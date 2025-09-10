Έμα Χέμινγκ για την απόφαση να μείνει ο Μπρους Γούιλις σε ξεχωριστό σπίτι: Βοηθάει τις κόρες μας να προετοιμαστούν για τον θάνατό του
Έμα Χέμινγκ για την απόφαση να μείνει ο Μπρους Γούιλις σε ξεχωριστό σπίτι: Βοηθάει τις κόρες μας να προετοιμαστούν για τον θάνατό του
Ο ηθοποιός μένει σε διαφορετικό σπίτι από την οικογένειά του, ενώ έχει 24ωρη φροντίδα
Μετά την αποκάλυψη της Έμα Χέμινγκ πως ο Μπρους Γουίλις μένει σε ξεχωριστό σπίτι, η σύζυγός του δήλωσε ότι η απόφαση αυτή βοηθά τις κόρες τους να προετοιμαστούν ψυχολογικά για τον θάνατό του.
Η Χέμινγκ παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει πόσος χρόνος ζωής απομένει στον ηθοποιό, ο οποίος έχει διαγνωστεί με αφασία και μετωποκροταφική άνοια.
Στο βιβλίο της με τίτλο «The Unexpected Journey», που κυκλοφόρησε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, αναφέρει μεταξύ άλλων για τις κόρες της: «Το να δίνω στα κορίτσια λίγο χώρο μακριά από τον Μπρους βοηθά επίσης να προετοιμαστούν για τον θάνατό του. Ξέρω πόσο σκοτεινό και σοκαριστικό ακούγεται, αλλά αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που πρέπει να διαχειριστώ για να προστατεύσω τις κόρες μας όσο καλύτερα μπορώ».
Παράλληλα, η Χέμινγκ εξήγησε πως στην περίπτωση της μετωποκροταφικής άνοιας, το «μέσο προσδόκιμο ζωής» κυμαίνεται από «επτά έως δεκατρία χρόνια από την εμφάνιση των συμπτωμάτων». Πρόσθεσε ότι «η ασθένεια αυτή είναι φρικτή, αλλά σου δίνει τον χρόνο να σχεδιάσεις και να οργανώσεις τις υποθέσεις σου. Μέχρι να βρεθεί θεραπεία, αυτή η ασθένεια πάντα θα κερδίζει».
Ο Μπρους Γουίλις και η Έμα Χέμινγκ παντρεύτηκαν τον Μάρτιο του 2009. Εκτός από τις δύο μικρότερες κόρες του, ο ηθοποιός είναι πατέρας τριών ακόμη κοριτσιών από τον γάμο του με την Ντέμι Μουρ. Το 2022, η οικογένεια Γουίλις ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός αποσύρεται από την υποκριτική λόγω διάγνωσης με αφασία, μια διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα λόγου και γραφής. Έναν χρόνο αργότερα, ανακοινώθηκε πως ο Γουίλις έχει μετωποκροταφική άνοια.
Σε συνέντευξή της τον Αύγουστο στην Νταϊάν Σόγιερ, η Χέμινγκ Γουίλις αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός μετακόμισε σε άλλο σπίτι, το οποίο βρίσκεται κοντά στο δικό τους, ενώ έχει με 24ωρη φροντίδα. «Ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έχω πάρει μέχρι σήμερα. Αλλά ήξερα ότι πάνω απ’ όλα, ο Μπρους θα το ήθελε αυτό για τις κόρες μας. Θα ήθελε να ζουν σε ένα σπίτι προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και όχι στις δικές του».
Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, ωστόσο η Χέμινγκ Γουίλις υπερασπίστηκε την επιλογή τους δημόσια, χαρακτηρίζοντάς την ως «την ασφαλέστερη λύση» για τον σύζυγο και τις κόρες της. Μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning America» την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, δήλωσε: «Δεν είναι κάτι, το οποίο είναι προς συζήτηση. Ξέρω πλέον ότι ο Μπρους έχει την καλύτερη φροντίδα το 100%. Οι ανάγκες του καλύπτονται πλήρως, όπως και των δύο μικρών μας κοριτσιών».
Bruce Willis’ wife Emma says separate living arrangements help ‘prepare’ their daughters for his death https://t.co/GX1BDz0Lh4 pic.twitter.com/OQ0LaAodxM— New York Post (@nypost) September 9, 2025
