές του Πέρι «The Oval» και «Ruthless».
Την 1η Οκτωβρίου, η νομική ομάδα του Πέρι κατέθεσε αίτηση απόρριψης της αγωγής στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή του Ντίξον για σεξουαλική επίθεση κατά του Πέρι είναι «βαθιά απογοητευτική, κυνική και —το κυριότερο— ψευδής».
Οι δικηγόροι του Πέρι υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες και η αγωγή του Ντίξον βασίζονται «σε στερεότυπα του Χόλιγουντ και σε κακές πράξεις άλλων», καθώς «ο Ντίξον διαστρεβλώνει και προσπαθεί να παρουσιάσει ως ύποπτες την πλατωνική φιλία και την επαγγελματική καθοδήγηση που του πρόσφερε ο κ. Πέρι. Ο Ντίξον επινοεί υποτιθέμενες επιθέσεις και συναντήσεις που δεν συνέβησαν ποτέ».
Στη συνέχεια της αίτησης, αναφέρεται: «Ο κ. Πέρι δεν επιτέθηκε ποτέ στον Ντίξον ούτε τέλεσε οποιαδήποτε σεξουαλική βιαιοπραγία. Δεν πρόσφερε στον Ντίξον αυξήσεις μισθού ούτε την παραγωγή τηλεοπτικού πιλότου για να τον απειλήσει, να τον εξαναγκάσει ή να τον ελέγξει. Και είναι αξιοσημείωτο ότι, στην προσπάθειά του να εκμεταλλευτεί τη φιλία και την επαγγελματική του σχέση με τον κ. Πέρι για να αποσπάσει 260 εκατομμύρια δολάρια, ο Ντίξον αναγκάστηκε να πει ψέματα όχι μόνο για τον κ. Πέρι αλλά και για τον εαυτό του».
Tyler Perry Says Assault Accuser Derek Dixon 'Needs Help' and Is Exploiting Their 'Friendship and Professional Relationship' https://t.co/txPx5dJgTX— People (@people) October 14, 2025
Επιπλέον, η πλευρά του Πέρι υποστηρίζει ότι ο Ντίξον κατέθεσε την αγωγή σε λάθος πολιτεία. Ο Ντίξον κατέθεσε την αγωγή σε δικαστήριο της Καλιφόρνιας, αλλά, σύμφωνα με την ομάδα του παραγωγού, θα έπρεπε να έχει κατατεθεί στην Τζόρτζια, όπου έγινε η παραγωγή. Προηγουμένως, η υπόθεση είχε μεταφερθεί από το Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας.
«Από τις πράξεις του και τις ψευδείς κατηγορίες του, είναι σαφές ότι ο Ντίξον χρειάζεται βοήθεια. Αλλά δεν μπορεί να τη βρει σε αυτό το Δικαστήριο», αναφέρεται στην κατάθεση. «Παρότι ο Ντίξον ισχυρίζεται ότι ήταν θύμα κλιμακούμενης σεξουαλικής κακοποίησης, δεν είχε κανένα πρόβλημα να αναλάβει ρόλο στη 2η σεζόν της τηλεοπτικής σειράς του κ. Πέρι “The Oval”».
Ο δικηγόρος του Ντίξον, Τζόναθαν Τζ. Ντελσάντ, εξέδωσε δήλωση στο PEOPLE ως απάντηση στο αίτημα του Πέρι τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου. «Η κατάθεση του Πέρι δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι τα μηνύματα που αναφέρονται στην αγωγή μας είναι κατασκευασμένα», είπε ο Ντελσάντ. «Η αγωγή μας περιλαμβάνει μηνύματα στα οποία ο κ. Πέρι έκανε σαφείς σεξουαλικές αναφορές προς τον κ. Ντίξον, τον ρωτούσε για την ερωτική του ζωή και “κούναγε” επαγγελματικές ευκαιρίες βάσει αυτών των αλληλεπιδράσεων».
«Κανένας εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να χειραγωγεί ή να απειλεί τα προς το ζην ενός εργαζόμενου βάσει σεξουαλικών προσδοκιών», πρόσθεσε ο Ντελσάντ. «Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να αποδείξουμε σε ενόρκους ότι έλαβαν χώρα σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση και βιαιοπραγία», τόνισε.
«Είμαι πεπεισμένος ότι ο κ. Ντίξον δεν είναι ο μόνος και ότι σύντομα κι άλλοι θα μοιραστούν ιστορίες για τον κ. Πέρι», συνέχισε. «Ο πελάτης μου δεν εκφοβίζεται από τον πλούτο, την επιρροή ή την αναγνωρισιμότητα του κ. Πέρι. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Δεσμευόμαστε να καταστήσουμε τον κ. Πέρι υπόλογο στο μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα