Οι Faces επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 52 χρόνια

Το θρυλικό βρετανικό ροκ συγκρότημα Faces ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ, το πρώτο τους εδώ και πενήντα χρόνια. Σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph, που δημοσιεύθηκε πριν από μερικές ημέρες, ο ντράμερ του συγκροτήματος,, αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ των Faces βρίσκεται στα σκαριά. Ο Τζόουνς ανέφερε ότι έχουν ηχογραφηθεί έντεκα κομμάτια και ότι ο μουσικός και παρουσιαστής Τζουλς Χόλαντ συμμετέχει σε ένα από αυτά.«Δεν θα είναι όλα κατάλληλα για τον δίσκο», δήλωσε ο 76χρονος ντράμερ για τα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν. «Αλλά τα περισσότερα είναι καλά». Ο Κέννεϊ Τζόουνς, που έχει ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, έδωσε επίσης ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα για το πότε να περιμένουντην κυκλοφορία του νέου άλμπουμ.«Δεν νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει φέτος», εξήγησε. «Αλλά μπορώ να το δω να βγαίνει την επόμενη χρονιά. Ο καθένας κάνει διαφορετικά πράγματα. Ηχογραφούμε μικρά αποσπάσματα εδώ και εκεί».Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο Ροντ Στιούαρτ έχει κατά καιρούς υπαινιχθεί τη δημιουργία ενός νέου άλμπουμ τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πρώτα το 2021, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, και αργότερα, το 2024, σημειώνοντας: «Δεν το έχουμε τελειώσει ακόμα, αλλά θα το τελειώσουμε φέτος, το υπόσχομαι».Οι Faces σχηματίστηκαν το 1969 και κυκλοφόρησαν τέσσερα άλμπουμ: «First Step» το 1970, «Long Player» 1971, «A Nod Is As Good As a Wink... to a Blind Horse» τπ 1971 και «Ooh La La» το 1973. Έξι χρόνια αργότερα, ο Ρόνι Γουντ αποχώρησε για να ενταχθεί στους Rolling Stones, ενώ η σόλο καριέρα του Στιούαρτ γνώρισε μεγάλη άνθιση.