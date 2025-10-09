Κίρστεν Ντανστ για Ρόμπιν Γουίλιαμς: Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, μου έμαθε πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο συνεργείο
Κίρστεν Ντανστ για Ρόμπιν Γουίλιαμς: Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, μου έμαθε πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο συνεργείο
Η 43χρονη ηθοποιός θυμήθηκε τη συνεργασία τους στην ταινία «Jumanji» που κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια
Τη συνεργασία της με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς θυμήθηκε η Κίρστεν Ντανστ στην ταινία «Jumanji», υπογραμμίζοντας την ευγένεια, τη γενναιοδωρία και την αξιοπρέπειά του. Εκείνος ήταν, όπως ανέφερε η διάσημη ηθοποιός, που της έμαθε πώς να φέρεται σε ένα κινηματογραφικό συνεργείο, όταν εκείνη ήταν μόλις 13 ετών.
Η σταρ του Χόλιγουντ ήταν καλεσμένη στο «The Drew Barrymore Show» και έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο 1995, τη χρονιά που κυκλοφόρησε το φιλμ του Τζο Τζονστον. Ωστόσο, εξομολογήθηκε ότι θλίβεται, όταν τον φέρνει στον νου της.
«Με πιάνει θλίψη όταν σκέφτομαι εκείνον», μοιράστηκε η Ντανστ, αναφερόμενη στον Γουίλιαμς, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του το 2014 σε ηλικία 63 ετών. Η Ντρου Μπάριμορ σχολίασε τότε: «Νιώθω πως εκείνος δεν έκλεινε ποτέ τον διακόπτη του, αλλά με τον πιο όμορφο τρόπο».
Η Κιρστεν Ντανστ τόνισε επίσης ότι ο Ρόμπιν Γουίλιαμς υπήρξε πρότυπο για εκείνη. «Μου άφησε μια πολύ καλή εντύπωση με τη χάρη του και τον τρόπο που φερόταν σε όλους», είπε χαρακτηριστικά. «Και πέρα από όλα αυτά, μου χάρισε και τον πρώτο μου υπολογιστή! Ήταν τόσο γενναιόδωρος», πρόσθεσε.
Η ίδια έμαθε πολλά από εκείνον. «Ήταν μεγάλο μάθημα για μένα, σε τόσο μικρή ηλικία, το πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο συνεργείο. Ήταν πραγματικά ένας πολύ ευγενικός και υπέροχος άνθρωπος», κατέληξε.
Η ταινία «Jumanji» ακολουθεί τα αδέλφια Τζούντι (Κίρστεν Ντανστ) και Πίτερ (Μπράντλεϊ Πιρς) που ανακαλύπτουν ένα μυστηριώδες επιτραπέζιο παιχνίδι στη σοφίτα τους. Όταν το παίζουν, απελευθερώνουν τον Άλαν (Ρόμπιν Γουίλιαμς), ο οποίος είναι παγιδευμένος μέσα στο παιχνίδι για δεκαετίες — μαζί με μια σειρά από επικίνδυνες περιπέτειες.
Η σταρ του Χόλιγουντ ήταν καλεσμένη στο «The Drew Barrymore Show» και έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο 1995, τη χρονιά που κυκλοφόρησε το φιλμ του Τζο Τζονστον. Ωστόσο, εξομολογήθηκε ότι θλίβεται, όταν τον φέρνει στον νου της.
«Με πιάνει θλίψη όταν σκέφτομαι εκείνον», μοιράστηκε η Ντανστ, αναφερόμενη στον Γουίλιαμς, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του το 2014 σε ηλικία 63 ετών. Η Ντρου Μπάριμορ σχολίασε τότε: «Νιώθω πως εκείνος δεν έκλεινε ποτέ τον διακόπτη του, αλλά με τον πιο όμορφο τρόπο».
Kirsten Dunst is looking back at her experience working with the late comedy great Robin Williams as a teen on their 1995 film 'Jumanji': 'He left such an impression on me with his grace.' https://t.co/MAQgEIFagd— Entertainment Weekly (@EW) October 9, 2025
Η ίδια έμαθε πολλά από εκείνον. «Ήταν μεγάλο μάθημα για μένα, σε τόσο μικρή ηλικία, το πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο συνεργείο. Ήταν πραγματικά ένας πολύ ευγενικός και υπέροχος άνθρωπος», κατέληξε.
Η ταινία «Jumanji» ακολουθεί τα αδέλφια Τζούντι (Κίρστεν Ντανστ) και Πίτερ (Μπράντλεϊ Πιρς) που ανακαλύπτουν ένα μυστηριώδες επιτραπέζιο παιχνίδι στη σοφίτα τους. Όταν το παίζουν, απελευθερώνουν τον Άλαν (Ρόμπιν Γουίλιαμς), ο οποίος είναι παγιδευμένος μέσα στο παιχνίδι για δεκαετίες — μαζί με μια σειρά από επικίνδυνες περιπέτειες.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα