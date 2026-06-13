Εκπλήξεις, δώρα και χαρούμενα κατοικίδια στο «A Day with my Pet» στην Πετρούπολη που διοργάνωσε το topetmou.gr



Η μασκότ της ευζωίας των κατοικιδίων



Μια γιορτή και για τα παιδιά

Ο επικεφαλής του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης ΚαρχιμάκηςΑρκετές επισκέψεις δέχθηκαν και τα αδέσποτα ζωάκια που συμμετείχαν στην 26η Ημέρα Υιοθεσίας του Pet City. Τα γατάκια και τα σκυλάκια ήταν προστατευμένα σε σκιερό μέρος, με νερό και μακριά από δυνατούς θορύβους.Από νωρίς οι επισκέπτες έκαναν ουρά για το γνωστό και αγαπημένο πλέον paw printing, όπου έφευγαν καμαρώνοντας για τα χρωματιστά έργα τέχνης των pet τους. Οι μπογιές, όπως πάντα, ηταν απόλυτα ασφαλείς και καθαρίζονταν πανεύκολα.Το Photo Booth είχε κόσμο, με ανθρώπους και κατοικίδια να αποτυπώνουν τη σημερινή γιορτή σε μία ή και παραπάνω αναμνηστικές φωτογραφίες.Στο περίπτερο της Eurolife FFH, τα κατοικίδια αποτυπώθηκαν σε ευφάνταστα σκίτσα που αποτυπώνουν την πιο καλλιτεχνική και αστεία φιγούρα των τετράποδων μελών της οικογένειας.Σε αυτή την εκδήλωση για πρώτη φορά γνωρίσαμε τον Αιγέα, τον πρεσβευτή της καλής ζωής που αξίζουν και πρέπει να έχουν όλα τα κατοικίδια, ξεκινώντας με τις τροφές Egeo. Κάθε επισκέπτης έφυγε με δωράκι λιχουδιές και σνακ για το κατοικίδιό του.Οι μικροί μας φίλοι επέλεξαν το αγαπημένο τους ζωάκι για να το αποτυπώσουν με face painting, χρησιμοποιώντας έτσι την ατελείωτη παιδική φαντασία τους. Παράλληλα, είδαν τα μπαλόνια να σχηματίζουν σχήματα σε διάφορα χρώματα και πραγματικά δεν ήξεραν τι να πρωτοζητήσουν!Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και σε άλλους Δήμους όλης της Αττικής, με σκοπό να προάγουν την αγάπη, τον σεβασμό και την υπευθυνότητα προς όλα τα ζώα συντροφιάς.Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο κ. Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Πετρούπολης κ. Βαγγέλης Σίμος και ο επικεφαλής κυβερητικού προγράμματος ΠΑΣΟΚ, κ. Λευτέρης Καρχιμάκης.: Eurolife FFH, Perfect Pet, Pet City, Protergia