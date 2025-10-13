O γιος της Άννας Κυριακού αποκάλυψε την τελευταία της επιθυμία: «Ήθελε να καεί»

Η ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 96 ετών - «Γεννήθηκε και πέθανε εδώ, στο ίδιο σπίτι απέναντι από τον Παρθενώνα και αυτό τη γέμιζε ζωή» είπε ο γιος της