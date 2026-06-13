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Εκπλήξεις, δώρα και χαρούμενα κατοικίδια στο «A Day with my Pet» στην Πετρούπολη που διοργάνωσε το topetmou.gr
Εκπλήξεις, δώρα και χαρούμενα κατοικίδια στο «A Day with my Pet» στην Πετρούπολη που διοργάνωσε το topetmou.gr
Το 4ο Α Day With My Pet έχει όλα όσα χρειάζεται για να είναι μία ακόμη επιτυχημένη γιορτή για τους τετράποδους φίλους μας: ήλιο χαρούμενες μουσούδες, κουνιστές ουρές και πολύ καλή διάθεση
H μεγάλη γιορτή που συνδιοργανώνει το topetmou.gr μαζί με την Περιφέρεια Αττικής στην Πετρούπολη, είχε τα πάντα.
Το 4ο Α Day With My Pet είχε όλα όσα χρειάζεται για να είναι μία ακόμη επιτυχημένη γιορτή για τους τετράποδους φίλους μας: Λαμπερό ήλιο με ένα ελαφρύ αεράκι για δροσιά, χαρούμενες μουσούδες, κουνιστές ουρές και πολύ καλή διάθεση.
Άνθρωποι κάθε ηλικίας έφτασαν στο A Day with my Pet, στην πλατεία Ηρώ του Δήμου Πετρούπολης, στην γιορτή για τα τετράποδα μέλη της οικογένειάς μας.
Στο χώρο υπήρχαν πολλές δραστηριότητες, εκπλήξεις και δώρα τόσο για τους τετράποδους φίλους μας, όσο και για τους κηδεμόνες. Μεγάλη επιτυχία είχε το Photo Booth για που προσέφερε μια αναμνηστική φωτογραφία, ενώ στο Paw Print οι πατούσες σχημάτισαν τις πιο αστείες ζωγραφιές.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο A Day with my Pet στην Πετρούπολη
Ο δήμαρχος Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος στην εκδήλωση του topetmou.gr:
Το 4ο Α Day With My Pet είχε όλα όσα χρειάζεται για να είναι μία ακόμη επιτυχημένη γιορτή για τους τετράποδους φίλους μας: Λαμπερό ήλιο με ένα ελαφρύ αεράκι για δροσιά, χαρούμενες μουσούδες, κουνιστές ουρές και πολύ καλή διάθεση.
Άνθρωποι κάθε ηλικίας έφτασαν στο A Day with my Pet, στην πλατεία Ηρώ του Δήμου Πετρούπολης, στην γιορτή για τα τετράποδα μέλη της οικογένειάς μας.
Στο χώρο υπήρχαν πολλές δραστηριότητες, εκπλήξεις και δώρα τόσο για τους τετράποδους φίλους μας, όσο και για τους κηδεμόνες. Μεγάλη επιτυχία είχε το Photo Booth για που προσέφερε μια αναμνηστική φωτογραφία, ενώ στο Paw Print οι πατούσες σχημάτισαν τις πιο αστείες ζωγραφιές.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο A Day with my Pet στην Πετρούπολη
Ο δήμαρχος Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος στην εκδήλωση του topetmou.gr:
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Αρκετές επισκέψεις δέχθηκαν και τα αδέσποτα ζωάκια που συμμετείχαν στην 26η Ημέρα Υιοθεσίας του Pet City. Τα γατάκια και τα σκυλάκια ήταν προστατευμένα σε σκιερό μέρος, με νερό και μακριά από δυνατούς θορύβους.
Από νωρίς οι επισκέπτες έκαναν ουρά για το γνωστό και αγαπημένο πλέον paw printing, όπου έφευγαν καμαρώνοντας για τα χρωματιστά έργα τέχνης των pet τους. Οι μπογιές, όπως πάντα, ηταν απόλυτα ασφαλείς και καθαρίζονταν πανεύκολα.
Το Photo Booth είχε κόσμο, με ανθρώπους και κατοικίδια να αποτυπώνουν τη σημερινή γιορτή σε μία ή και παραπάνω αναμνηστικές φωτογραφίες.
Στο περίπτερο της Eurolife FFH, τα κατοικίδια αποτυπώθηκαν σε ευφάνταστα σκίτσα που αποτυπώνουν την πιο καλλιτεχνική και αστεία φιγούρα των τετράποδων μελών της οικογένειας.
Σε αυτή την εκδήλωση για πρώτη φορά γνωρίσαμε τον Αιγέα, τον πρεσβευτή της καλής ζωής που αξίζουν και πρέπει να έχουν όλα τα κατοικίδια, ξεκινώντας με τις τροφές Egeo. Κάθε επισκέπτης έφυγε με δωράκι λιχουδιές και σνακ για το κατοικίδιό του.
Η μασκότ της ευζωίας των κατοικιδίων
Οι μικροί μας φίλοι επέλεξαν το αγαπημένο τους ζωάκι για να το αποτυπώσουν με face painting, χρησιμοποιώντας έτσι την ατελείωτη παιδική φαντασία τους. Παράλληλα, είδαν τα μπαλόνια να σχηματίζουν σχήματα σε διάφορα χρώματα και πραγματικά δεν ήξεραν τι να πρωτοζητήσουν!
Μια γιορτή και για τα παιδιά
Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και σε άλλους Δήμους όλης της Αττικής, με σκοπό να προάγουν την αγάπη, τον σεβασμό και την υπευθυνότητα προς όλα τα ζώα συντροφιάς.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο κ. Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Πετρούπολης κ. Βαγγέλης Σίμος και ο επικεφαλής κυβερητικού προγράμματος ΠΑΣΟΚ, κ. Λευτέρης Καρχιμάκης.
Χορηγοί: Eurolife FFH, Perfect Pet, Pet City, Protergia
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