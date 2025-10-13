O γιος της Άννας Κυριακού αποκάλυψε την τελευταία της επιθυμία: «Ήθελε να καεί»
Η ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 96 ετών - «Γεννήθηκε και πέθανε εδώ, στο ίδιο σπίτι απέναντι από τον Παρθενώνα και αυτό τη γέμιζε ζωή» είπε ο γιος της

Γεωργία Κοτζιά
Την τελευταία επιθυμία της Άννας Κυριακού αποκάλυψε ο γιος της, εξηγώντας πως η ηθοποιός ήθελε να αποτεφρωθεί. Η Άννα Κυριακού από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σκορπίζοντας θλίψη στα αγαπημένα της πρόσωπα. Στο πλευρό της μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν ο γιος της, ο οποίος ζούσε μαζί της τα τελευταία χρόνια για να τη φροντίζει. 

Ο Χρήστος Αποστολίδης, μίλησε συγκινημένος στην εκπομπή «Το ’χουμε», περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του. «Η καρδιά της σταμάτησε, στο σπίτι της, δίπλα μου. Μου έμαθε να αγαπάω τη ζωή. Πρώτη ήταν παντού, και στη διασκέδαση και σε όλα. Την αγαπούσαν όλοι», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη συνέχεια, στα αγαπημένα μέρη της μητέρας του, λέγοντας: «Το αγαπημένο της σπίτι ήταν στις Μηλιές, το εξοχικό της, και πήγαινε κάθε χρόνο στο Πήλιο, πενήντα χρόνια από το ’75. Την αγαπούσαν όλοι, ακόμη και οι χωριανοί εκεί πέρα». Μιλώντας για τις αναμνήσεις του από εκείνη, ο γιος της τόνισε: «Πρώτα πρώτα την έχω εδώ μπροστά μου. Ήτανε γέννημα θρέμμα της Αθήνας. Γεννήθηκε και πέθανε εδώ, στο ίδιο σπίτι απέναντι από τον Παρθενώνα. Και αυτό τη γέμιζε ζωή».

Τέλος, ο Χρήστος Αποστολίδης αποκάλυψε την τελευταία επιθυμία της σπουδαίας ηθοποιού: «Η επιθυμία της ήταν να καεί, γιατί ήθελε να είναι στο βαζάκι και να κοιτάει τον Παρθενώνα».


