Μπρους Γουίλις: Η απόφαση να μείνει σε ξεχωριστό σπίτι ήταν η πιο δύσκολη της ζωής μου, είναι σπαρακτικό, δήλωσε η σύζυγός του
Η μετωποκροταφική άνοια απαιτεί ένα ήρεμο και γαλήνιο περιβάλλον, εξήγησε η Έμα Χέμινγκ
Ως το πιο δύσκολο πράγμα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στη ζωή της χαρακτήρισε η σύζυγος του Μπρους Γουίλις την απόφασή της σχετικά με την εγκατάστασή του 70χρονου ηθοποιού σε ξεχωριστό σπίτι.
«Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα», δήλωσε η Έμα Χέμινγκ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό PEOPLE, διευκρίνισε ότι η μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια «απαιτεί ένα ήρεμο και γαλήνιο περιβάλλον».
Το ισόγειο, όπου μένει τώρα πια ο σταρ του Χόλιγουντ, και το οποίο θεωρείται το «δεύτερο σπίτι» της οικογένειας ανταποκρίνεται, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Χέμινγκ καλύτερα στις ανάγκες του — ένα ήσυχο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον με 24ωρη φροντίδα. Παράλληλα, επέτρεψε στις κόρες τους, τη 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν να συνεχίσουν να είναι τα «ζωντανά» παιδιά που είναι.
«Έχουμε δύο μικρά παιδιά και ήταν απλώς σημαντικό να έχουν ένα σπίτι που να υποστηρίζει τις δικές τους ανάγκες και ο Μπρους να έχει έναν χώρο που να υποστηρίζει τις δικές του ανάγκες… Τα παιδιά μπορούν ξανά να κάνουν παρέες και να καλούν τους φίλους για να κοιμούνται τα βράδια χωρίς να χρειάζεται να περπατούν στις μύτες των ποδιών τους», εξήγησε η Έμα.
Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο τυχεροί είναι που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή την αλλαγή και δήλωσε ευγνώμων για την οικογένειά της. «Όλα μοιάζουν πια πολύ πιο ήρεμα, πιο χαλαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Η άνοια εκδηλώνεται διαφορετικά σε κάθε σπίτι και πρέπει να κάνεις αυτό που είναι σωστό για τη δυναμική της οικογένειάς σου και για τον άνθρωπό σου», πρόσθεσε στη συνέντευξή της. «Είναι σπαρακτικό για μένα. Αλλά αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορέσαμε να στηρίξουμε όλη την οικογένεια και άνοιξε τον κόσμο του Μπρους».
Η νέα κατάσταση σημαίνει επίσης ότι εκείνη και τα παιδιά του ζευγαριού μπορούν να κερδίζουν πολύτιμες στιγμές μαζί του. «Μπορώ να επιστρέψω στο να είμαι η σύζυγος του Μπρους και τα παιδιά να είναι παιδιά, και υπάρχει ομορφιά σε αυτό και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό. Απλώς μπορώ να είμαι μαζί του σε αυτές τις στιγμές και αυτό οφείλεται στο νέο καθεστώς που έχουμε. Μας έχει βοηθήσει πολύ», επισήμανε.
