Τάιλερ Πέρι: Έδειχνε την εξουσία του πάνω σε εμένα και την καριέρα μου, δήλωσε ο ηθοποιός που τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση
Ο Ντέρεκ Ντίξον κατέθεσε τον περασμένο Ιούνιο αγωγή κατά του παραγωγού, ζητώντας αποζημίωση 260 εκατ. δολαρίων
Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Ντέρεκ Ντίξον, ο ηθοποιός που έχει καταθέσει αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι, κατηγορώντας τον για σεξουαλική επίθεση. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στις σειρές «The Oval» και «Ruthless».
Μιλώντας την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στο ABC News, ο Ντίξον περιέγραψε τα περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν στην αγωγή κατά του παραγωγού. Στη συνέντευξή του στη Λίνσεϊ Ντέιβις, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε ένα συμβάν που περιγράφεται και στο κείμενο της αγωγής, όταν μετά από επίσκεψη στο σπίτι του Πέρι στην Ατλάντα, ο σκηνοθέτης φέρεται να κατέβασε το εσώρουχο του Νρίξον. «Περπατούσαμε προς τον ξενώνα, όπου είχα μείνει ξανά, και στον διάδρομο υπήρχε μία ζυγαριά. Τον ρώτησα "τι είναι αυτό;" και μου είπε "πρέπει να είσαι με τα εσώρουχά σου για να μετρήσει". Έσκυψε και κατέβασε το εσώρουχό μου, με άρπαξε από τα οπίσθια, κι εγώ προσπάθησα να τον σταματήσω και να ανεβάσω ξανά το εσώρουχό μου. Μου έπιασε τα χέρια και είπε "όχι, όχι, εντάξει, απλώς πήγαινε με αυτό". Του είπα "σταμάτα, δεν θέλω να είμαι γυμνός, δεν θέλω αυτό". Και μου απάντησε "δεν πρόκειται να σε βλάψω"», αφηγήθηκε ο Ντίξον.
«Αν κάποιος δεν έχει ζήσει μια στιγμή όπου του αφαιρείται ο έλεγχος του σώματός του, δεν μπορεί να καταλάβει τι αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή», πρόσθεσε. «Σκέφτηκα τα πάντα: να τρέξω, να παλέψω, να παγώσω. Δεν ήξερα τι να κάνω». Ο ηθοποιός κατέληξε να κλειδωθεί στο μπάνιο του ξενώνα, ενώ, όπως λέει, ο Πέρι τον κάλεσε την επόμενη μέρα για να ζητήσει συγγνώμη.
Ο Ντίξον υποστήριξε ότι και σε προηγούμενη διανυκτέρευση στον ξενώνα, ο Πέρι ανέβηκε στο κρεβάτι του και άρχισε να του χαϊδεύει το πόδι. «Πετάχτηκα από το κρεβάτι. Μου είπε "γύρνα για να σε δω" και σχολίασε την εμφάνισή μου. Μετά έφυγε. Θεώρησα ότι ήταν ξεκάθαρο πως δεν ενδιαφερόμουν για μια τέτοια σχέση. Είναι εντάξει να δοκιμάζει κάποιος, αλλά αν απορριφθεί πρέπει να σταματήσει. Νόμιζα ότι θα σταματούσε εκεί, αλλά δεν έγινε», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πέρι του έστελνε πολλά μηνύματα με σεξουαλικά υπονοούμενα, ενώ φοβόταν ότι αν δεν απαντούσε, θα έχανε τη δουλειά του. Στη δεύτερη σεζόν της σειράς The Oval, ο χαρακτήρας του Ντίξον δέχεται πολλαπλούς πυροβολισμούς – μια σεναριακή επιλογή που, όπως εκτιμά, «σήμαινε ότι αν δεν τον ικανοποιούσα, θα μπορούσα να μείνω "νεκρός" στη σειρά».
«Ήταν ο τρόπος του να δείχνει την εξουσία του πάνω σε εμάς και στις καριέρες μας», δήλωσε. «Ήμουν εξαιρετικά αγχωμένος. Τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα ήταν σχεδόν καθημερινά. Βρισκόμουν σε μια συνεχή κατάσταση πως "αν δεν απαντήσω, θα χάσω τη δουλειά μου, θα απολυθώ ή θα με "σκοτώσουν" στη σειρά". Αυτό με κατέστρεψε ψυχολογικά, η αγωνία και η κατάθλιψη μεγάλωναν συνεχώς».
Ο Ντίξον αποχώρησε από τη σειρά τον Σεπτέμβριο του 2024 και κατέθεσε αγωγή τον Ιούνιο, ζητώντας αποζημίωση 260 εκατομμύρια δολάρια. «Μέρος αυτού του ποσού αφορά την απώλεια της δουλειάς μου – το εισόδημά μου, τη σειρά. Το άλλο μέρος είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας: πώς σταματάς έναν δισεκατομμυριούχο που δεν σταματάει ο ίδιος;», τόνισε. «Ελπίζω να αναλάβει την ευθύνη για ό,τι έγινε και να έχει μάθει να μη συμπεριφέρεται έτσι στους εργαζομένους του. Ποτέ μην χρησιμοποιείς το όνειρο κάποιου για να τον εξαναγκάσεις σε μια σχέση. Αυτό δεν είναι επαγγελματικό».
Tyler Perry Accuser Derek Dixon Details Sexual Assault Allegations in ABC News Interview: 'I Thought It Would Stop ... and It Didn't' https://t.co/TDlZyXE8Km— Variety (@Variety) September 10, 2025
