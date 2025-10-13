O Ρόνι Γουντ για την επανένωση των Faces: «Θέλαμε πολύ να το κάνουμε αυτό, έχουμε μια πολύ καλή συλλογή»
Ο μουσικός αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη νέο υλικό και πως τα μέλη της μπάντας θα ήθελαν να ξαναβρεθούν στο στούντιο, αν καταφέρουν να συντονίσουν τα προγράμματά τους
Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο μιας πολυαναμενόμενης επανένωσης των Faces, του ροκ συγκροτήματος που σημάδεψε τη δεκαετία του ’70 με επιτυχίες όπως το «Stay With Me», ο θρυλικός κιθαρίστας των Rolling Stones, Ρόνι Γουντ. Μιλώντας στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC Radio 4, ο 77χρονος μουσικός αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη νέο υλικό και πως τα μέλη της μπάντας θα ήθελαν να ξαναβρεθούν στο στούντιο, αν καταφέρουν να συντονίσουν τα προγράμματά τους.
Πριν ενταχθεί στους Rolling Stones, ο Ρόνι Γουντ υπήρξε μέλος των Faces, μαζί με τον Σερ Ροντ Στιούαρτ, με τον οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα στενή φιλία. Οι δυο τους ανέβηκαν πρόσφατα ξανά μαζί στη σκηνή, στο Φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι, αναβιώνοντας για λίγο την ενέργεια των θρυλικών εκείνων συναυλιών. Όπως είπε ο Γουντ, «απολύτως τίποτα δεν έχει αλλάξει» από τότε που έπαιζαν μαζί στα ’70s, με μόνη διαφορά ότι «ο Ροντ δεν επιτρέπει πλέον ενισχυτές στη σκηνή».
Αναφερόμενος στην πιθανότητα επανένωσης των Faces, ο Γουντ είπε χαρακτηριστικά: «Θα θέλαμε πολύ να το κάνουμε αυτό. Έχουμε τα τραγούδια πάνω στα οποία δουλεύουμε από παλιά, αλλά είναι δύσκολο να βρούμε χρόνο». Και πρόσθεσε: «Όταν έχουμε την ευκαιρία να ξαναμπούμε στο στούντιο, θα ολοκληρώσουμε αυτά τα τραγούδια. Έχουμε μία καλή συλλογή τραγουδιών».
Με νοσταλγική διάθεση, ο Ρόνι Γουντ θυμήθηκε τις θρυλικές και χαοτικές περιοδείες των Faces, οι οποίες, όπως αποκάλυψε, τους στοίχισαν… την είσοδο σε ολόκληρη την αλυσίδα ξενοδοχείων Holiday Inn. «Δεν μας επιτρεπόταν να μπούμε σε κανένα ξενοδοχείο. Συνηθίζαμε να κάνουμε check-in ως Fleetwood Mac», είπε γελώντας.
Περιγράφοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά, ανέφερε: «Το αποκορύφωμα ήταν στο Ντιτρόιτ. Μας κατήγγειλαν στην αστυνομία όταν βγάλαμε όλο το δωμάτιο του ξενοδοχείου στον διάδρομο. Απλώς τακτοποιήσαμε όλα τα έπιπλα εκεί, οι πίνακες, οι καναπέδες, τα πάντα. Ήρθε ο διευθυντής και μας είπε "είναι πολύ ωραίο, αλλά καλύτερα να μην είναι εδώ όταν επιστρέψω”».
Οι Faces κυκλοφόρησαν συνολικά τέσσερα άλμπουμ και πραγματοποίησαν πολυάριθμες περιοδείες πριν διαλυθούν το 1975, όταν ο Ρόνι Γουντ εντάχθηκε στους Rolling Stones, ξεκινώντας έτσι το επόμενο κεφάλαιο μιας θρυλικής μουσικής πορείας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ronnie Wood says new Faces album has stalled: “It’s hard to make our times tally”— NME (@NME) October 12, 2025
The classic band have been trying to find time to make their first record together in over 50 years https://t.co/LfYhLvSUcK
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
