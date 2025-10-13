Άννα Κυριακού: «Εκπλήρωσες το όνειρο ζωής σου» - Η ανάρτηση του γιου της μετά τον θάνατό της
Άννα Κυριακού: «Εκπλήρωσες το όνειρο ζωής σου» - Η ανάρτηση του γιου της μετά τον θάνατό της
Η θεία «Μπεμπέκα» από τη σειρά «Τρεις Χάριτες» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών
Ήρεμη και ευχαριστημένη έφυγε από τη ζωή η Άννα Κυριακού, όπως λέει ο γιος της, αφού κατάφερε να εκπληρώσει το όνειρο της ζωής της. Η θεία «Μπεμπέκα» από τη σειρά «Τρεις Χάριτες» άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου σε ηλικία 96 ετών.
Τα τελευταία 2,5 χρόνια, είχε στο πλευρό της τον γιο της, ο οποίος τη φρόντιζε καθημερινά. Λίγο μετά τον θάνατό της μάλιστα, ο Χρήστος Αποστολίδης έκανε μια ανάρτηση στα social media θέλοντας να αποχαιρετήσει και δημόσια τη μητέρα του.
Σε αυτή, ανέβασε τρεις φωτογραφίες. Μία με την ηθοποιό στο σαλόνι της, ένα σκίτσο με τη φιγούρα της και μία τρίτη, με την αυτοβιογραφία της. Στη δημοσίευσή του, μίλησε και για το όνειρό της ζωής της, το οποίο κατάφερε να κάνει πραγματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Αγαπημένη μου μανούλα, καλό σου ταξίδι και καλή αντάμωση. Εκπλήρωσες το όνειρο ζωής σου και έφυγες ήρεμη και ευχαριστημένη όπως το επιθυμούσες. Με αγάπη από όλους που σε γνώρισαν. Ήσουν και θα είσαι πάντα υπέροχη!».
Αν και στην ανάρτησή του δεν ξεκαθαρίζει σε τι αναφέρεται μιλώντας για το όνειρο της ζωής της, ο ίδιος σε δηλώσεις του στο Πρωινό, εξήγησε πως η τελευταία της επιθυμία ήταν η έκδοση της βιβλιογραφίας της με τίτλο «Άννα Κυριακού. Μια ηθοποιός, μια εποχή».
«Σήμερα το πρωί έφυγε. Τι να πω, νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, διότι εκπλήρωσε το όνειρό της που ήταν έκδοση του βιβλίου της με τη βιβλιογραφία της. Βγήκε πριν από έναν μήνα. Έφυγε με αυτό στο προσκεφάλι της. Έφυγε χαρούμενη, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή και ευτυχισμένη όπως γράφει στον επίλογο του βιβλίου. Ρωτήστε όλους τους φίλους της, αν ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ρωτήστε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα, με συγχωρείτε. Ζω μαζί της εδώ και 2,5 χρόνια, τη φρόντιζα», δήλωσε ο Χρήστος Αποστολίδης.
